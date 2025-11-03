Kamala Harris berättar om sin karriär, sin envishet och hur hon lärde sig att vända osäkerhet till styrka.
Kamala Harris: ”Jag hörde aldrig ordet nej”
Mest läst i kategorin
Så blir du en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet
När Brené Brown gästar Fortunes podcast Leadership Next blir det allt annat än corporate small talk. I ett samtal som rör sig mellan sårbarhet, makt och AI dissekerar hon ledarskap med samma precision som hon en gång blottlade modets anatomi. Resultatet? En masterclass i hur man leder och samtidigt behåller sin mänsklighet när världen går …
Här är beteendet din chef hatar
Att vara duktig på sitt jobb räcker inte alltid. Det finns tre röda flaggor som får cheferna att backa. De sätter ner foten mot mobiler på mötet, de misstänker fusk under jobbintervjun och de vill inte gärna anställa “den oanställningsbara generationen”. Nu kan vi lägga till ytterligare några punkter på chefslistan. Ett gäng chefer har …
Experten: Här är framtidens smartaste karriärval
Robotar, algoritmer och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. Men alla jobb står inte inför en framtid i maskinernas skugga. AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, sa den tidigare Google-chefen Mo Gawdat i somras. “Det här är på riktigt”, konstaterade han. Samtidigt förutspår man i en rapport från World Economic Forum …
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen. Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …
Erfarna och arbetslösa: Nu vill företagen ha ”lagom”
Det har blivit ett bakvänt arbetsliv. De som förr var mest eftertraktade – de erfarna, trygga och självgående – ses nu som ett problem. En växande skara amerikaner som befinner sig mitt i karriären fastnar i ett ingenmansland: för seniora för enklare tjänster, men inte tillräckligt unga eller billiga för att passa in i dagens …
Hon är nära vän med en av världens rikaste kvinnor, hon har fått kritik (ja, kritik) för sitt skratt och i fjol slog donationerna till hennes kampanj rekord.
Nu delar den tidigare vicepresidenten med sig av ögonblick som format hennes liv, detta i podcasten The Diary of a CEO.
En ung åklagare som vägrade ge upp
Hon var 25 och ny på jobbet. Det var en fredagskväll då hon fick hon sitt första fall. Den misstänkta var en ung kvinna med barn hemma och domaren hade redan gått för dagen.
”Alla domstolar höll på att stänga, och jag gick till rättssalen och bad domaren: ’Snälla, ta plats igen. Hon har små barn. Hon kan inte sitta inlåst över helgen”, berättar Harris.
”Och notarien sa: ’Nej, han har gått för dagen.’ Men jag vägrade gå därifrån – och till slut tog de upp fallet”, fortsätter hon.
Det blev startskottet för en karriär byggd på envishet.
”Att inte höra ordet nej har nog varit en röd tråd genom hela mitt liv”, säger hon.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
En historisk karriär
Harris gjorde politisk historia som USA:s första svarta, sydasiatiska och kvinnliga vicepresident under Joe Biden.
År 2024 tog hon över som Demokraternas presidentkandidat efter att Biden hoppat av, men förlorade valet mot Donald Trump.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
I podcasten beskriver hon hur hennes drivkraft alltid varit att visa att saker är möjliga, även när andra tvivlar.
”Jag finner mig inte i tanken att något inte är möjligt … utan att först försöka visa att det faktiskt är det”, säger Harris.
Att hantera osäkerhet och vända den till styrka
Men vägen till toppen har inte alltid varit enkel. Harris berättar att hon upplevt impostor syndrome, känslan av att inte höra hemma på sin position.
När hon valdes till distriktsåklagare 2004 minns hon att hon tänkte:
”Herregud, jag är nu den folkvalda distriktsåklagaren i en stor amerikansk stad”.
Hon menar dock att en viss ödmjukhet kan vara något positivt.
”Jag tycker att det finns mycket gott i att ha en viss grad av ödmjukhet … att förstå att det inte handlar om dig”, säger Harris.
Råd till nästa generation
I slutet av podcasten berättar Harris om situationer där människor inte trodde att hon var chefen – utan undrade var hennes ”riktiga” chef var.
I dag ger hon ett tydligt råd till unga kvinnor:
”Begränsa dig aldrig utifrån andras begränsade förmåga att se vem du är. Det är deras begränsning … lägg inte de begränsningarna på dig själv”.
Ett enkelt råd – men ett som tagit henne långt.
Vill du veta hur du kan bli en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Amerikanska kapitaljätten som ruskar om Stockholmsbörsen
Den amerikanska fondjätten Capital Group har blivit en tung maktfaktor på Stockholmsbörsen. Med aktier för omkring 275 miljarder kronor påverkar de svenska kurser – men för många investerare är jätten fortfarande en doldis. Bolaget, som grundades i början av 1930-talet, är känt för sin långsiktiga investeringsfilosofi och när de agerar märks det. Deras snabba affärer …
USA vill ha mer brittisk olja
”Drill, baby, drill” är Trumps budskap till oljeindustrin i USA. Nu uppmanar hans ambassadör i Storbritannien britterna till samma sak. Det är i en intervju för Sky News som Warren Stephens, USA:s ambassadör i Storbritannien sedan i maj, kommer med sina synpunkter på britterna och Nordsjöoljan. Storbritannien måste öka borrandet i Nordsjön för att stärka …
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare
Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till. De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland. Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och …
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024. Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta. Läs mer: Rikaste …
Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter
Superyachten Amadea har sålts på auktion. Den tillhörde den ryske sanktionerade miljardären Suleiman Kerimov. Nu syns det tecken på att försäljningen har kopplingar till Donald Trump. Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed. Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan. USA har pekat ut den ryske …