En vd som intervjuat över 500 kandidater varnar för tre så kallade “röda flaggor”.
Vd:n: Det här ska du aldrig göra på jobbintervjun
Mest läst i kategorin
Hemligheten bakom riktigt omtyckta människor – så gör du
Vissa människor verkar utan ansträngning bli omtyckta. Men det beror inte på att de alltid håller med eller på att de strör komplimanger omkring sig. Enligt kommunikationsexperten handlar det om något helt annat. Vi vet redan vilka sex återkommande drag som skiljer de coola från mängden. Därtill vet vi både hur man låter smart och …
Professor: AI tar snart över 99 procent av arbetsmarknaden
En professor i datavetenskap menar att artificiell intelligens, AI, skulle kunna göra 99 procent av alla arbetstagare arbetslösa redan till år 2030. Roman Yampolskiy, professor i datavetenskap vid University of Louisville i Kentucky, USA, säger att inte ens programmerare och ingenjörer som jobbar med AI-prompting kommer undan den kommande automatiseringsvågen, det skriver Business Insider. Han …
Lögner och tjafs kostar bolagen och aktieägare miljarder
Vad är veckans snackisar inom HR och ledarskap den här veckan? Forskning och nya rapporter belyser en arbetdag där små osanningar riskerar att bli dyra, AI-färdigheter ger tydligt lönepåslag och Arbetsförmedlingen skärper kontrollen av var arbetssökande faktiskt befinner sig. Lägg till att tjafs på kontoret urholkar produktiviteten i miljardklassen, så har chefen en full agenda. …
Svenskar – mästare på att tiga: Därför ska du höja din röst
Vi har alla varit där. På jobbet, i familjen eller bland vänner. Vi sväljer orden vi egentligen vill säga. Men att hålla tyst kan skapa långt större problem än själva konflikten. De flesta av oss har någon gång bitit oss i tungan på ett möte, skrattat bort en passivt aggressiv kommentar eller grämt oss i …
7 tecken på att din chef har slutat bry sig
Fenomenet ”Quiet Quitting” har främst handlat om anställda som gör precis vad som krävs – men inte mer. Nu syns samma trend bland chefer. 2022 började fenomenet sprida sig på TikTok. Quiet Quitting, en trend som nog bäst kan översättas som en “tyst nedtrappning”. Fenomenet beskrevs framför allt i termer av anställda som mentalt checkade …
Det är inte alltid de stora misstagen som avgör, menar Eli Rubel, vd och serieentreprenör. Tvärtom är det små signaler som många rekryterare snappar upp.
I CNBC berättar Rubel att han under åren lärt sig känna igen mönster som nästan alltid innebär problem längre fram.
Tomma ord utan innehåll
Att prata snyggt – men utan att egentligen säga något? En dålig idé, menar Rubel.
Rubel beskriver kandidater som låter självsäkra och vältaliga, men vars svar saknar substans:
”Jag har haft intervjuer där en kandidat gav mig ett helt stycke som lät smart, men när jag spelade upp det i huvudet insåg jag att det inte fanns något riktigt exempel, mått eller detalj”.
I en tid då AI snabbt kan spotta ur sig välslipade formuleringar vill arbetsgivare se något annat: verkliga erfarenheter och resultat.
Tipset: använd den så kallade STAR-metoden – Situation, Task, Action, Result:
- Situation – beskriver sammanhanget eller utmaningen.
- Task – förklarar vilken uppgift eller roll du hade.
- Action – berättar vad du konkret gjorde.
- Result – avslutar med vilket resultat det ledde till.
Med den modellen blir svaren både tydligare och mer trovärdiga.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Kom inte för sent till en intervju
Nästa fälla tordes vara självklar. Ändå är den värd att lyfta, menar Rubel.
”Om någon dyker upp även en minut sent till en intervju väcker det frågor direkt. Visst händer det nödsituationer. Men oftast signalerar det dålig planering”, säger han.
Hans råd är att alltid vara tidig, även till digitala intervjuer. Logga in i förväg och testa tekniken. Och om något oförutsett händer: hör av dig direkt.
Läs även: Färre med utländskt namn kallas till intervju. Realtid
Energin säger allt
Den tredje vanan handlar om din energi. Intervjun är ditt bästa tillfälle att visa upp dig. Om du då framstår som platt eller ointresserad, varför skulle arbetsgivaren tro att du blir mer engagerad på jobbet?
”Intervjun är din bästa prestation – om du dyker upp utan energi blir det inte bättre när du väl är på jobbet”, säger Rubel.
Det betyder inte att du ska spela någon annan. Men du behöver visa intresse genom kroppsspråk, tonfall och frågor. Att kanalisera nervositet till entusiasm är ofta nyckeln.
Visa den bästa versionen av dig själv på din intervju
Rubel påminner om att arbetsgivare inte bara bedömer dina färdigheter, utan också hur du kommer bidra i vardagen.
”Kom ihåg att du inte bara utvärderas på dina färdigheter, du visar din potentiella chef och ditt team hur du kommer dyka upp dag efter dag om de bestämmer sig för att anställa dig”, avslutar Rubel.
Läs också: Hemligheten bakom riktigt omtyckta människor – så gör du. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vd:n: Det här ska du aldrig göra på jobbintervjun
En vd som intervjuat över 500 kandidater varnar för tre så kallade “röda flaggor”.? Det är inte alltid de stora misstagen som avgör, menar Eli Rubel, vd och serieentreprenör. Tvärtom är det små signaler som många rekryterare snappar upp.? I CNBC berättar Rubel att han under åren lärt sig känna igen mönster som nästan alltid …
Ryska drönare över Polen – Nato svarar med artikel 4
När ryska drönare tog sig in i polskt luftrum natten till onsdag svarade Polen med krismöten och Nato med att aktivera artikel 4. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Händelsen har utlöst krismöten, stoppat flygtrafik och lett till att Nato för första gången på flera år …
Buffett lämnar ett tomrum som oroar marknaden
Vad händer när en ikon lämnar sitt bolag? För många amerikanska sparare är Warren Buffett mer än en investerare. Vad blir kvar av Berkshire Hathaway när han lämnat scenen? För en svensk publik är det lite som om Wallenbergfamiljen plötsligt skulle lämna Investor. Ett tomrum som inte bara är finansiellt, utan psykologiskt. Den typen av …
Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor
Beskedet kommer lagom på höstkanten och är det som ingen vill höra. Samtliga prover på kräftor från Vättern visar PFAS-halter över gränsvärdena. Det är Livsmedelsverket som nu presenterar en rapport med analyser från 2024 av PFAS-halter i animaliska livsmedel. Livsmedelsverket analyserar varje år innehållet av ett antal hälsoskadliga ämnen i livsmedel. Under 2024 analyserades för …
Är AI-bubblan på väg att spricka?
AI-hajpen har dominerat börsen, techvärlden och rubrikerna de senaste åren. Men nu växer oron för att festen kan vara på väg att ta slut. Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett …