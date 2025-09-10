Vd:n: Det här ska du aldrig göra på jobbintervjun 

Det är inte alltid de stora misstagen som avgör, menar Eli Rubel, vd och serieentreprenör. Tvärtom är det små signaler som många rekryterare snappar upp.

I CNBC berättar Rubel att han under åren lärt sig känna igen mönster som nästan alltid innebär problem längre fram.

Tomma ord utan innehåll

Att prata snyggt – men utan att egentligen säga något? En dålig idé, menar Rubel.

Rubel beskriver kandidater som låter självsäkra och vältaliga, men vars svar saknar substans:

”Jag har haft intervjuer där en kandidat gav mig ett helt stycke som lät smart, men när jag spelade upp det i huvudet insåg jag att det inte fanns något riktigt exempel, mått eller detalj”.

I en tid då AI snabbt kan spotta ur sig välslipade formuleringar vill arbetsgivare se något annat: verkliga erfarenheter och resultat.

Tipset: använd den så kallade STAR-metoden – Situation, Task, Action, Result:

S ituation – beskriver sammanhanget eller utmaningen.

ituation – beskriver sammanhanget eller utmaningen. T ask – förklarar vilken uppgift eller roll du hade.

ask – förklarar vilken uppgift eller roll du hade. A ction – berättar vad du konkret gjorde.

ction – berättar vad du konkret gjorde. Result – avslutar med vilket resultat det ledde till.

Med den modellen blir svaren både tydligare och mer trovärdiga.