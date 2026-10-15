Betald resa, ordnat boende och några dagars arbete bland öarna i Åbo skärgård. Ett ovanligt jobb i Finland går nu att söka. Någon särskild utbildning behövs inte, bara en välfungerande näsa.
Sök drömjobbet i skärgården – få 22 000 kronor för att lukta på öar
Havsluft, tallskog, bastu och nybakat bröd. Det låter som sådant man betalar för att få uppleva under semestern.
I Åbo skärgård tänker man göra tvärtom.
Turistorganisationen Visit Turku Archipelago söker en person som ska resa runt bland öarna och undersöka hur där luktar. Jobbtiteln är doftbedömare, och uppdraget annonseras under namnet ”Get a Nose Job in Saaristo”.
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Fem till sju dagars arbete
Den utvalda personen får 2 000 euro före skatt för hela uppdraget, motsvarande drygt 22 000 kronor. Lagstadgad semesterersättning tillkommer. Arbetsgivaren betalar dessutom resa och boende.
Arbetet pågår i fem till sju dagar under maj eller juni 2027.
Det rör sig om en tidsbegränsad anställning hos Visit Turku Archipelago Oy. Lönen och villkoren är fasta, så någon löneförhandling blir det alltså inte.
Och uppdraget då?
Personen ska bedöma dofterna, beskriva dem och förklara vad som gör dem speciella. Upplevelserna ska också dokumenteras med egna fotografier och filmer som turistorganisationen kan använda i sina sociala medier och andra kanaler. I uppdraget ingår även att lämna en ärlig redovisning av resultaten.
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Näsan får göra arbetsprovet
Någon särskild utbildning krävs inte. Däremot behöver du kunna prata om det du luktar på och känna dig bekväm framför kameran.
Du måste också vara minst 18 år, ha rätt att arbeta i Finland både när du söker och under arbetsperioden samt ha utrustning för att fotografera och filma. En lämplig mobiltelefon kan räcka.
Även sökande från andra länder är välkomna om de uppfyller kraven.
Själva arbetsprovet går att göra hemma. Välj ett föremål, lukta på det och beskriv upplevelsen i en kort video. Presentera dig också som sökande till jobbet.
Filmen ska publiceras på ett offentligt konto på Instagram eller Tiktok, där turistorganisationens konto taggas. Därefter fyller du i ansökningsformuläret och länkar till videon.
Ingen intervju väntar
Organisationen bedömer bland annat hur övertygande du luktar, hur levande du beskriver dofterna och hur du fungerar framför kameran. Även din närvaro i sociala medier och förmåga att engagera en publik vägs in.
Någon anställningsintervju hålls inte utan urvalet görs utifrån videon och formuläret.
Varför söker man då en doftbedömare?
Arrangören är övertygad om att Åbo skärgård är världens mest väldoftande resmål. De egna näsorna anses dock vara för partiska för att avgöra saken.
Något globalt laboratorietest ligger inte bakom påståendet, medger organisationen. Bedömningen är subjektiv och någon objektiv rankning finns inte.
Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2026. Alla sökande ska få besked via mejl senast den 10 november. Vem som får jobbet presenteras den 17 november.
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