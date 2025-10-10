Dagens PS
Andas rätt för bättre stabilitet och styrka

En kvinna gör knäböj och tre personer ror. Andas in när du förbereder en ansträngande rörelse eller övning och andas ut medan du gör den
Andas in när du förbereder en ansträngande rörelse eller övning och andas ut medan du gör den, om du exempelvis gör knäböj ska du andas in när du böjer dig ned och andas ut när du reser dig. Om du ror ska du andas in när du sträcker dig och andas sedan ut när du drar. (Foto: microgen/Getty Images och Vasyl Dolmatov/Getty Images Pro)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Din andning påverkar dina muskler, din stabilitet och din styrka, nyckeln är att andas in när du förbereder en ansträngande rörelse och andas ut när du tar i och gör den.

De flesta förstår att det är viktigt att träna på rätt sätt, men de missar ofta hur viktig andningastekniken är, det skriver CNN.

När du styrketränar påverkas dina muskler, din bålstabilitet och din styrka av hur och när du andas, även din bröstkorgs, din ryggs och ditt bäckens position påverkas.

Diafragman

Diafragman är inte bara en andningsmuskel som ansvarar för att flytta luft in och ut ur dina lungor, den arbetar som en stabiliserande muskel i bäckenet.

Diafragman arbetar med bäckenbotten, djupa magmuskler och ryggmuskler för att anpassa din kroppsställning och ditt inre buktryck, som stödjer din ryggrad.

När du under träning andas ordentligt får du inte bara syre till musklerna, du aktiverar även sin kropps naturliga stabiliceringssystem.

Svagare muskler och spänningar

Om du andas dåligt när du styrketränar kan du få problem. När du håller andan stiger blodtrycket och syretillförseln till dina muskler minskar.

Vid ytlig bröstandning lyfts bröstkorgen och axlarna vid varje andetag och det gör att andra muskler kompenserar och orsakar spänningar i den övre delen av ryggen och nacken.

Att använda fel fas i andningen vid fel tidpunkt försvagar dina rörelser och det ökar risken för skador.

Kroppens stabiliceringssystem

Vid träning är det viktigt att andas ut under ansträngningsfasen av övningar, forskning visar nämligen att när du koordinerar din andning med stärkande rörelser lär du ditt nervsystem att positionen är säker och det minskar skyddande spänningar.

Det ger dig i sin tur större styrka och rörelser som inte gör ont.

När du medvetet andas ut under träning händer flera bra saker samtidigt och de kopplas alla till kroppens stabiliseringssystem.

När dina sneda bukmuskler och djupa coremuskler drar ihop sig för att rikta in dina revben över ditt bäcken och stabilisera din ryggrad höjs din diafragma.

Din bäckenbotten lyfts naturligt och ger då bättre kontakt med dina inre lårmuskler och dina skulderblad kan stabiliseras över dina revben.

Allt det här skapar en inre stabilitet som gör att du får mer kraft i dina större muskelgrupper.

Andas ut vid ansträngning

Tidpunkten för din utandning är lika viktig som din teknik, om du andas ut under ansträngningsfasen av rörelser skapar du den här stabiliseringseffekten när du som mest behöver den.

Andas in när du förbereder en ansträngande rörelse eller övning och andas ut medan du gör den, det gäller vid all träning men även vid dagliga aktiviteter, som när du öppnar en dörr, lyfter matvaror ur en bil, hukar dig för att plocka upp något från golvet eller att roterar för att nå någonting bakom dig.

