En ny studie visar att passiv skärmtid – som att titta på tv utan att aktivt tänka – kan kopplas till en ökad risk för demens. Samtidigt kan enkla aktiviteter som att läsa eller lösa korsord ha en skyddande effekt.
Så enkelt kan du minska risken för demens – enligt ny studie
År 2019 levde omkring 55 miljoner människor världen över med demens. 11 miljoner av dessa bodde i Europa. I takt med att Europas befolkning åldras väntas siffran stiga till 19 miljoner år 2050.
Samtidigt försöker forskare förstå vad som faktiskt påverkar risken – och vad vi själva kan göra åt den.
Nu kopplar en ny studie passivt stillasittande till ökad demensrisk.
Passivt och aktivt
Studien, publicerad i American Journal of Preventive Medicine, följde mer än 20 000 vuxna i Sverige under nästan 20 år. Deltagarna var mellan 35 och 64 år när studien startade.
De fick rapportera hur mycket tid de satt stilla och vad de gjorde under tiden. Resultaten kopplades sedan till vilka som senare utvecklade demens.
Forskarna skiljde mellan två typer av stillasittande: Mentalt passivt och mentalt aktivt. Och skillnaden visade sig vara viktig.
Passivt vs aktivt – stor skillnad för hjärnan
Totalt diagnosticerades 569 personer under studiens gång.
Enligt studien hade personer som ägnade mer tid åt passiva aktiviteter en tydligt högre risk att drabbas av demens.
Samtidigt såg man motsatsen hos dem som höll hjärnan aktiv.
”Skillnaden handlar i grunden om huruvida hjärnan används aktivt eller inte”, förklarar CNN:s expert Dr. Leana Wen.
Exempel på passiva aktiviteter är att titta på tv eller lyssna utan att aktivt delta. Aktiva aktiviteter kan vara att läsa, spela spel, lösa problem eller ägna sig åt en hobby.
Små förändringar kan göra stor skillnad
Forskarna räknade också på vad som händer om man ändrar sina vanor.
Resultatet: Att byta ut en timme passiv tid mot en timme aktiv kunde kopplas till cirka 7 procent lägre risk för demens.
Att lägga till mer mentalt aktiv tid gav också effekt. Bäst resultat syntes när mental aktivitet kombinerades med fysisk rörelse.
Skärmar är inte problemet – hur du använder dem är
En viktig poäng i studien är att skärmar i sig inte nödvändigtvis behöver vara farliga.
Det avgörande är hur de används.
Att passivt konsumera innehåll under lång tid – till exempel genom att scrolla eller titta utan eftertanke – är det som sticker ut som riskfaktor.
Men att använda datorn för att lära sig något nytt, lösa problem eller hålla kontakt med andra kan istället vara positivt.
Små val kan göra stor skillnad
”Den viktigaste slutsatsen är att små, vardagliga val kan göra skillnad över tid”, konstaterar Wen.
Små val i vardagen – som att välja en bok istället för ännu ett serieavsnitt, eller ett spel istället för passivt scrollande – kan på sikt spela roll för hjärnans hälsa.
I slutändan kanske det inte handlar om att sluta med skärmar. Det handlar om att använda hjärnan medan du använder dem.
