Netflix knep: Så avslöjar du en idiot redan i receptionen

När hon arbetade som HR-chef på Netflix gav hon receptionisten ett uppdrag: “Berätta vem som beter sig som en idiot mot dig”.

Ett uppdrag som skulle visa sig bli ett av företagets mest kraftfulla verktyg i rekryteringsprocessen.

Masken faller i väntrummet

I intervjurummet är alla förberedda. De har repeterat sina svar och vet hur de ska uppträda. Men i receptionen, där ingen tror sig bli bedömd, händer något annat.

“Våra receptionister såg allt: vem som tog ögonkontakt, vem som sa hej, vem som var otålig, vem som var vänlig”, skriver Neal i CNBC.

Efter varje intervju ställde hon samma fråga: “Hur behandlade de dig?”. Svaret, menar hon, stämde nästan alltid med kandidatens verkliga karaktär.

Hon berättar om en kandidat som tappade humöret när besöksbrickan tog för lång tid att skriva ut. En annan suckade högt över parkeringssituationen.

Båda var smarta. Men båda hade också “varit katastrofala rekryteringar”, skriver Neal.

