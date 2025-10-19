”Pension, alla pratar om det – och det tråkar ut mig”

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Pensionen som övergångstid

När människor börjar prata mer om pension handlar det ofta om att de söker efter trygghet i och med att de ska göra en övergång till en ny fas i livet. En livsfas som de inte känner till så mycket om än för de vet ju hur det är att arbeta.



Då är det bra att ventilera dessa känslor med vänner och kollegor för att dela erfarenheter. Kanske är de oroliga för ekonomin och då är det bra att kunna få råd kring hur andra gör. Precis som du beskriver att dina vänner gör.

Problemet är att du har andra intressen. För hos dig finns en längtan efter fortsatt utveckling i karriären. Den skillnaden i fokus skapar friktion mellan dig och dem. Även om ni har varit vänner länge och är i samma ålder och varit mer synkade i intressen tidigare kan ni hamna i olika faser någon gång.

Vidga diskussionerna om pension

Istället för att du rakt ut säger: ”Jag är inte intresserad av det där”. Omformulera frågan till något som visar att du respekterar deras val, men att du också vill prata om ditt eget perspektiv.



Du kan till exempel säga: ”Jag förstår att pensionsfrågan är viktig för er just nu. Men jag vill också prata om hur jag vill fortsätta växa och utvecklas på mitt jobb. Jag planerar inte att pensionera mig på många år framöver. Jag får mer energi av att också prata om mitt perspektiv än att bara lyssna på er pensionsplanering.

När du säger detta skickar du signalen att du inte är helt ointresserad av hur de känner och samtidigt öppnar du upp för att utvidga samtalet. Du kan även se dig se dig som en som vill inspirera andra till att tänka nytt kring vad arbete och livsenergi kan vara efter 60. Då visar du att framtidsfokus också kan innebära att det går att fokusera på att förverkliga drömmar oavsett ålder.

Var nyfiken

Ett tips är också att föra in nyfikenhet i samtalen. Ställ frågan: ”Hur tänker ni att ni vill ha det efter pensionen – vem vill du vara då?” Eller någon liknande frågeställning. Det kan göra dialogen mer existentiell och och det kan bli intressantare för alla. Vänskap blir bättre när vi lyssnar på varandra.

Det är helt naturligt att bli trött som du beskriver att du blir, när samtalen i ens vänkrets plötsligt börjar kretsa kring något som inte känns meningsfullt för dig själv. När vännerna börjar tala om pension befinner de sig psykiskt i ett nytt livskapitel. Du befinner dig i ett annan fas. Ett där arbetet fortfarande representerar det du får energi av.

Olika tankar om pension

Ett bra sätt att möta detta är att se samtalen som en möjlighet att förstå skillnader, inte undvika dem. Om du känner att pensionstemat tar all plats kan du styra om samtalet genom att du som jag beskrev även ovan, ställer nyfikna frågor som även tar dialogen vidare till ämnen som intresserar dig mer.

Du kan exempelvis säga: ”Jag förstår att det känns skönt att planera för pensionen. För mig handlar det dock om hur jag ska fortsätta och utvecklas ännu mer i jobbet. Därför är jag nyfiken på vad som motiverar er mest just nu? Vad vill ni göra för kul om dagarna?

Genom en sådan frågeställning markerar du var du står utan att det skapar lika mycket avstånd som om du säger ”Era diskussioner tråkar ut mig”

Stå stark i ditt eget val

Du kan också låta detta bli ett tillfälle att du stärker dina egna val. När du uttrycker att du inte tror att man behöver gå i pension bara för att man uppnår en viss ålder så får du förmodligen mer energi att fortsätta gå din egen väg. Jag skulle gissa på att du då också får höra från en del andra att de också tänker som du fast de kanske knappt inte vågat erkänna det vare sig för sig själv eller andra, ännu.

På så sätt visar du att åldrande inte behöver vara en stängd dörr, utan en mental hållning. En ny fas som kan fyllas med mening istället för hur mycket pengar man får som pensioner. Där samtalen blir en arena för inspiration och nya målsättningar snarare än ”avveckling”.

Skaffa nya vänner

Det är klokt om du kompletterar ditt nuvarande umgänge med människor som delar din syn på framtiden. Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv finns ett fenomen som kallas social spegling. Vi är sociala varelser som påverkas av vad våra närmaste talar om och hur de tolkar sin fas i livet.

Om du hela tiden speglas i tankar om pension och att sluta arbeta kan det i förlängningen bli så att du själv börjar ifrågasätta din egen plan. Trots att du nu vet vad du vill. Du blir som du umgås så att säga.

Försök därför att hitta nya samtalspartners som liksom dig också är och vill fortsätta att vara yrkesmässigt aktiva.

Du behöver inte byta ut dina gamla vänner men det är bra om du breddar din sociala miljö så att du får inspiration av de som också är mer lika dig i de val du gör nu. En fikastund då och då med någon som är drivande och som tänker framåt kommer att ge dig mycket energi. Det handlar inte om att välja bort människor utan snarare att välja till nya bekantskaper.

Du är du

Alla tänker och gör inte som du. De gör sina dina val och andra gör sina. Låt dem välja det som passar dem bäst och fortsätt du att leva ditt liv på det sättet du vill är mitt slutliga tips. Lycka till.

