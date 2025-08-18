Världens bästa stad för dig som vill jobba och semestra samtidigt 

Att resa bort – och jobba samtidigt – har blivit populärt bland världens arbetande befolkning. Enligt en rapport från Owl Labs tog 58 procent av alla svaranden en så kallad workcation, alltså en kombination av arbete och semester, under 2024. 26 procent har gjort det två till tre gånger under det senaste året.

Nu har en ny rapport från International Workplace Group (IWG) utsett Tokyo till världens bästa workcation-stad.

Det rapporterar CNBC.

Snabbt internet och närhet till natur

Tokyo kniper alltså förstaplatsen i IWG:s årliga rapport “Work from Anywhere Barometer”, som jämför städer där man kan jobba på distans samtidigt som man njuter av nya miljöer.

Rapporten baseras på 12 kriterier, där bland annat bredbandshastighet, kultur, säkerhet, prisnivå och tillgång till flexibla kontorsplatser vägs in.

Enligt IWG utmärker sig Tokyo med sitt snabba bredband, välfungerande kollektivtrafik, hög säkerhet och rika kulturliv. Dessutom pekar de på stadens närhet till naturupplevelser:

“Staden gynnas också av närhet till berg, kust och nationalparker – perfekt för hybridarbetare som söker både storstadspuls och naturupplevelser”, skriver man i rapporten.

Ett nytt digitalt nomadvisum gör det dessutom lättare för utländska medarbetare att arbeta lagligt från Japan.

ANNONS