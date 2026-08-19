Nytt cancervaccin får investerare att gå i spinn

Vaccinet, som bygger på mRNA-teknik, testades i kombination med Mercks immunterapi Keytruda i en fas 3-studie med fler än 1 100 patienter.

Samtliga hade en högriskform av melanom där den synliga cancern hade avlägsnats genom operation.

Viktigt steg

Kombinationen uppnådde studiens huvudsakliga mål genom att förlänga tiden som patienterna levde utan att cancern kom tillbaka, jämfört med behandling med enbart Keytruda, skriver CNBC.

Behandlingen minskade även risken för att cancern skulle sprida sig till andra delar av kroppen.

Resultaten innebär ett viktigt steg för bolagen och kan på sikt leda till en ny behandlingsmetod för melanom.

Studien kommer dock att fortsätta för att bland annat undersöka om behandlingen även förbättrar patienternas totala överlevnad.

Vaccinet är utvecklat för att anpassas till varje enskild patients tumör. Eftersom cancertumörer har olika genetiska mutationer analyseras patientens tumör för att identifiera specifika mål för immunförsvaret.

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