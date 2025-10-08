Dagens PS
Experten: Så leder världens bästa chef

Ledarskapsexperten Daisy Auger-Domínguez vet hur man blir en omtyckt chef (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli. 

Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en bra analytisk förmåga som är nyckelneller handlar det helt enkelt om mjukhet? 

En som försökt reda ut just det är författaren och ledarskapsexperten Daisy Auger-Domínguez, som i en artikel i Forbes beskriver vad som skiljer bra ledare från dåliga. 

“System som prisar kontroll över kontakt”

Enligt Auger-Domínguez är många chefer helt enkelt oförberedda på sitt ansvar. De blir befordrade för att de är duktiga på sitt jobb – inte för att de har lärt sig leda människor.

”De flesta chefer befordras utan att någonsin ha fått lära sig hur man leder människor. Vi ärver system byggda för effektivitet, inte värdighet; system som prisar kontroll över kontakt och resultat över välmående”, skriver hon.

Resultatet blir chefer som drunknar i möten, känner sig jagade av krav uppifrån och samtidigt försöker hålla ihop ett team som tappat motivationen.

Mikrostyrning dödar arbetsglädjen

”Mikrostyrning pressar bort all glädje ur arbetet. Bara för att du har expertis betyder det inte att du automatiskt kan leda människor. Vi måste coacha, utbilda och stötta nya chefer – annars riskerar vi att skapa ännu fler dåliga”, skriver Auger-Domínguez.

Hon menar att bra ledarskap handlar om att vara mänsklig, inte perfekt. En chef som lyssnar, ställer frågor och ser sina medarbetare bygger både tillit och bättre beslut.

Hon skriver: ”Dina medarbetare behöver inte ett kalkylblad för att ta sig igenom nästa omöjliga uppgift. De behöver någon som märker när de går på knäna, som lyssnar och visar nyfikenhet och stabilitet – särskilt under press”.

Chef
En bra chef lyssnar, ställer frågor och ser sina medarbetare, menar Auger-Domínguez (Foto: Pexels)

Klart är bättre än snabbt

En annan fälla många chefer hamnar i är att förväxla aktivitet med effektivitet. Dåliga chefer försöker springa fortare när pressen ökar. Bra chefer saktar ner, klargör målen och hjälper andra att hitta fotfästet.

”Vi har inte ett prestationsproblem. Vi har ett tydlighetsproblem”, skriver Auger-Domínguez och beskriver hur hon i ett möte insåg att bristen på riktning, inte brist på arbete, var orsaken till dåliga resultat.

I dagens arbetsliv, där AI och ständig uppkoppling skapar nya krav, handlar ledarskap inte längre om att hinna mest – utan om att veta vad som faktiskt spelar roll.

Skapa trygghet – inte tystnad

Rädsla är en annan vanlig fälla. Dåliga chefer styr genom kontroll, medan bra chefer skapar utrymme för ärlighet.

”Om alla nickar håller du troligen inte på att få höra sanningen”, skriver Auger-Domínguez och hänvisar till forskningen kring psykologisk trygghet av Harvardprofessorn Amy Edmondson.

Bra chefer uppmuntrar sina team att säga ifrån, flagga för problem och ge ärlig feedback. Det kan vara så enkelt som att inleda möten med frågan: ”Vad kan vi göra bättre?”.

Urskiljning i stället för brådska

”När allt är bråttom får ingenting den energi det förtjänar,” skriver Auger-Domínguez. Bra chefer, menar hon, hjälper sina team att skilja mellan vad som är viktigt och vad som bara låter bråttom.

Hon berättar hur hon själv tränade sitt team på att jobba smartare, inte snabbare, genom att sätta tydliga gränser: när chefen sms:ade klockan 6.30 på morgonen, väntade hon med att svara till 8.30 – och byggde system för att samla idéer och uppföljning utan ständig tillgänglighet.

Bra chefer formar kulturen

Till sist påminner Auger-Domínguez om att bra ledarskap handlar om kultur – hur människor känner sig på jobbet.

Hon uppmanar chefer att reflektera över sina egna mönster och prata öppet om vad de försöker förbättra. Ett enkelt sätt, skriver hon, är att fråga kollegor: ”Vad kunde jag ha gjort annorlunda?”.

Ledare som ger energi – inte dränerar

I slutet sammanfattar Auger-Domínguez budskapet: varje chef har valet mellan att dränera sina medarbetare eller att ge dem energi.

”Att vara en bra chef handlar om att skapa förutsättningar där människor får bränsle, inte där de töms”, skriver hon.

Ledarskap, menar hon, är inget som görs på rutin – det är en daglig praktik: att se människor, stå stadigt och ha modet att leda med tydlighet och omtanke.

”Var den bättre chef du alltid önskat att du hade – den som ger energi, inte tar den. Inte någon gång i framtiden. Nu”. 

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

