Den brittiska tidskriften Psychology Now jämför chefen som ständigt övervakar dig med den kontrollerande partnern. I en svensk mätning har anställda vars chef dominerar mötena 7,2 poäng lägre psykologisk trygghet på en skala upp till 30, nästan fyra gånger så mycket som hela nedgången sedan 2022.
Där chefen tar över mötet tystnar personalen – fem tecken på kontroll
Tidskriften nämner chefen med orimliga krav redan i första stycket, i samma andetag som partnern. Sedan listar den fem tecken på att någon har makt över dig. Du isoleras från andra, du begränsas i vad du får göra, dina steg kontrolleras, du börjar tvivla på ditt eget förstånd och du blir förödmjukad.
Hur det kan se ut när stegen kontrolleras berättade en anställd för BBC i januari, om en chef som ”ringde, sms:ade och skickade röstmeddelanden hela dagarna, från sju på morgonen till tio på kvällen”. Vittnesmålet är ett av flera om hur giftiga chefer knäcker sina anställda.
Härskarteknikerna har svenska namn
Fackförbundet Visions lista över de vanligaste härskarteknikerna på svenska arbetsplatser motsvarar flera av tidskriftens tecken, med osynliggörande, förlöjligande, utestängning från viktiga beslut och ”dubbel bestraffning”, där någon får kritik vad hen än gör.
Ett typiskt exempel enligt Vision är när någons idé förbises på ett möte och sedan tas upp av någon annan, som får beröm för den. I förbundets undersökning i september uppgav 24 procent av 13 720 medlemmar att de hade utsatts för kränkande särbehandling det senaste året.
Chefen som tar över mötet tystar rummet
Utbildningsföretaget Framfot har sedan 2022 frågat anställda om den psykologiska tryggheten på jobbet. Enligt rapporten från augusti, som bygger på 1 626 svar inom 17 branscher, har tryggheten sjunkit från 21,5 poäng av 30 möjliga 2022 till 19,6 i början av 2026.
Erik Sjögren, vd för Framfot, kopplar nedgången till inflation, varsel och AI-oro, något som enligt honom får anställda att hellre skydda sin position än ta risker.
Men mellan arbetsplatserna är skillnaderna större än så. Medarbetare som upplever att chefen dominerar mötena har 7,2 poäng lägre trygghet än övriga, mot en nedgång på 1,9 poäng på fyra år. Skillnaden mellan dem som får feedback och dem som inte får någon är 7,6 poäng, och 79 procent av de svarande uppger att feedback varken ges eller efterfrågas på deras arbetsplats.
”Chefer som dominerar möten skapar en kultur där medarbetare slutar fråga. Oenigheter förblir osynliga”, säger Erik Sjögren.
”Den största risken med låg psykologisk trygghet är att människor tystnar. Att de inte vågar tala om när saker blir fel, när de inte mår bra, när de tycker annorlunda”, säger organisationspsykologen Robin Knight på Framfot.