När de flesta på LinkedIn fortfarande polerade sina inlägg, klippte bort misstag och slipade på den perfekta versionen av sig själva. Då gjorde Michel Laporte Godorn något helt annat. Han började med livestream.
Så lyckas du med livestream på Linkedin
Att köra livestream är ett sätt att nätverka och få synlighet. Michel Laporte Godorn såg något som många missade. Alla klippte sitt innehåll. Alla försökte se perfekta ut, förklarar han.
”Det finns ett gammalt uttryck från kampsporten: alla kan se bra ut i en highlight. Men live där finns inga klipp. Inga omtagningar. Det är raw. Det är på riktigt”, säger Michel med allvar i rösten.
Utan filter
För Michel handlade det om att visa sig utan filter. Att låta både tankar och känslor få ta plats, precis som de är.
Sedan 2016 har han levt efter mottot ”What you see is what you get”. I en värld där allt är tillrättalagt, blev hans oklippta stil något som sticker ut nästan provocerande äkta.
Livestream är närvaro
Det som började som ett experiment har vuxit till en metod som formar både hans nätverk och affärsrelationer.
”Livestream skapar närvaro. Närvaro skapar förtroende. Förtroende skapar affärer.”
Under en period sände Michel hela 89 livesändningar på raken, varje vecka utan avbrott. Det blev inte bara ett kraftprov i disciplin utan också ett sätt att bygga en tydlig position på marknaden.
Det har enligt honom kortat tiden från ’vem är du, till vi borde prata. Livesändningarna har gjort honom mer tillgänglig, på riktigt, menar han.
Stå för något
Michel uppmuntrar andra att börja med livestreaming, men med en viktig brasklapp:
”Det är ett av få sätt idag där du kan bygga förtroende snabbt utan att ha en stor budget. Men det kräver att du faktiskt står för något. Annars blir det bara brus”, säger Michel Laporte Godorn.
Hans framgång hänger enligt honom själv ihop med att han valt att vara tydlig, närvarande och relevant, snarare än perfekt.
”Live går inte att gömma sig bakom. Nätverket känner ganska snabbt om något är på riktigt eller inte.”
De vanligaste misstagen vid livestream
De som testar livestreaming snubblar ofta på samma trösklar, menar Michel Laporte Godorn. För det första pratar många för mycket om sig själva och de saknar en tydlig riktning.
För många jagar likes istället för affärer och viktigast av allt är att de ger upp för tidigt.
”De flesta testar. Få bygger uthålligt. Marknaden hinner knappt registrera att du finns innan du slutar.”
Viktiga tips
Michel Laporte Godorn menar att nyckeln ligger i att du är konsekvent. Det är viktigt att följa upp och att ha disciplinen att inte sluta direkt även om inte resultaten har visat sig.
För den som vill komma igång med livestreaming på Linkedin, ger han ett konkret recept. Det är att du bestämmer dig för att ämne du kan stå för i hela 12 månader.
”Sänd en gång i veckan oavsett om du känner för det eller ej. Ha alltid ett syfte med varje sändning. Samt följ upp. Det är där affären sker”, säger Michel med eftertryck.
Framtiden för livestream
Efter en paus är han nu redo att återvända till livescenen mer ingen. Han har samtidigt utvecklat sina livesändningar till en ny form, som podd.
Det råa, oklippta och verkliga har blivit hans varumärke. I en värld där autenticitet är hårdvaluta, visar Michel Laporte Gordorn att live inte bara är ett format. Det är ett förtroendebyggande verktyg.