"Grindslop" – entreprenörer hånas med nytt skällsord

Nu har fenomenet fått ett eget namn, rapporterar Business Insider: ”Grindslop”.

Hyllning till överarbete?

En av dem som fått känna på det är Han Wang, medgrundare till AI-bolaget Mintlify. Ett inlägg där han uppmanade läsare att utmana sig själva och söka obehag tolkades av många som en hyllning till överarbete.

Kritikerna kallade det ”grindslop”.

”Det finns en känsla av motstånd mot de här galna slagorden om arbetsmoral”, säger Han Wang till Business Insider.

Enligt data från analysföretaget Sprout Social ökade antalet månatliga omnämnanden av ”grindslop” på X från 21 i januari till 422 i april. I juli nådde antalet 453. Vilket innebär att begreppet är fortfarande långt ifrån allmänt etablerat, men spridningen har varit snabb, enligt BI.

Ordet ”slop” kan föra tankarna till den AI-genererade lågkvalitativa innehållsflod som ofta kallas ”AI slop”. Här handlar det dock snarare om innehållets upplevda kvalitet och den performativa sidan av arbetsmoralen.