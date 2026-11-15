Arbetsgivarna har svårt att hitta folk till ett gäng yrken i Sverige. Särskilt stor är bristen inom vården, men även elektriker, ingenjörer och lastbilsförare behövs. Lönerna varierar från 34 000 till 98 000 kronor i månaden. Här är tio jobb där personal saknas, och vad du tjänar.
Tjäna upp till 98 000 kronor – här är jobben där personal saknas
Läkare, elektriker eller lastbilsförare? Det spelar mindre roll vilken utbildningsväg du har valt. Inom flera svenska yrken har arbetsgivarna svårt att hitta personal.
I Arbetsförmedlingens yrkesbarometer från juni klassas 57 yrken som bristyrken. Ytterligare 30 yrken har rekryteringsproblem trots att det finns potentiell arbetskraft att tillgå.
Vården toppar listan
Av de 57 bristyrkena hör 14 till hälso- och sjukvården. Exempelvis saknas det specialistläkare, sjuksköterskor, tandläkare och fysioterapeuter.
Det behövs även hantverkare och tekniskt utbildad personal. Arbetsförmedlingen pekar ut sju bristyrken inom installation, drift och underhåll, medan bygg och anläggning samt tekniskt arbete har sex vardera.
Inom transport finns fem bristyrken, bland annat lastbilsförare.
I ManpowerGroups senaste kompetensbristundersökning uppger hela 73 procent av 858 tillfrågade svenska arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens.
Andelen har visserligen sjunkit från 76 procent året innan, men är nästan dubbelt så hög som för tio år sedan.
”Det kan låta motsägelsefullt att kompetensbristen är så hög samtidigt som arbetslösheten är rekordhög, men det handlar om en strukturell obalans på arbetsmarknaden”, förklarar Helen Remnås, landschef för ManpowerGroup Sverige.
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Från 34 000 till 98 000 kronor i månaden
Vad får man då i lön inom yrkena där arbetsgivarna har svårt att hitta folk?
En specialistläkare tjänar i genomsnitt 98 000 kronor i månaden, enligt lönestatistik från SCB. En lastbilsförare får i genomsnitt 34 600 kronor.
Det skiljer alltså 63 400 kronor i månaden mellan de två yrkesgruppernas genomsnittslöner.
Här är tio yrke som Arbetsförmedlingen klassar som bristyrken:
|Yrke
|Genomsnittlig månadslön
|Specialistläkare
|98 000 kr
|IT-säkerhetsspecialist
|57 800 kr
|Tandläkare
|57 500 kr
|Civilingenjör inom elektroteknik
|56 900 kr
|Grundutbildad sjuksköterska
|44 000 kr
|VVS-montör
|42 300 kr
|Installations- och serviceelektriker
|39 600 kr
|CNC- och maskinoperatör inom metall
|36 300 kr
|Bilmekaniker
|35 500 kr
|Lastbilsförare
|34 600 kr
Lönerna avser genomsnittliga månadslöner före skatt, enligt SCB statistik för 2025 och SCB-baserade sammanställningar. Arbetsförmedlingens bristbedömningar gäller juni 2026. Vissa bedömningar avser särskilda behörigheter, medan lönerna gäller bredare yrkesgrupper.
Över 61 000 personer saknades
I mars rapporterade SCB att svenska arbetsgivare saknade totalt 61 400 personer under 2025. Det var färre än året före, då motsvarande siffra låg på omkring 70 000.
”Vi ser därför att arbetskraftsbristen är ungefär lika stor inom yrken som oftast kräver gymnasial utbildning som inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial utbildning”, konstaterade Katja Olofsson, arbetsmarknadsstatistiker på SCB.
Bland annat saknades omkring 4 000 personer inom kvalificerade IT-yrken, främst mjukvaru- och systemutvecklare. Inom skolan uppgav arbetsgivarna att de saknade totalt 3 300 pedagoger.
Bara 17 procent använder lönehöjningar
Trots problemen med att hitta personal är det relativt få arbetsgivare som försöker lösa situationen genom att höja lönerna.
I ManpowerGroups undersökning uppger 23 procent att de erbjuder flexiblare arbetstider. Nästan lika många satsar på vidareutbildning av befintlig personal eller använder fler visstidsanställda och konsulter.
Andelen som uppger att de använder lönehöjningar för att komma till rätta med kompetensbristen är 17 procent.
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