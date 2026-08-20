Forskare upptäcker "okänt organ" gömt inuti mänskliga skallen  

Överraskade forskarna

Men på bilderna syntes samtidigt två områden som lyste upp på ett sätt som överraskade forskarna.

”Denna studie visar att benmärgen i kraniet är mycket mer än bara en strukturell ram – den hyser tidigare okända centra för hjärnspecifika immunsvar”, säger Jonathan Kipnis, hjärnimmunolog vid Washington University, som ligger bakom studien som är publicerad i Nature.

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”Upptäckten av denna lokala immunnisch förändrar vår syn på interaktioner mellan immunsystemet och nervsystemet, och öppnar upp spännande nya möjligheter för behandling av hjärntumörer och andra neurologiska sjukdomar.”

Forskarna tror att tubarialkörtlarna har en funktion som liknar andra spottkörtlars: att producera vätska som hjälper till att smörja svalget och underlätta sväljning.

Det behövs dock mer forskning för att fastställa exakt hur körtlarna fungerar och hur viktiga de är.

Djupt inne i huvudet

En av anledningarna till att strukturerna förblivit oupptäckta så länge är deras placering. De ligger djupt inne i huvudet, under skallbasen, på en plats som är svår att undersöka med traditionella metoder.

Upptäckten kan få särskild betydelse inom cancervården.

Spottkörtlar är känsliga för strålbehandling. Om strålning träffar körtelvävnaden kan patienter få problem med bland annat muntorrhet och svårigheter att svälja.

Forskarna analyserade därför även data från 723 patienter som hade genomgått strålbehandling. Resultaten gav stöd för att strålning mot området kring tubarialkörtlarna kunde vara kopplad till fler komplikationer efter behandlingen.

Det kan innebära att läkare i framtiden kan försöka skydda även dessa körtlar när strålbehandling planeras.

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