Under pandemin steg Modernas aktie till oanade höjder tack vare coronavaccinet. Nu har en ny studie fått investerare att tro på bolaget igen.
Nytt cancervaccin får investerare att gå i spinn
Ett experimentellt personanpassat cancervaccin från Moderna och Merck har visat positiva resultat i en sen klinisk studie på patienter med malignt melanom.
Vaccinet, som bygger på mRNA-teknik, testades i kombination med Mercks immunterapi Keytruda i en fas 3-studie med fler än 1 100 patienter.
Samtliga hade en högriskform av melanom där den synliga cancern hade avlägsnats genom operation.
Viktigt steg
Kombinationen uppnådde studiens huvudsakliga mål genom att förlänga tiden som patienterna levde utan att cancern kom tillbaka, jämfört med behandling med enbart Keytruda, skriver CNBC.
Behandlingen minskade även risken för att cancern skulle sprida sig till andra delar av kroppen.
Resultaten innebär ett viktigt steg för bolagen och kan på sikt leda till en ny behandlingsmetod för melanom.
Studien kommer dock att fortsätta för att bland annat undersöka om behandlingen även förbättrar patienternas totala överlevnad.
Vaccinet är utvecklat för att anpassas till varje enskild patients tumör. Eftersom cancertumörer har olika genetiska mutationer analyseras patientens tumör för att identifiera specifika mål för immunförsvaret.
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Steg med 130 procent
Vaccinet ska därefter hjälpa kroppen att känna igen och angripa dessa mutationer.
Moderna och Merck planerar att presentera mer detaljerade resultat vid en kommande internationell medicinsk konferens.
Bolagen väntas även inleda diskussioner med läkemedelsmyndigheter om ett framtida godkännande.
Beskedet fick samtidigt stort genomslag på aktiemarknaden. Moderna-aktien steg med mer än 130 procent under onsdagens handel, medan Mercks aktie steg med över 10 procent.
Bolagen testar den personanpassade vaccintekniken även mot andra cancerformer, bland annat lungcancer, urinblåsecancer och njurcancer. Förhoppningen är att tekniken på sikt ska kunna användas mot flera olika tumörtyper.
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