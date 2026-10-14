Robotarna ska jobba och alla ska få hög inkomst. Så ser framtiden ut enligt Elon Musk. Men skolböckerna tycker han inte att unga ska lägga undan. Även i hans robotsamhälle finns det anledning att plugga.
Det här ska du plugga enligt världens rikaste man: "Ganska vilt"
Det är inte första gången Tesla-bossen siar om framtiden. Han har, exempelvis, hävdat att lönearbete blir valfritt inom 10-20 år, att pengar kan förlora sin betydelse och att vi, således, inte behöver oroa oss för att spara till pensionen.
Men plugga, det bör vi fortfarande göra.
I en intervju med kinesiska China Media Group ger Musk unga råd om vad de bör lära sig inför en framtid med AI och robotar.
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Plugga brett – även utanför tekniken
Programmering för hela slanten? Nja, det är inte vad Musk rekommenderar.
Han förespråkar i stället en bred utbildning med 1. humaniora, 2. naturvetenskap och 3. ingenjörsämnen.
”Min rekommendation när det gäller utbildning är att skaffa sig en så bred utbildning som möjligt”, säger han.
När tekniken kan utföra allt fler uppgifter behövs kunskaper för att avgöra vad man vill använda den till.
”För att veta vad man ska be robotarna om måste man kunna formulera frågan”, tycker Musk.
Enligt honom gör breda allmänkunskaper det lättare.
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Ett slott? Robotarna ordnar det
Några små planer är det inte fråga om.
Musk förutspår en framtid av överflöd, där AI och humanoida robotar producerar mer varor och tjänster än människor kan konsumera. Robotarna skulle kunna undervisa, passa barn och ta hand om äldre föräldrar.
Och bostadsdrömmarna behöver i framtiden inte stanna vid en extra balkong.
”Jag tror att det kommer att bli ganska vilt, som att om du vill ha ett slott kommer robotarna att bygga ett slott åt dig”, säger han.
I samma intervju upprepar Musk sin prognos om att alla i praktiken ska kunna få en hög inkomst. Han ifrågasätter också om pengar över huvud taget kommer att spela någon roll.
Humaniora får också plats
Även andra inom AI-branschen lyfter värdet av att studera flera ämnen.
Jack Clark, medgrundare till AI-bolaget Anthropic, har själv studerat litteratur. Han har argumenterat för att utbildningar som kombinerar olika ämnen och utvecklar analytiskt tänkande kan bli mer värdefulla när AI utför fler rutinmässiga tekniska uppgifter.
Microsofts chefsforskare Jaime Teevan betonar flexibilitet, experimenterande och förmågan att tänka kritiskt.
Till Wall Street Journal säger hon att kritiskt tänkande kräver motstånd: att göra svåra saker och tänka på djupet. Därför ser hon ett värde i en traditionell bred utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap.
Har själv mycket att vinna
Musk har förstås ett gäng affärsmässiga skäl att hoppas på en framtid full av robotar.
Robotik är en central del av Teslas ambitioner. Hans ersättningspaket innehåller dessutom ett mål om att leverera en miljon humanoida robotar.
Samtidigt har bolagets Optimus-program mött utmaningar, både i utvecklingen av roboten och i arbetet med att skala upp produktionen.
Slottet får med andra ord vänta ett tag till.
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