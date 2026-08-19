I Silicon Valley har en ny förolämpning fått fart. ”Grindslop” används för att håna entreprenörer som offentligt skyltar med hur extremt hårt de arbetar.
"Grindslop" – entreprenörer hånas med nytt skällsord
Glöm balans mellan arbete och fritid. I delar av Silicon Valley har det blivit en statusmarkör att jobba så mycket som möjligt och framför allt att berätta om det för alla andra.
Nu har fenomenet fått ett eget namn, rapporterar Business Insider: ”Grindslop”.
Hyllning till överarbete?
En av dem som fått känna på det är Han Wang, medgrundare till AI-bolaget Mintlify. Ett inlägg där han uppmanade läsare att utmana sig själva och söka obehag tolkades av många som en hyllning till överarbete.
Kritikerna kallade det ”grindslop”.
”Det finns en känsla av motstånd mot de här galna slagorden om arbetsmoral”, säger Han Wang till Business Insider.
Enligt data från analysföretaget Sprout Social ökade antalet månatliga omnämnanden av ”grindslop” på X från 21 i januari till 422 i april. I juli nådde antalet 453. Vilket innebär att begreppet är fortfarande långt ifrån allmänt etablerat, men spridningen har varit snabb, enligt BI.
Ordet ”slop” kan föra tankarna till den AI-genererade lågkvalitativa innehållsflod som ofta kallas ”AI slop”. Här handlar det dock snarare om innehållets upplevda kvalitet och den performativa sidan av arbetsmoralen.
Riktar sig till investerare
Tre grundare som Business Insider talat med menar att många av inläggen i praktiken riktar sig till riskkapitalister. Budskapet är enkelt: Grundaren är beredd att göra vad som krävs.
”Allt det här riktas mot investerare. Användarna bryr sig inte”, säger AI-grundaren Dhravya Shah.
Han Wang berättar för Business Insider att inlägget fick önskat resultat, trots förolämpningarna från kritiker. Hans virala inlägg ledde enligt honom till fler registreringar och jobbsökande till bolaget. Investerarna uppskattade uppmärksamheten företaget fick.
Ständig produktion en dygd
I debatten återkommer begreppet ”996”, alltså att arbeta från klockan nio på morgonen till nio på kvällen, sex dagar i veckan. Sömnlösa nätter, energidrycker och madrasser på kontoret har blivit symboler för en kultur där ständig produktion ses som en dygd.
”I början var startups i princip ett gäng nördar som arbetade med svåra problem de tyckte var roliga. Nu håller det på att bli en hel cirkel av ryggdunkande”, säger startupgrundaren Saarth Shah till Business Insider.
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