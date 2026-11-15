Tjäna upp till 98 000 kronor – här är jobben där personal saknas

I Arbetsförmedlingens yrkesbarometer från juni klassas 57 yrken som bristyrken. Ytterligare 30 yrken har rekryteringsproblem trots att det finns potentiell arbetskraft att tillgå.

Vården toppar listan

Av de 57 bristyrkena hör 14 till hälso- och sjukvården. Exempelvis saknas det specialistläkare, sjuksköterskor, tandläkare och fysioterapeuter.

Det behövs även hantverkare och tekniskt utbildad personal. Arbetsförmedlingen pekar ut sju bristyrken inom installation, drift och underhåll, medan bygg och anläggning samt tekniskt arbete har sex vardera.

Inom transport finns fem bristyrken, bland annat lastbilsförare.

I ManpowerGroups senaste kompetensbristundersökning uppger hela 73 procent av 858 tillfrågade svenska arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Andelen har visserligen sjunkit från 76 procent året innan, men är nästan dubbelt så hög som för tio år sedan.

”Det kan låta motsägelsefullt att kompetensbristen är så hög samtidigt som arbetslösheten är rekordhög, men det handlar om en strukturell obalans på arbetsmarknaden”, förklarar Helen Remnås, landschef för ManpowerGroup Sverige.

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