Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Kamala Harris: ”Jag hörde aldrig ordet nej”

Kamala Harris
Kamala Harris accepterar inte ett nej (Foto: Ethan Swope/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Kamala Harris berättar om sin karriär, sin envishet och hur hon lärde sig att vända osäkerhet till styrka.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Hon är nära vän med en av världens rikaste kvinnor, hon har fått kritik (ja, kritik) för sitt skratt och i fjol slog donationerna till hennes kampanj rekord

Nu delar den tidigare vicepresidenten med sig av ögonblick som format hennes liv, detta i podcasten The Diary of a CEO

En ung åklagare som vägrade ge upp

Hon var 25 och ny på jobbet. Det var en fredagskväll då hon fick hon sitt första fall. Den misstänkta var en ung kvinna med barn hemma och domaren hade redan gått för dagen.

”Alla domstolar höll på att stänga, och jag gick till rättssalen och bad domaren: ’Snälla, ta plats igen. Hon har små barn. Hon kan inte sitta inlåst över helgen”, berättar Harris.

”Och notarien sa: ’Nej, han har gått för dagen.’ Men jag vägrade gå därifrån – och till slut tog de upp fallet”, fortsätter hon. 

Det blev startskottet för en karriär byggd på envishet.

”Att inte höra ordet nej har nog varit en röd tråd genom hela mitt liv”, säger hon.

ANNONS

Senaste nytt

En historisk karriär

ANNONS

Harris gjorde politisk historia som USA:s första svarta, sydasiatiska och kvinnliga vicepresident under Joe Biden.

År 2024 tog hon över som Demokraternas presidentkandidat efter att Biden hoppat av, men förlorade valet mot Donald Trump.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

I podcasten beskriver hon hur hennes drivkraft alltid varit att visa att saker är möjliga, även när andra tvivlar.

”Jag finner mig inte i tanken att något inte är möjligt … utan att först försöka visa att det faktiskt är det”, säger Harris.

Att hantera osäkerhet och vända den till styrka

Men vägen till toppen har inte alltid varit enkel. Harris berättar att hon upplevt impostor syndrome, känslan av att inte höra hemma på sin position.

När hon valdes till distriktsåklagare 2004 minns hon att hon tänkte:

”Herregud, jag är nu den folkvalda distriktsåklagaren i en stor amerikansk stad”. 

ANNONS

Hon menar dock att en viss ödmjukhet kan vara något positivt.

”Jag tycker att det finns mycket gott i att ha en viss grad av ödmjukhet … att förstå att det inte handlar om dig”, säger Harris.

Råd till nästa generation

I slutet av podcasten berättar Harris om situationer där människor inte trodde att hon var chefen – utan undrade var hennes ”riktiga” chef var.

I dag ger hon ett tydligt råd till unga kvinnor:

”Begränsa dig aldrig utifrån andras begränsade förmåga att se vem du är. Det är deras begränsning … lägg inte de begränsningarna på dig själv”. 

Ett enkelt råd – men ett som tagit henne långt.

Vill du veta hur du kan bli en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
kamala harrisKarriärledare
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS