Sök drömjobbet i skärgården – få 22 000 kronor för att lukta på öar

Turistorganisationen Visit Turku Archipelago söker en person som ska resa runt bland öarna och undersöka hur där luktar. Jobbtiteln är doftbedömare, och uppdraget annonseras under namnet ”Get a Nose Job in Saaristo”.

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Fem till sju dagars arbete

Den utvalda personen får 2 000 euro före skatt för hela uppdraget, motsvarande drygt 22 000 kronor. Lagstadgad semesterersättning tillkommer. Arbetsgivaren betalar dessutom resa och boende.

Arbetet pågår i fem till sju dagar under maj eller juni 2027.

Det rör sig om en tidsbegränsad anställning hos Visit Turku Archipelago Oy. Lönen och villkoren är fasta, så någon löneförhandling blir det alltså inte.

Och uppdraget då?

Personen ska bedöma dofterna, beskriva dem och förklara vad som gör dem speciella. Upplevelserna ska också dokumenteras med egna fotografier och filmer som turistorganisationen kan använda i sina sociala medier och andra kanaler. I uppdraget ingår även att lämna en ärlig redovisning av resultaten.

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