Världens bästa stad för dig som vill jobba och semestra samtidigt 

jobba och semestra samtidigt
Fler vill jobba och semestra samtidigt (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Hög säkerhet, snabbt internet och nya visum lockar digitala nomader till Japans huvudstad. 

Mest läst i kategorin

Att resa bort – och jobba samtidigt – har blivit populärt bland världens arbetande befolkning. Enligt en rapport från Owl Labs tog 58 procent av alla svaranden en så kallad workcation, alltså en kombination av arbete och semester, under 2024. 26 procent har gjort det två till tre gånger under det senaste året.

Nu har en ny rapport från International Workplace Group (IWG) utsett Tokyo till världens bästa workcation-stad. 

Det rapporterar CNBC

Snabbt internet och närhet till natur

Tokyo kniper alltså förstaplatsen i IWG:s årliga rapport “Work from Anywhere Barometer”, som jämför städer där man kan jobba på distans samtidigt som man njuter av nya miljöer. 

Rapporten baseras på 12 kriterier, där bland annat bredbandshastighet, kultur, säkerhet, prisnivå och tillgång till flexibla kontorsplatser vägs in.

Enligt IWG utmärker sig Tokyo med sitt snabba bredband, välfungerande kollektivtrafik, hög säkerhet och rika kulturliv. Dessutom pekar de på stadens närhet till naturupplevelser:

“Staden gynnas också av närhet till berg, kust och nationalparker – perfekt för hybridarbetare som söker både storstadspuls och naturupplevelser”, skriver man i rapporten.

Ett nytt digitalt nomadvisum gör det dessutom lättare för utländska medarbetare att arbeta lagligt från Japan.

Jobba i Tokyo
Tokyo är världens bästa stad för jobbsemester (Foto: Pexels)
Här är världens topp 10

Utöver Tokyo finns flera andra städer på topplistan över 2025 års bästa workcation-destinationer. På andra plats hamnar Rio de Janeiro, följt av Budapest på tredje.

Hela topp 10-listan:

  1. Tokyo
  2. Rio de Janeiro
  3. Budapest
  4. Seoul
  5. Barcelona
  6. Beijing
  7. Lissabon
  8. Rom
  9. Paris
  10. Valletta

Bland nykomlingarna på listan finns bland annat Seoul, som enligt rapporten lockar med “ultrasnabbt internet, effektiv kollektivtrafik och en växande gemenskap av digitala nomader”.

Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för. Dagens PS

Fler vill jobba från nya platser

Enligt IWG ser allt fler arbetstagare möjligheter att kombinera jobb och resor, särskilt under sommaren.

“Med hjälp av hybridarbete och molnteknik har anställda nu friheten att arbeta var och när det passar dem bäst”, konstaterar IWG:s vd Mark Dixon

86 procent av hybridarbetarna uppger att tillgången till flexibla arbetsplatser är en avgörande faktor när de väljer destination.

Nya trenden – jobba på kontor. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

