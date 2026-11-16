Där chefen tar över mötet tystnar personalen – fem tecken på kontroll

Hur det kan se ut när stegen kontrolleras berättade en anställd för BBC i januari, om en chef som ”ringde, sms:ade och skickade röstmeddelanden hela dagarna, från sju på morgonen till tio på kvällen”. Vittnesmålet är ett av flera om hur giftiga chefer knäcker sina anställda.

En toxisk chef är inte något du ska behöva stå ut med. Att känna igen signalerna tidigt kan vara avgörande. Både för karriären och för hälsan. (Foto: Alexander Larsson Vierth/TT)

Härskarteknikerna har svenska namn

Fackförbundet Visions lista över de vanligaste härskarteknikerna på svenska arbetsplatser motsvarar flera av tidskriftens tecken, med osynliggörande, förlöjligande, utestängning från viktiga beslut och ”dubbel bestraffning”, där någon får kritik vad hen än gör.

Ett typiskt exempel enligt Vision är när någons idé förbises på ett möte och sedan tas upp av någon annan, som får beröm för den. I förbundets undersökning i september uppgav 24 procent av 13 720 medlemmar att de hade utsatts för kränkande särbehandling det senaste året.

Donald Trump är ett praktexempel på härskartekniker. Men de förekommer överallt. (Foto: Mark Schiefelbein /AP/TT / Unsplash)

Chefen som tar över mötet tystar rummet

Utbildningsföretaget Framfot har sedan 2022 frågat anställda om den psykologiska tryggheten på jobbet. Enligt rapporten från augusti, som bygger på 1 626 svar inom 17 branscher, har tryggheten sjunkit från 21,5 poäng av 30 möjliga 2022 till 19,6 i början av 2026.

Erik Sjögren, vd för Framfot, kopplar nedgången till inflation, varsel och AI-oro, något som enligt honom får anställda att hellre skydda sin position än ta risker.

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Men mellan arbetsplatserna är skillnaderna större än så. Medarbetare som upplever att chefen dominerar mötena har 7,2 poäng lägre trygghet än övriga, mot en nedgång på 1,9 poäng på fyra år. Skillnaden mellan dem som får feedback och dem som inte får någon är 7,6 poäng, och 79 procent av de svarande uppger att feedback varken ges eller efterfrågas på deras arbetsplats.

”Chefer som dominerar möten skapar en kultur där medarbetare slutar fråga. Oenigheter förblir osynliga”, säger Erik Sjögren.

”Den största risken med låg psykologisk trygghet är att människor tystnar. Att de inte vågar tala om när saker blir fel, när de inte mår bra, när de tycker annorlunda”, säger organisationspsykologen Robin Knight på Framfot.