Alla fuskar på jobbintervjun – och vem kan klandra dem? 

På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar.

De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de intervjuas via video.

En kvinna säger:

”En av mina styrkor är min anpassningsförmåga” – samtidigt som hon använder sin mobil för att läsa upp svar som en AI-app skriver åt henne i realtid.

Fenomenet har redan fått ett namn: ”interview fraud”. Företag beskriver det som digitalt bedrägeri, men i själva verket handlar det om något mer komplicerat, skriver teknikskribenten Ian Bogost i The Atlantic.

AI mot AI

Arbetsgivare har själva länge använt AI i rekryteringsprocessen. Man sorterar CV:n, bedömer kandidater och håller till och med de första intervjuerna via chattbotar.

I det ljuset är det inte svårt att förstå varför jobbsökare nu svarar med samma mynt.

Appar som Final Round AI och AiApply marknadsförs som “intervju-assistenter”. De lyssnar på jobbintervjun i realtid och föreslår “perfekta svar” på skärmen.

En betald version av Final Round AI erbjuder till och med ett dolt läge. Då kan intervjuaren omöjligt se att appen är igång.

”Det har blivit en teknologiskt kapprustning”, skriver Bogost. ”Arbetsgivarna vände teknologin mot kandidaterna först – nu slår kandidaterna tillbaka”.