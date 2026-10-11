GM-chefen: Hantverk kan slå universitet i AI-eran

I en intervju med Fortune framhåller hon värdet av personer som kan bygga, reparera och underhålla komplexa fysiska system. Det handlar bland annat om elektriker, tekniker och andra yrkesgrupper vars arbete kräver praktisk problemlösning. Dagens PS har tidigare uppmärksammat att teknikbolagen numer betalar riktigt bra för att få tag på exempelvis duktiga elektriker och svetsare.

”Vi ser verkligen till att gymnasieelever förstår att det här är en fantastisk karriär och, ärligt talat, kanske lite mer motståndskraftig mot AI än vissa andra”, säger Barra enligt Fortune om yrkesutbildningar och hantverksyrken.

Talar för Europa?

Hon menar att en yrkesutbildning kan vara ett tryggare kort än många traditionella tjänstemannayrken när AI förändrar arbetslivet. Hennes bild är att accelererande teknikutveckling kommer att skapa ett större behov av människor som kan omsätta digitala lösningar i den fysiska världen.

I ett större perspektiv tycker hon att den här utvecklingen talar för Europa.

”Jag tycker faktiskt att Europa har mycket större respekt för hantverksyrken och för betydelsen av människor som utför mycket tekniskt avancerat arbete”, säger hon.

Tror fortfarande på elbilarna

Mary Barra har lett General Motors sedan 2014, en period präglad av stora förändringar inom bilindustrin. Företaget har behövt hantera elektrifieringen, nya konkurrenter och en snabb utveckling inom mjukvara och automatisering. Hon har breddat utbudet, mer elbilar men också fortsatt satsning på förbränningsmotorer när utvecklingen inte gått lika fort som många trodde för några år sedan.

”Jag anser inte att det har förändrat vårt uppdrag. Vi anser fortfarande att elbilar är slutmålet”, säger General Motors vd till Fortune.

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