Forskare: Så många sekunder bör du titta någon i ögonen

Dessutom kan även det motsatta bli fel. En blick som hålls kvar alltför länge riskerar att uppfattas som intensiv och obehaglig.

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Lagom är bäst

Forskare vid University College London har undersökt hur lång ögonkontakt människor föredrar.

Närmare 500 personer fick se videoklipp där skådespelare tittade rakt mot dem under olika lång tid. Deltagarna fick sedan avgöra om blickarna kändes för korta eller för långa.

På så sätt kom man fram till att den optimala längden för ögonkontakt är 3,3 sekunder.

Studien visade också att ingen av deltagarna kände sig bekväm med en ögonkontakt längre än nio sekunder.

Tidigare studier placerar även de den bekväma längden på ögonkontakt någonstans mellan tre och fem sekunder.

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