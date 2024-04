Förändring i DNA kontrollerar minnesbildning

Företag

Kraftig ökning av cyberattacker

DDoS-attackerna mot Sverige har ökat kraftigt under den första delen av 2024. Analytiker kopplar ökningen till Sveriges nya militära roll. I en ny rapport har Cloudflare sammanställt statistik över antalet DDoS-attacker i värden under årets första kvartal och jämfört siffrorna med första kvartalet 2023. En DDoS-attack – förkortningen står för Distributed Denial of Service – …