Ett blodprov för att testa din biologiska ålder? – Läs det här först

Forskare arbetar med att kvantifiera vår biologiska ålder genom att titta på vår cellulära hälsa i stället för att räkna hur många år vi levt, det rapporterar New York Times.

Nu marknadsförs en del av de här mätningarna direkt till amerikanska konsumeter i form av blodprov.

Experter varnar dock för att dessa blodprov kan vara intressanta i teorin och för att de, även om de är värdefulla forskningsverktyg, ännu inte är redo för allmänheten.

Innan du betalar tusentals kronor för att få veta din biologiska ålder bör du veta vad du betalar för.

Epigenetisk klocka

Andrea Britta Maier, meddirektör för Center for Healthy Longevity vid National University of Singapore säger att forskare definierar biologisk ålder som “ackumuleringen av skador vi kan mäta i vår kropp”, skriver New York Times.

Skadorna kommer från naturligt åldrande, från vår miljö och från vårt beteende. Länge har forskare inte vetat hur de ska mäta biologisk ålder, men 2013 gjordes ett framsteg.

Det var när Steve Horvath, professor i human genetik och biostatistik vid University of California i Los Angeles, USA, föreslog att en “klocka” baserad på epigenetik skulle användas.

Under våra liv ackumulerar vårt DNA molekylära förändringar som slår av och på olika gener.

Steve Horvath analyserade de här förändringarna hos tusentals människor och utvecklade en algoritm för att avgöra hur förändringarna korrelerar med faktisk ålder.