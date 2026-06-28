Hur lång är den perfekta semestern – egentligen?

”Minst två veckor”

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, är inne på samma spår.

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I en intervju med Yle hänvisar hon till forskning om den så kallade semestereffekten, alltså den återhämtning man tar med sig tillbaka till jobbet.

Enligt henne kan en kortare semester ge en mer långvarig effekt än en riktigt lång ledighet, eftersom kontrasten mot vardagen annars blir för stor.

”Med en kortare semester verkar effekten hänga kvar lite längre. Men då pratar vi ändå om en semester på minst en vecka”, säger hon.

Hon rekommenderar dock åtminstone två veckor på sommaren för den som vill hinna njuta av ljus och värme.

Åtta – det magiska talet?

Att peka ut det perfekta antalet semesterdagar är alltså knepigt. Vill man att återhämtningen ska nå sin topp bör den dock vara minst åtta dagar lång.

I en studie från 2012 såg forskare att hälsa och välbefinnande steg i början av semestern och nådde en topp omkring den åttonde dagen innan det planade ut.

”Vi kunde se en topp på den åttonde dagen”, säger forskaren Jessica de Bloom till Washington Post, men betonar att det inte betyder att åtta dagars semester är det perfekta svaret för alla.

”Det innebär inte att detta skulle vara den optimala semesterlängden”, säger hon.

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Bättre med flera korta än en lång

Vad många experter faktiskt är eniga om är att ledigheten inte bör brännas av i ett enda svep.

”Det är viktigt med längre pauser varannan eller var tredje månad, då vi kan fokusera på oss själva”, säger Liisa Puskala, psykolog vid Arbetshälsoinstitutet, till Yle.

Samma råd ger forskaren Emma Frans. Hon menar att lång sommarsemester inte alltid är bäst för återhämtningen.

”Ett återkommande råd är att det bästa kanske egentligen är att inte ha en superlång semester som vi ofta har här i Sverige, utan att snarare sprida ut ledigheten över året”, säger hon till SR.

Så hur lång är den optimala semestern? Forskningen ger inget magiskt antal dagar. Men den pekar ändå mot någon slags slutsats: minst en vecka behövs för att hinna landa, åtta dagar för att nå återhämtningstoppen, två veckor kan vara klokt på sommaren – och den som vill må bra på riktigt bör sprida ut ledigheten över året.

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