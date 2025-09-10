Dagens PS
Vd:n: Det här ska du aldrig göra på jobbintervjun 

Eli Rubel varnar för tre “röda flaggor” under jobbintervjun (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

En vd som intervjuat över 500 kandidater varnar för tre så kallade “röda flaggor”. 

Det är inte alltid de stora misstagen som avgör, menar Eli Rubel, vd och serieentreprenör. Tvärtom är det små signaler som många rekryterare snappar upp. 

I CNBC berättar Rubel att han under åren lärt sig känna igen mönster som nästan alltid innebär problem längre fram.

Tomma ord utan innehåll

Att prata snyggt – men utan att egentligen säga något? En dålig idé, menar Rubel. 

Rubel beskriver kandidater som låter självsäkra och vältaliga, men vars svar saknar substans: 

”Jag har haft intervjuer där en kandidat gav mig ett helt stycke som lät smart, men när jag spelade upp det i huvudet insåg jag att det inte fanns något riktigt exempel, mått eller detalj”.

I en tid då AI snabbt kan spotta ur sig välslipade formuleringar vill arbetsgivare se något annat: verkliga erfarenheter och resultat.

Tipset: använd den så kallade STAR-metoden – Situation, Task, Action, Result: 

  • Situation – beskriver sammanhanget eller utmaningen.
  • Task – förklarar vilken uppgift eller roll du hade.
  • Action – berättar vad du konkret gjorde.
  • Result – avslutar med vilket resultat det ledde till.
Med den modellen blir svaren både tydligare och mer trovärdiga. 

Kom inte för sent till en intervju

Nästa fälla tordes vara självklar. Ändå är den värd att lyfta, menar Rubel. 

”Om någon dyker upp även en minut sent till en intervju väcker det frågor direkt. Visst händer det nödsituationer. Men oftast signalerar det dålig planering”, säger han. 

Hans råd är att alltid vara tidig, även till digitala intervjuer. Logga in i förväg och testa tekniken. Och om något oförutsett händer: hör av dig direkt.

Kom inte för sent! (Foto: Canva)

Läs även: Färre med utländskt namn kallas till intervju. Realtid

Energin säger allt

Den tredje vanan handlar om din energi. Intervjun är ditt bästa tillfälle att visa upp dig. Om du då framstår som platt eller ointresserad, varför skulle arbetsgivaren tro att du blir mer engagerad på jobbet?

”Intervjun är din bästa prestation – om du dyker upp utan energi blir det inte bättre när du väl är på jobbet”, säger Rubel.

Det betyder inte att du ska spela någon annan. Men du behöver visa intresse genom kroppsspråk, tonfall och frågor. Att kanalisera nervositet till entusiasm är ofta nyckeln.

Visa den bästa versionen av dig själv på din intervju

Rubel påminner om att arbetsgivare inte bara bedömer dina färdigheter, utan också hur du kommer bidra i vardagen. 

”Kom ihåg att du inte bara utvärderas på dina färdigheter, du visar din potentiella chef och ditt team hur du kommer dyka upp dag efter dag om de bestämmer sig för att anställa dig”, avslutar Rubel. 

Läs också: Hemligheten bakom riktigt omtyckta människor – så gör du. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

