Det mesta i dagens samhälle handlar om att få något gjort. Här är motsatsen. Den här tävlingen vinns av den som inte gör någonting.
Duktig på absolut ingenting? Då är detta tävlingen för dig
Mest läst i kategorin
Studie: Kvinnor har högre genetisk risk för depression
Kvinnor har en högre genetisk risk för depression än män det visar en ny stor studie som kanske kan ändra myten om kvinnors sårbarhet. Forskare hittat 16 genetiska varianter kopplade till depression hos kvinnor, men bara 8 hos män, det rapporterar The Guardian. Studien påstås vara den hittills största genetiska studien om könsskillnader vid egentlig …
Ny svensk behandling botade hans cancer
Han hade levt med cancer i 25 år men när han som första människa fick pröva en ny behandling försvann sjukdomen på en månad. År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning. Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa …
Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers
Dagliga promenader kan minska risken för kognitiv försämring, särskilt bland personer som har en genetisk risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Under tio år har nästan 3 000 deltagare rapporterat in sina dagliga promenadvanor och den stora studien ska presenteras på Alzheimer’s Association International Conference, det skriver CNN. Gå lite mellan stillasittandet Konferensen hålls i …
Okej, du får en halv minut för de självklara kommentarerna. ”Jag vet ganska många på mitt jobb som skulle kunna ställa upp här”. Eller ”Mina tonårssöner skulle vara säkra vinnare där”. Och så vidare.
Klar med det? Då fortsätter vi. Här är tävlingen där det handlar om att göra absolut ingenting och inte få ett dugg gjort.
Rent konkret är tävlingsuppgiften i sydkoreanska ”Space Out” att förbli så tyst och orörlig som möjligt under 90 minuter.
Andas rätt för bättre stabilitet och styrka. Dagens PS
Sydkoreansk mästare
36-årige Byung-jin Park, punkmusiker från Seoul, är sydkoreansk mästare i sporten 2025.
Tävlingen lanserades redan 2014 av konstnären Woopsyang som ett offentligt projekt, för att kritisera det moderna samhällets utbrändhet.
Sedan där har tävlingen utvecklats och sägs kombinera ”performancekonst, mindfulness och en tyst protest mot att vila alltid innebär stagnation”.
Deltagarna bär pulsmätare och vinnarna utses via en kombination av biometriska data och publikens röster.
“Med tiden började jag glömma var jag var”, säger segraren Park. “Det kändes som om min kropp hade försvunnit.”
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hellre elchocker än tystnad
Tävlingsformen säger, möjligen, mer om hur rädda vi är för tystnad och att släppa fram allt inom oss.
En studie från University of Virginia visade att många människor föredrar milda elchocker framför 15 minuter ensamma med sina tankar, skriver tyska National Geographic.
Samtidigt inser vetenskapen värdet av tystnad. Att stänga av eller dagdrömma aktiverar ett tillstånd som neuroforskare kallar hjärnans ”standardlägesnätverk”.
Det kopplas till kreativitet, emotionell bearbetning och problemlösning.
Kan hjälpa människor
“I ett överstimulerat modernt samhälle kan det hjälpa människor att kontrollera sina tankar och handlingar att ta sig tid att reflektera över sitt inre jag och sina känslor”, säger Hanson Park, psykiater och docent i Seoul.
“Denna process kan minska stressrelaterade hormoner och i längden även lindra ångest eller depression.”
Byunvg-jin Park konstaterar efter Space Out-segern ”att stänga av löser inte alla dina problem, men du känner att dina tankar förändras. Det är otroligt uppfriskande.”
”Det svåraste var att släppa taget om tanken att jag borde göra något. Att bara sitta still och göra absolut ingenting är förvånansvärt utmanande.”
10 mysterier om hjärnan. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
330 månadslöner och en ö – för 4 kronor kvadraten
Den gångna veckan har kretsat kring en chilensk superlön, spansk pension och en norsk drömö – för fyra kronor kvadraten. En anställd som fick 330 månadslöner av misstag får behålla pengarna, Sverige skruvar upp pensionsåldern och en historisk norsk ö går under klubban för nästan inga pengar alls. Ja, sett till kvadratmeter, alltså. Snart lägger …
Så vill Ica stoppa stölder och hot
Ännu ett krav på krafttag mot brott kommer nu. Den här gången är det Ica som vill se ”krafttag mot brott och bättre lokal samverkan”. Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer. Det skriver Ica i ett uttalande …
EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner
Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengenområdet – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck. Hejdå stämpel, hej biometriska data EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären …
Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte
Vid årsskiftet väntar en utökad skattefri grundnivå till 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring. Men om oppositionen vinner valet i september så kan det istället bli en höjd ISK-skatt. "Det här är ett mycket olyckligt förslag", säger Frida Bratt till Dagens PS. Nordnets sparekonom har granskat oppositionspartiernas respons på regeringens skänkta ISK-skatt. Läs även: ISK-skatt …