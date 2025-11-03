Kamala Harris: ”Jag hörde aldrig ordet nej”

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

En historisk karriär

Harris gjorde politisk historia som USA:s första svarta, sydasiatiska och kvinnliga vicepresident under Joe Biden.

År 2024 tog hon över som Demokraternas presidentkandidat efter att Biden hoppat av, men förlorade valet mot Donald Trump.

I podcasten beskriver hon hur hennes drivkraft alltid varit att visa att saker är möjliga, även när andra tvivlar.

”Jag finner mig inte i tanken att något inte är möjligt … utan att först försöka visa att det faktiskt är det”, säger Harris.

Att hantera osäkerhet och vända den till styrka

Men vägen till toppen har inte alltid varit enkel. Harris berättar att hon upplevt impostor syndrome, känslan av att inte höra hemma på sin position.

När hon valdes till distriktsåklagare 2004 minns hon att hon tänkte:

”Herregud, jag är nu den folkvalda distriktsåklagaren i en stor amerikansk stad”.

Hon menar dock att en viss ödmjukhet kan vara något positivt.

”Jag tycker att det finns mycket gott i att ha en viss grad av ödmjukhet … att förstå att det inte handlar om dig”, säger Harris.

Råd till nästa generation

I slutet av podcasten berättar Harris om situationer där människor inte trodde att hon var chefen – utan undrade var hennes ”riktiga” chef var.

I dag ger hon ett tydligt råd till unga kvinnor:

”Begränsa dig aldrig utifrån andras begränsade förmåga att se vem du är. Det är deras begränsning … lägg inte de begränsningarna på dig själv”.

Ett enkelt råd – men ett som tagit henne långt.

