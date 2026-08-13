Ögonkontakt signalerar intresse, självförtroende och närvaro. Men håller du kvar blicken för länge kan mötet bli obekvämt. Forskare har tagit reda på var gränsen i genomsnitt går.
Forskare: Så många sekunder bör du titta någon i ögonen
”Titta på mig när jag pratar med dig”. Budskapet är välbekant.
Att vända bort blicken förknippas gärna med osäkerhet, ointresse eller dåligt självförtroende. Men ögonkontakt är inget enkelt personlighetstest. Den som tittar bort kan lika gärna försöka koncentrera sig eller formulera ett genomtänkt svar.
Dessutom kan även det motsatta bli fel. En blick som hålls kvar alltför länge riskerar att uppfattas som intensiv och obehaglig.
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Lagom är bäst
Forskare vid University College London har undersökt hur lång ögonkontakt människor föredrar.
Närmare 500 personer fick se videoklipp där skådespelare tittade rakt mot dem under olika lång tid. Deltagarna fick sedan avgöra om blickarna kändes för korta eller för långa.
På så sätt kom man fram till att den optimala längden för ögonkontakt är 3,3 sekunder.
Studien visade också att ingen av deltagarna kände sig bekväm med en ögonkontakt längre än nio sekunder.
Tidigare studier placerar även de den bekväma längden på ögonkontakt någonstans mellan tre och fem sekunder.
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Kroppen kan avslöja skillnaden
Även deltagarnas pupiller mättes under försöket. Hos personer som föredrog längre ögonkontakt vidgades pupillerna snabbare än hos dem som ville bryta blicken tidigare.
Forskarna beskriver pupillförändringen som ett tecken på fysiologisk aktivering. Resultatet antyder att vår tolerans för ögonkontakt delvis kan avspeglas i reaktioner som vi inte styr medvetet.
Allt det här betyder förstås inte att 3,3 sekunder är en regel för varje möte. Hur ögonkontakten uppfattas påverkas både av situationen och relationen mellan personerna. Vänner och förälskade kan exempelvis hålla kvar blicken längre.
Men inför en främmande människa finns det skäl att låta ögonen vila någon annanstans emellanåt. Stirrar man för längre riskerar man att väcka obehag i stället för förtroende.
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