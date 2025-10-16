Dagens PS
Alla fuskar på jobbintervjun – och vem kan klandra dem? 

AI
Idag kan AI svara på intervjufrågorna i realtid. Genrebild. (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Jobbintervjun, en gång symbolen för det mänskliga mötet mellan arbetsgivare och kandidat, har blivit ett spel – där båda sidor använder artificiell intelligens för att vinna. Och det är inte längre klart vem som faktiskt pratar med vem.

På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar.

De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de intervjuas via video. 

En kvinna säger:

”En av mina styrkor är min anpassningsförmåga” – samtidigt som hon använder sin mobil för att läsa upp svar som en AI-app skriver åt henne i realtid.

Fenomenet har redan fått ett namn: ”interview fraud”. Företag beskriver det som digitalt bedrägeri, men i själva verket handlar det om något mer komplicerat, skriver teknikskribenten Ian Bogost i The Atlantic

AI mot AI

Arbetsgivare har själva länge använt AI i rekryteringsprocessen. Man sorterar CV:n, bedömer kandidater och håller till och med de första intervjuerna via chattbotar.

I det ljuset är det inte svårt att förstå varför jobbsökare nu svarar med samma mynt.

Appar som Final Round AI och AiApply marknadsförs som “intervju-assistenter”. De lyssnar på jobbintervjun i realtid och föreslår “perfekta svar” på skärmen.

En betald version av Final Round AI erbjuder till och med ett dolt läge. Då kan intervjuaren omöjligt se att appen är igång.

”Det har blivit en teknologiskt kapprustning”, skriver Bogost. ”Arbetsgivarna vände teknologin mot kandidaterna först – nu slår kandidaterna tillbaka”. 

AI
Rekryterarna får allt mer hjälp av AI, till många jobbsökares stora förtret (Foto: Unsplash)
En fejkad verklighet

Men mycket av det som sprids på sociala medier är sannolikt iscensatt, enligt Bogost.

Vissa konton verkar använda virala klipp för att marknadsföra sina egna AI-tjänster.

Ändå finns en kärna av verklighet bakom dramat.

För många unga arbetssökare, särskilt i en osäker ekonomi, har jobbsökandet blivit så mekaniskt att AI-fusk ses mer som självförsvar än bedrägeri.

”Om du inte ens kan få jobbet – hur ska du kunna låtsas göra det?” skriver Bogost.

När jobbintervjun blir ett spel

Problemet handlar om mer än bara teknik.

Bogost menar att hela systemet har blivit en teater där alla spelar roller – rekryterare, kandidater, till och med AI-systemen själva.

Han hänvisar till antropologen David Graebers idé om så kallade ”bullshit jobs” – jobb som inte tycks fylla något riktigt syfte.

I en värld där många redan känner sig bortkopplade från sitt arbete blir det inte så konstigt att man också fejkar sig igenom processen för att få jobbet.

Fake it – tills du fejkar igen

För många unga arbetssökare handlar det inte om att fuska, utan om att överleva ett system som redan är riggat.

När företag oroar sig för att kandidater använder AI under intervjuerna, är det samtidigt samma teknik de själva vill att framtidens anställda ska behärska.

ANNONS

I dag kan AI hjälpa människor att skriva sina CV:n, klara intervjuer, och sedan utföra själva jobbet.

Bogost sammanfattar det med en mörk ironi:

“Fake it ’til you make it har blivit fake it till du fejkar det”. 

I en värld där AI redan skriver våra CV:n, svarar på våra intervjufrågor och utför jobbet åt oss, har själva fejkandet blivit det nya normala.

AIanställningsintervjuJobbintervju
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

