Andas rätt för bättre stabilitet och styrka

Svagare muskler och spänningar

Om du andas dåligt när du styrketränar kan du få problem. När du håller andan stiger blodtrycket och syretillförseln till dina muskler minskar.

Vid ytlig bröstandning lyfts bröstkorgen och axlarna vid varje andetag och det gör att andra muskler kompenserar och orsakar spänningar i den övre delen av ryggen och nacken.

Att använda fel fas i andningen vid fel tidpunkt försvagar dina rörelser och det ökar risken för skador.

Kroppens stabiliceringssystem

Vid träning är det viktigt att andas ut under ansträngningsfasen av övningar, forskning visar nämligen att när du koordinerar din andning med stärkande rörelser lär du ditt nervsystem att positionen är säker och det minskar skyddande spänningar.

Det ger dig i sin tur större styrka och rörelser som inte gör ont.

När du medvetet andas ut under träning händer flera bra saker samtidigt och de kopplas alla till kroppens stabiliseringssystem.

När dina sneda bukmuskler och djupa coremuskler drar ihop sig för att rikta in dina revben över ditt bäcken och stabilisera din ryggrad höjs din diafragma.

Din bäckenbotten lyfts naturligt och ger då bättre kontakt med dina inre lårmuskler och dina skulderblad kan stabiliseras över dina revben.

Allt det här skapar en inre stabilitet som gör att du får mer kraft i dina större muskelgrupper.

Andas ut vid ansträngning

Tidpunkten för din utandning är lika viktig som din teknik, om du andas ut under ansträngningsfasen av rörelser skapar du den här stabiliseringseffekten när du som mest behöver den.

Andas in när du förbereder en ansträngande rörelse eller övning och andas ut medan du gör den, det gäller vid all träning men även vid dagliga aktiviteter, som när du öppnar en dörr, lyfter matvaror ur en bil, hukar dig för att plocka upp något från golvet eller att roterar för att nå någonting bakom dig.