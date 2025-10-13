Duktig på absolut ingenting? Då är detta tävlingen för dig

Okej, du får en halv minut för de självklara kommentarerna. ”Jag vet ganska många på mitt jobb som skulle kunna ställa upp här”. Eller ”Mina tonårssöner skulle vara säkra vinnare där”. Och så vidare.

Klar med det? Då fortsätter vi. Här är tävlingen där det handlar om att göra absolut ingenting och inte få ett dugg gjort.

Rent konkret är tävlingsuppgiften i sydkoreanska ”Space Out” att förbli så tyst och orörlig som möjligt under 90 minuter.

Sydkoreansk mästare

36-årige Byung-jin Park, punkmusiker från Seoul, är sydkoreansk mästare i sporten 2025.

Tävlingen lanserades redan 2014 av konstnären Woopsyang som ett offentligt projekt, för att kritisera det moderna samhällets utbrändhet.

Sedan där har tävlingen utvecklats och sägs kombinera ”performancekonst, mindfulness och en tyst protest mot att vila alltid innebär stagnation”.

Deltagarna bär pulsmätare och vinnarna utses via en kombination av biometriska data och publikens röster.

“Med tiden började jag glömma var jag var”, säger segraren Park. “Det kändes som om min kropp hade försvunnit.”