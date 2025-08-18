Hög säkerhet, snabbt internet och nya visum lockar digitala nomader till Japans huvudstad.
Världens bästa stad för dig som vill jobba och semestra samtidigt
Mest läst i kategorin
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Fem fraser som får dig att låta som en chef – redan innan du är det
Vissa personer kliver in i ett rum och fångar allas uppmärksamhet direkt. De låter både självsäkra och kompetenta. Enligt ledarskapscoachen går det att lära sig deras knep. Melody Wilding, som coachat ledare på bland annat Google och Amazon, har under sina 15 år i branschen sett tydliga mönster i hur de kommunicerar. “När du talar …
Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du
Det är skillnad på att ta hand om sig själv och att fly från verkligheten. Men ibland kan det vara svårt att veta vilket av dem du egentligen ägnar dig åt. Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan …
Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för
Är det personalfester och extra semesterdagar som får medarbetare att trivas och prestera? Inte enligt ledarskapsforskaren Zach Mercurio. Mercurio, som i fem år studerat hur människor upplever att de är betydelsefulla på jobbet, menar att nyckeln till bra ledarskap är meningsfullt småprat. Inte ytligt kallprat, utan korta, personliga samtal som skapar genuina kontakter. ”De har …
Forskarna: Så blir du mer kreativ
Kreativitet är inte bara något för konstnärer och uppfinnare. Den finns hos oss alla och kan både tränas och utvecklas. Ny forskning visar att enkla förändringar i vardagen kan göra stor skillnad för hur kreativt vi tänker, både på jobbet och privat. Det kan handla om att byta miljö, ta semester, ha tråkigt och att …
Att resa bort – och jobba samtidigt – har blivit populärt bland världens arbetande befolkning. Enligt en rapport från Owl Labs tog 58 procent av alla svaranden en så kallad workcation, alltså en kombination av arbete och semester, under 2024. 26 procent har gjort det två till tre gånger under det senaste året.
Nu har en ny rapport från International Workplace Group (IWG) utsett Tokyo till världens bästa workcation-stad.
Det rapporterar CNBC.
Snabbt internet och närhet till natur
Tokyo kniper alltså förstaplatsen i IWG:s årliga rapport “Work from Anywhere Barometer”, som jämför städer där man kan jobba på distans samtidigt som man njuter av nya miljöer.
Rapporten baseras på 12 kriterier, där bland annat bredbandshastighet, kultur, säkerhet, prisnivå och tillgång till flexibla kontorsplatser vägs in.
Enligt IWG utmärker sig Tokyo med sitt snabba bredband, välfungerande kollektivtrafik, hög säkerhet och rika kulturliv. Dessutom pekar de på stadens närhet till naturupplevelser:
“Staden gynnas också av närhet till berg, kust och nationalparker – perfekt för hybridarbetare som söker både storstadspuls och naturupplevelser”, skriver man i rapporten.
Ett nytt digitalt nomadvisum gör det dessutom lättare för utländska medarbetare att arbeta lagligt från Japan.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Här är världens topp 10
Utöver Tokyo finns flera andra städer på topplistan över 2025 års bästa workcation-destinationer. På andra plats hamnar Rio de Janeiro, följt av Budapest på tredje.
Hela topp 10-listan:
- Tokyo
- Rio de Janeiro
- Budapest
- Seoul
- Barcelona
- Beijing
- Lissabon
- Rom
- Paris
- Valletta
Bland nykomlingarna på listan finns bland annat Seoul, som enligt rapporten lockar med “ultrasnabbt internet, effektiv kollektivtrafik och en växande gemenskap av digitala nomader”.
Läs även: Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för. Dagens PS
Fler vill jobba från nya platser
Enligt IWG ser allt fler arbetstagare möjligheter att kombinera jobb och resor, särskilt under sommaren.
“Med hjälp av hybridarbete och molnteknik har anställda nu friheten att arbeta var och när det passar dem bäst”, konstaterar IWG:s vd Mark Dixon.
86 procent av hybridarbetarna uppger att tillgången till flexibla arbetsplatser är en avgörande faktor när de väljer destination.
Läs också: Nya trenden – jobba på kontor. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"
Energiförbrukningen hos senaste Chat GPT är kraftigt högre än tidigare modeller. Stigande kostnader och miljöpåverkan är följder. Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice. Open AI har inte släppt några officiella siffror, men …
Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna
Det råder Tiny House-feber runt om i världen. Samtidigt stiger bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien. På hemmaplan är frågan om hur mycket pengar man egentligen ska ha på sparkontot återigen på tapeten, samtidigt som många nya pensionärer riskerar en obehaglig överraskning.? Här är den gångna veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? Då har …
Analys: Därför petar inte Riksbanken på räntan
På onsdag redovisar Riksbankens sitt räntebeslut som direktionen med riksbankschefen Erik Thedéen beslutar om under tisdagen. Under morgondagens möte, den 19 augusti, förväntar sig prognosmakarna att Riksbanken pausar den räntehöjning som tidigare förutspåddes. Handelsbanken skriver i senaste makrobrevet, som gavs ut på måndagen, att bedömningen inför sommaren var att Erik Thedéens och hans kollegor skulle …
Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund
Tyskland vill bli Europas militära stormakt. Men en expert varnar för att landets försvar står på bräcklig grund. Tyskland satsar historiskt mycket på försvaret. Men bakom nysatsningen tornar flera problem upp sig som kan sätta stopp för planerna. Beroendet av Kina för kritiska råvaror är ett av de största, men splittringen om militärtjänsten är också …
Är USA stort nog för att kunna ljuga?
Vad händer om USA börjar ljuga om ekonomiska data? Frågan har väckts i USA sedan Trump avskedade statistikchefen som redovisade ”fel”. Att Donald Trump är en notorisk lögnare är vid det här laget väl belagt i världens alla faktakontroller. Den egenskapen har följt honom i ämbetet som USA:s president och när Trump avskedade chefen för …