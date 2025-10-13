Dagens PS
Life Science

Duktig på absolut ingenting? Då är detta tävlingen för dig

Tävlingen där man ska vara bäst på ingenting
Kan vila sig. Kan även träna inför Space Out. I den sydkoreanska tävlingen vinner den som är bäst på att göra absolut ingenting under 90 minuter. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Det mesta i dagens samhälle handlar om att få något gjort. Här är motsatsen. Den här tävlingen vinns av den som inte gör någonting.

Okej, du får en halv minut för de självklara kommentarerna. ”Jag vet ganska många på mitt jobb som skulle kunna ställa upp här”. Eller ”Mina tonårssöner skulle vara säkra vinnare där”. Och så vidare.

Klar med det? Då fortsätter vi. Här är tävlingen där det handlar om att göra absolut ingenting och inte få ett dugg gjort.

Rent konkret är tävlingsuppgiften i sydkoreanska ”Space Out” att förbli så tyst och orörlig som möjligt under 90 minuter.

Andas rätt för bättre stabilitet och styrka. Dagens PS

Sydkoreansk mästare

36-årige Byung-jin Park, punkmusiker från Seoul, är sydkoreansk mästare i sporten 2025.

Tävlingen lanserades redan 2014 av konstnären Woopsyang som ett offentligt projekt, för att kritisera det moderna samhällets utbrändhet.

Sedan där har tävlingen utvecklats och sägs kombinera ”performancekonst, mindfulness och en tyst protest mot att vila alltid innebär stagnation”.

Deltagarna bär pulsmätare och vinnarna utses via en kombination av biometriska data och publikens röster.

“Med tiden började jag glömma var jag var”, säger segraren Park. “Det kändes som om min kropp hade försvunnit.”

Skön avkoppling – ändå väljer många milda elchocker i stället för att vila och lämnas ensamma med sina egna tankar 15 minuter. (Foto: Håkan Mosvold Larsen/NTB-TT)
Hellre elchocker än tystnad

Tävlingsformen säger, möjligen, mer om hur rädda vi är för tystnad och att släppa fram allt inom oss.

En studie från University of Virginia visade att många människor föredrar milda elchocker framför 15 minuter ensamma med sina tankar, skriver tyska National Geographic.

Samtidigt inser vetenskapen värdet av tystnad. Att stänga av eller dagdrömma aktiverar ett tillstånd som neuroforskare kallar hjärnans ”standardlägesnätverk”.

Det kopplas till kreativitet, emotionell bearbetning och problemlösning.

Kan hjälpa människor

“I ett överstimulerat modernt samhälle kan det hjälpa människor att kontrollera sina tankar och handlingar att ta sig tid att reflektera över sitt inre jag och sina känslor”, säger Hanson Park, psykiater och docent i Seoul.

“Denna process kan minska stressrelaterade hormoner och i längden även lindra ångest eller depression.”

Byunvg-jin Park konstaterar efter Space Out-segern ”att stänga av löser inte alla dina problem, men du känner att dina tankar förändras. Det är otroligt uppfriskande.”

”Det svåraste var att släppa taget om tanken att jag borde göra något. Att bara sitta still och göra absolut ingenting är förvånansvärt utmanande.”

10 mysterier om hjärnan. Dagens PS

HjärnanMeditationSydkoreaTävling
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

