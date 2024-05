Fyra faktorer som kan öka din livslängd

Det finns många studier som har visat på ett samband mellan en hälsosam livsstil och livslängd och andra som har tittat på den genetiska påverkan på livslängden, det skriver CNN.

Minskar den genetiska risken

I en ny studie har nu forskare tittat på hur de här två sakerna hänger ihop.

Studiens huvudförfattare är Xifeng Wu, dekanus för School of Public Health vid Zhejiang University School of Medicine i Kina och chef för National Institute for Data Science in Health and Medicine i Zhejiang Universitet.

Hon säger att studien visar att en hälsosam livsstil kan minska den genetiska risken för tidig död med hela 62 procent.