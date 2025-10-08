Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli.
Experten: Så leder världens bästa chef
Mest läst i kategorin
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret
Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten. Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via …
Experten: Det här värderas högst när du söker jobb
När Olipop-vd:n Ben Goodwin intervjuar nya medarbetare letar han inte efter långa cv:n, prestigefyllda titlar eller avancerade hårda färdigheter. Han söker något helt annat. Vi vet redan hur du kraftigt kan öka chansen att kallas till en jobbintervju. Därtill vet vi vad man absolut inte bör göra på sin intervju. Men vad är det egentligen …
Därför ska du byta karriär mitt i livet: "Nu är den perfekta tiden"
Det är aldrig för sent, sägs det. Enligt två experter kan 40-årsåldern vara den bästa tiden att börja om. När författaren och kommunikationsrådgivaren Nicolas Jacquemot fyllde 40 satte han sig i skolbänken igen. Han ville börja om, doktorera och hitta ny mening i arbetslivet. ”Mitt i livet upplever många att de står vid ett vägskäl …
Experten: Då blir du garanterat kallad till jobbintervju
Jobbmarknaden är tuff. Arbetslösheten är fortsatt hög och antalet personer som får ersättning från en a-kassa har skjutit i höjden. Därtill visar statistik från jobbsökarsajten Jobbland från i fjol att antalet jobbannonser på deras sajt minskat med 40 procent. Nyare statistik visar att det i september 2025 fanns 97 752 lediga jobb i Sverige. Det …
9 karriärtips från Steve Jobs – så tänker du som ett geni
Steve Jobs var inte bara mannen bakom Apple – han var också en mästare på att utmana normer, tänka annorlunda och bygga framgång från grunden. Den bortgångne mångmiljardären Steve Jobs är framför allt känd som medgrundare och vd för Apple och som mannen som introducerade Iphone, Ipad och Imac för världen. Hans livsfilosofi fortsätter dock …
Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en bra analytisk förmåga som är nyckeln – eller handlar det helt enkelt om mjukhet?
En som försökt reda ut just det är författaren och ledarskapsexperten Daisy Auger-Domínguez, som i en artikel i Forbes beskriver vad som skiljer bra ledare från dåliga.
“System som prisar kontroll över kontakt”
Enligt Auger-Domínguez är många chefer helt enkelt oförberedda på sitt ansvar. De blir befordrade för att de är duktiga på sitt jobb – inte för att de har lärt sig leda människor.
”De flesta chefer befordras utan att någonsin ha fått lära sig hur man leder människor. Vi ärver system byggda för effektivitet, inte värdighet; system som prisar kontroll över kontakt och resultat över välmående”, skriver hon.
Resultatet blir chefer som drunknar i möten, känner sig jagade av krav uppifrån och samtidigt försöker hålla ihop ett team som tappat motivationen.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Mikrostyrning dödar arbetsglädjen
”Mikrostyrning pressar bort all glädje ur arbetet. Bara för att du har expertis betyder det inte att du automatiskt kan leda människor. Vi måste coacha, utbilda och stötta nya chefer – annars riskerar vi att skapa ännu fler dåliga”, skriver Auger-Domínguez.
Hon menar att bra ledarskap handlar om att vara mänsklig, inte perfekt. En chef som lyssnar, ställer frågor och ser sina medarbetare bygger både tillit och bättre beslut.
Hon skriver: ”Dina medarbetare behöver inte ett kalkylblad för att ta sig igenom nästa omöjliga uppgift. De behöver någon som märker när de går på knäna, som lyssnar och visar nyfikenhet och stabilitet – särskilt under press”.
Klart är bättre än snabbt
En annan fälla många chefer hamnar i är att förväxla aktivitet med effektivitet. Dåliga chefer försöker springa fortare när pressen ökar. Bra chefer saktar ner, klargör målen och hjälper andra att hitta fotfästet.
”Vi har inte ett prestationsproblem. Vi har ett tydlighetsproblem”, skriver Auger-Domínguez och beskriver hur hon i ett möte insåg att bristen på riktning, inte brist på arbete, var orsaken till dåliga resultat.
I dagens arbetsliv, där AI och ständig uppkoppling skapar nya krav, handlar ledarskap inte längre om att hinna mest – utan om att veta vad som faktiskt spelar roll.
Skapa trygghet – inte tystnad
Rädsla är en annan vanlig fälla. Dåliga chefer styr genom kontroll, medan bra chefer skapar utrymme för ärlighet.
”Om alla nickar håller du troligen inte på att få höra sanningen”, skriver Auger-Domínguez och hänvisar till forskningen kring psykologisk trygghet av Harvardprofessorn Amy Edmondson.
Bra chefer uppmuntrar sina team att säga ifrån, flagga för problem och ge ärlig feedback. Det kan vara så enkelt som att inleda möten med frågan: ”Vad kan vi göra bättre?”.
Urskiljning i stället för brådska
”När allt är bråttom får ingenting den energi det förtjänar,” skriver Auger-Domínguez. Bra chefer, menar hon, hjälper sina team att skilja mellan vad som är viktigt och vad som bara låter bråttom.
Hon berättar hur hon själv tränade sitt team på att jobba smartare, inte snabbare, genom att sätta tydliga gränser: när chefen sms:ade klockan 6.30 på morgonen, väntade hon med att svara till 8.30 – och byggde system för att samla idéer och uppföljning utan ständig tillgänglighet.
Bra chefer formar kulturen
Till sist påminner Auger-Domínguez om att bra ledarskap handlar om kultur – hur människor känner sig på jobbet.
Hon uppmanar chefer att reflektera över sina egna mönster och prata öppet om vad de försöker förbättra. Ett enkelt sätt, skriver hon, är att fråga kollegor: ”Vad kunde jag ha gjort annorlunda?”.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Ledare som ger energi – inte dränerar
I slutet sammanfattar Auger-Domínguez budskapet: varje chef har valet mellan att dränera sina medarbetare eller att ge dem energi.
”Att vara en bra chef handlar om att skapa förutsättningar där människor får bränsle, inte där de töms”, skriver hon.
Ledarskap, menar hon, är inget som görs på rutin – det är en daglig praktik: att se människor, stå stadigt och ha modet att leda med tydlighet och omtanke.
”Var den bättre chef du alltid önskat att du hade – den som ger energi, inte tar den. Inte någon gång i framtiden. Nu”.
Vill du läsa mer om hur du blir en riktigt bra chef? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Experten: Så leder världens bästa chef
Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli.? Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en …
FI granskar pensionsfenomen – varnar för rabatter
Antalet flyttar av tjänstepensioner ökar snabbt. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm om risker och inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension. Det är inte första gången Dagens PS rapporterar om pensionsflyttarna. Senast i september visade det sig att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det …
Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll”
Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att rusa i hela landet. Det visar den nya Nils Holgersson-rapporten för 2025. “På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023. Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent. I …
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare. Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten. Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews. Störningarna drabbade 6?000 passagerare på …
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en …