Den tidigare HR-chefen på Netflix, Jessica Neal, har en enkel men effektiv metod för att undvika “briljanta men outhärdliga” kollegor. Den börjar redan i receptionen.
Netflix knep: Så avslöjar du en idiot redan i receptionen
När hon arbetade som HR-chef på Netflix gav hon receptionisten ett uppdrag: “Berätta vem som beter sig som en idiot mot dig”.
Ett uppdrag som skulle visa sig bli ett av företagets mest kraftfulla verktyg i rekryteringsprocessen.
Masken faller i väntrummet
I intervjurummet är alla förberedda. De har repeterat sina svar och vet hur de ska uppträda. Men i receptionen, där ingen tror sig bli bedömd, händer något annat.
“Våra receptionister såg allt: vem som tog ögonkontakt, vem som sa hej, vem som var otålig, vem som var vänlig”, skriver Neal i CNBC.
Efter varje intervju ställde hon samma fråga: “Hur behandlade de dig?”. Svaret, menar hon, stämde nästan alltid med kandidatens verkliga karaktär.
Hon berättar om en kandidat som tappade humöret när besöksbrickan tog för lång tid att skriva ut. En annan suckade högt över parkeringssituationen.
Båda var smarta. Men båda hade också “varit katastrofala rekryteringar”, skriver Neal.
“No brilliant jerks”
På Netflix användes länge mottot “No brilliant jerks”, “Inga briljanta idioter”. Neal menar dock att det uttrycket inte räcker längre.
“Till och med ’briljanta men omedvetna’ personer kan ställa till med skada”, skriver hon och syftar på kandidater som inte är elaka, men som saknar självinsikt. De förstår inte hur deras ord eller energi påverkar andra.
Och det är just den bristen på självmedvetenhet som gör mest skada i längden.
“Den bristen på självinsikt stannar inte vid receptionen. Den följer med in i möten och urholkar tillit och företagskultur”, konstaterar hon.
De små handlingarna avslöjar mest
Neal menar att hur någon behandlar människor de inte tror “räknas” avslöjar hur de kommer bete sig när ingen tittar.
“Personer som är otrevliga eller omedvetna mot receptionister kan förgifta företagskulturen, skapa onödiga hierarkier och få dina bästa medarbetare att sluta”, skriver hon.
Och det gäller inte bara nya medarbetare. Bristen på självinsikt märks ännu tydligare hos chefer och ledare, menar Neal.
De bästa ledarna, säger hon, är de som förstår sina egna styrkor och svagheter, känner av stämningen i rummet och tar ansvar när de gör misstag.
“Den sortens självinsikt skapar trygghet och ärlighet inom teamen”.
Allt räknas – även det lilla
Neal sammanfattar sina råd till jobbsökare så här:
“Var helt närvarande. Scrolla inte på telefonen medan du väntar. Ta in rummet, le och andas”.
Hon lyfter också fram hur viktigt det är att hälsa, tacka – och behålla lugnet när något strular.
“Människor minns hur du får dem att känna sig”, skriver Neal. “De där små interaktionerna avslöjar vem du är när ingen bedömer dig – och det är just det arbetsgivare vill veta när de anställer”.
Vem du är i de små ögonblicken säger allt om vem du blir i de stora.
