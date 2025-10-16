AI – din hjälp inför löneförhandlingen

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Vässa argumenten

Du kan även få hjälp med att formulera tydliga och övertygande argument. Ett exempel kan vara hur din arbetsinsats rent konkret har bidragit till att företaget har fått ökad vinst eller blivit marknadsledande. Du kan vässa på argumenten som visar hur just din insats sticker ut positivt.



AI kan coacha dig i att bemöta arbetsgivarens motargument, som exempelvis budgetbegränsningar eller avtal – och hjälpa dig vända dessa till din fördel så att du kan lyckas bättre med löneförhandlingen än du brukar.

Använd röstfunktionen

Genom att använda AI:s röstfunktion kan du simulera en löneförhandling med en digital motpart. AI kan då agera chef eller rekryterare och ge dig feedback. Då får du tillfälle att träna på hur du kan bemöta dessa invändningar.



Du kan även skriva en prompt och be AÍ om förslag på vilka argument du kan använda. Till exempel ”ge mig fem bra löneförhandlingsargument”. Sedan kan du välja de som passar dig bäst. Både utifrån din situation på jobbet och din personlighet.

Blev du inte nöjd med de argument som AI gav dig. Be om några till. Du behöver känna dig bekväm med de argument du använder när du löneförhandlar. Annars kommer du inte kunna framföra dessa med stuns. Att faktagranska info som du har fått från AI är alltid viktigt, oavsett om det handlar om argument inför löneförhandling eller något annat.

AI – argument och löneförhandling

Du kommer att lära dig mer om hur du kan använda AI som förberedelse för löneförhandlingar om du bara börjar prova. Här finns massor att upptäcka. Till exempel kan du få fram marknadsjämförelser baserade på bransch och region. Du kan även använda AI som bollplank kring hur just ditt arbete bidrar till företagets framgång.

AI är även toppen för att få svar på vanliga invändningar som chefer ofta har. Du kan träna på dessa kontrafrågor så att du känner dig starkare i den verkliga situationen när det är dags att prata lön med chefen.

Ytterligare ett område som AI kan vara bra att jobba med är att du kan få kreativa förslag på förmåner utöver lön och som du också kan lyfta fram i förhandlingen vid sidan av pengar.

AI – din löneförhandlingscoach

AI gör det enklare att samla fakta, bygga logiska och övertygande argument samt träna på verkliga scenarion så att du kan agera mer förberett och självsäkert under löneförhandlingen. Även efter förhandlingen kan du be AI om feedback på vad du kan förbättra till nästa gång efter att du beskrivit hur det gick.

AI kan agera som en riktigt bra löneförhandlingscoach. Där gjorde jag mig själv arbetslös som karriärcoach, tänker jag nu med självironi.

Lycka till med din nästa löneförhandling.

