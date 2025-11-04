November är en stressig månad för många. Av den anledningen välkomnar karriärcoach Nina Jansdotter initiativet Slowember, som påminner oss att ta det lite lugnare och bli mer medvetna.
Slowember - minska stressen i November
Slowember är ett initiativ och en månadsutmaning, från Friday Lab. En svensk nätverksplattform för personlig utveckling och återhämtning. De uppmuntrar oss att sakta ner tempot och öka närvaron.
Det är ett bra initiativ tycker jag. Att vi främjar balans och återhämtning. En värdefull motvikt till att vi stressar oss igenom höstmörket.
Här passar jag därför på att ge min egen tolkning av Slowember och att ge några konkreta tips samt reflekterande frågor, för dig vill testa Slowember-metodiken.
Varför Slowember behövs
I november är det som om att det mesta, både privat och på jobbet går på högvarv.
Black Week-mailen har redan börjat rasa in har jag noterat. Fast vi bara är i början av november.
Många har dessutom generellt mycket att göra på jobbet, inklusive projektdeadlines, förberedelse inför bokslut och annat.
Parallellt med allt detta smygstartar julplanering, dekorationer och juluppdateringar i sociala medier. Vilket många upplever som ett krav och att de själva inte duger.
Stanna upp
Slowember handlar om att stanna upp hellre än att trappa upp. I november är det perfekt att träna sig på att sakta ner.
Att leva långsamt handlar inte om att göra ingenting. Utan om att göra det vi tar oss för mer medvetet.
Kan du ta en promenad utan att fokusera på att räkna steg? Hur ofta läser du en bok utan att tänka på hur många sidor som är kvar. Kan du lyssna på någon utan att avbryta.
En viktig gränssättning
Det kanske låter som en utopi och något som inte är realistiskt att genomföra i praktiken. Ett som ändå är säkert är att Slowember behövs i en värld som spinner snabbt. Att sakta ner är en form av motståndshandling. Du kan se det som både en gränssättning och ett sätt att ta tillbaka makten över din egen almanacka och agenda.
Kom ihåg att andas
Nästan alla har för mycket att stå i så här års, det ligger i årstidens natur. Att få en påminnelse om vikten av att minska kraven och att dra ner på tempot en aning är värdefullt. Av den anledningen vill jag tipsa om, att nästa gång när pushnotiser pockar på din uppmärksamhet. Eller när din är to-do-listan svämmar över:
Ta ett par djupa andetag. Känn ur du andas in och andas ut. Upplev andetaget och bara ta en paus.
Låt november bli månaden då du inte tillåter din hjärna att spinna loss mer. Känn hur hela ditt väsen istället anammar Slowember.
Slowember-tips
Här är 7 råd och tips om hur du kan ta dig an Slowember och ta hand om dig själv i den processen.
- Rensa och förenkla
Minska på saker och distraktioner. Både i din fysiska omgivning hemma och på jobbet.
- Säg nej
Prioritera din energi och säga nej till saker som inte känns rätt för dig. Självklart finns det tillfällen där du inte hur som helst kan säga nej, till exempel på ditt jobb. Men min erfarenhet är att du kan sätta gränser, utan att någon blir sur, oftare än du tror.
- Ta pauser
Ge dig själv möjligheten att ta pauser och reflektera, även de dagar som är extra hektiska. Gör du det undviker du att bli överväldigad allt som händer omkring dig.
- Minska slöscrollande
Logga ut från nyhetsbevakning och sociala medier ibland. Ett bra tillfälle är just när du har mycket att göra. Då är det bättre att du lägger tiden på att bli klar med dina uppgifter. Än att du slösar bort dina timmar på att följa vad andra gör.
- Öka din närvaro
Ta dig tid för meditation och andningsövningar för då blir det lättare för dig att stilla ditt sinne och landa i nuet. När du gör detta som en regelbunden rutin mår du oftast bättre över lag.
- Var i naturen
Gärna i en skog eller park. Kontakten med naturen gör att du återhämtar dig och att du mår bättre generellt sätt.
- Minska kraven
Dra ner dina förväntningar på vad du ska hinna och orka med. Den du är och det du gör räcker och du gör så gott du kan. Jag vill här även lyfta fram att det inte är en svaghet att våga be om hjälp någon gång.
Coachande frågor för Slowember-självhjälp
Här nedan listar jag ett antal coachande frågor. Reflekterande frågeställningar kan hjälpa dig prioritera vad som är viktigast för dig. De kan skapa ett lugnare och mer meningsfullt liv. Där du aktivt gör de valen som gagnar ditt eget välmående bäst.
- Vad vill du egentligen själv göra just nu?
- Hur mår du? Vad kan du göra för att må bättre än du gör?
- Hur vill du känna dig idag? Vad hindrar dig att känna som du skulle vilja?
- Gör du det mesta under en dag för din egen skull? Eller gör du dessa saker för att du tror att någon annan förväntar sig det av dig?
- Vad kan jag säga nej till för att du ska kunna säga ja till dig själv?
- Vilka aktiviteter under veckan ger dig energi? Vad dränerar dig?
- Hur ofta känner du dig närvarande här och nu?
- Vad kan förenkla eller rensa bort i ditt liv eller på ditt jobb?
- För du den vila och återhämtning du behöver? Vad kan du göra för att öka den tiden?
Hur stressad är du en vanlig dag på jobbet? Vad kan du göra för att minska stressen?
Använd dig av någon eller några av dessa frågor som passar dig. Eller fyll på med andra frågeställningar som passar dig bättre. Kör helst inte på med alla frågor samtidigt, för då kan det istället kännas övermäktigt. Då blir det bara något som stressar ytterligare och det vill vi ju undvika.
Startskottet på något nytt
Slowember kan bli startskottet för en process där du tar några medvetna steg till ett mer harmoniskt liv. Där ditt främsta fokus är att du mår bra och lever mer i nuet. Strategin brukar resultera i att du också orkar prestera bra och få saker gjorda på jobbet. Detta har jag fått erfara många gånger, i min roll som karriärcoach för stressade klienter.
Hitta din väg
Det handlar alltså inte bara om att sitta och meditera hela dagarna, som som en man påpekade, när jag tog upp begreppet Slowember.
Det ena behöver inte utesluta det andra. En stunds meditation gör ofta att hjärnan klarnar. Vilket gör att det lättare att ta tag i saker och fokusera på viktiga uppgifter. Det brukar hjälpa mig. Du behöver hitta din egen väg.
Njut av Slowember!
Nina Jansdotter ger fler tips på hur du kan minska kraven:
