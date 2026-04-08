Så enkelt kan du minska risken för demens – enligt ny studie

Passivt vs aktivt – stor skillnad för hjärnan

Totalt diagnosticerades 569 personer under studiens gång.

Enligt studien hade personer som ägnade mer tid åt passiva aktiviteter en tydligt högre risk att drabbas av demens.

Samtidigt såg man motsatsen hos dem som höll hjärnan aktiv.

”Skillnaden handlar i grunden om huruvida hjärnan används aktivt eller inte”, förklarar CNN:s expert Dr. Leana Wen.

Exempel på passiva aktiviteter är att titta på tv eller lyssna utan att aktivt delta. Aktiva aktiviteter kan vara att läsa, spela spel, lösa problem eller ägna sig åt en hobby.

Små förändringar kan göra stor skillnad

Forskarna räknade också på vad som händer om man ändrar sina vanor.

Resultatet: Att byta ut en timme passiv tid mot en timme aktiv kunde kopplas till cirka 7 procent lägre risk för demens.

Att lägga till mer mentalt aktiv tid gav också effekt. Bäst resultat syntes när mental aktivitet kombinerades med fysisk rörelse.

Skärmar är inte problemet – hur du använder dem är

En viktig poäng i studien är att skärmar i sig inte nödvändigtvis behöver vara farliga.

Det avgörande är hur de används.

Att passivt konsumera innehåll under lång tid – till exempel genom att scrolla eller titta utan eftertanke – är det som sticker ut som riskfaktor.

Men att använda datorn för att lära sig något nytt, lösa problem eller hålla kontakt med andra kan istället vara positivt.

Små val kan göra stor skillnad

”Den viktigaste slutsatsen är att små, vardagliga val kan göra skillnad över tid”, konstaterar Wen.

Små val i vardagen – som att välja en bok istället för ännu ett serieavsnitt, eller ett spel istället för passivt scrollande – kan på sikt spela roll för hjärnans hälsa.

I slutändan kanske det inte handlar om att sluta med skärmar. Det handlar om att använda hjärnan medan du använder dem.

