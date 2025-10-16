AI kan användas till mycket på jobbet inklusive när du förbereder dig inför en löneförhandling. Här förklarar karriärcoach och beteendevetare hur.
Just löneförhandlingar upplever många som jobbiga. Vad ska du begära? Vilka argument fungerar? Min erfarenhet som coach är att det triggar många känslomässigt negativt att prata om pengar. Därför kan det vara bra att träna med AI innan. Då kan du hålla dig mer lugn när du förhandlar med chefen.
Med verktyg som till exempel som ChatGPT kan du till exempel använda för att ta fram statistik över vad andra med motsvarande tjänst tjänar och du kan även träna på att argumentera. Det sistnämnda minskar ofta nervositeten.
AI – din hjälp inför löneförhandlingen
Datainsamling
AI kan hjälpa dig att samla in relevant lönedata för din roll, ort och erfarenhetsnivå. Be AI ta fram ett löneintervall när du knappat in infon om dig. Då får du en bra grund att stå inför förhandlingen. Just att ta reda på vad andra tjänar är annars inte helt lätt. Det är oftast tabu att fråga någon vad denne tjänar på sitt jobb och att googla sig fram kan vara tidskrävande.
För att få så bra data som möjligt från AI kring ditt löneläge är det viktigt att du ger AI bästa möjliga information om din yrkesroll och titel och din utbildning och erfarenhetsnivå. Mer bra input är vilken stad och region du verkar i samt din bransch. Lägg gärna till vilka mål du har nått och om du har fått utökat ansvar och så vidare under året. Ju mer specifik du är desto bättre blir resultatet.
AI kan du analysera lönedata från externa jobbsajter och föreslå ett realistiskt lönespann som du kan ha som grund när du genomför din löneförhandling.
Vässa argumenten
Du kan även få hjälp med att formulera tydliga och övertygande argument. Ett exempel kan vara hur din arbetsinsats rent konkret har bidragit till att företaget har fått ökad vinst eller blivit marknadsledande. Du kan vässa på argumenten som visar hur just din insats sticker ut positivt.
AI kan coacha dig i att bemöta arbetsgivarens motargument, som exempelvis budgetbegränsningar eller avtal – och hjälpa dig vända dessa till din fördel så att du kan lyckas bättre med löneförhandlingen än du brukar.
Använd röstfunktionen
Genom att använda AI:s röstfunktion kan du simulera en löneförhandling med en digital motpart. AI kan då agera chef eller rekryterare och ge dig feedback. Då får du tillfälle att träna på hur du kan bemöta dessa invändningar.
Du kan även skriva en prompt och be AÍ om förslag på vilka argument du kan använda. Till exempel ”ge mig fem bra löneförhandlingsargument”. Sedan kan du välja de som passar dig bäst. Både utifrån din situation på jobbet och din personlighet.
Blev du inte nöjd med de argument som AI gav dig. Be om några till. Du behöver känna dig bekväm med de argument du använder när du löneförhandlar. Annars kommer du inte kunna framföra dessa med stuns. Att faktagranska info som du har fått från AI är alltid viktigt, oavsett om det handlar om argument inför löneförhandling eller något annat.
AI – argument och löneförhandling
Du kommer att lära dig mer om hur du kan använda AI som förberedelse för löneförhandlingar om du bara börjar prova. Här finns massor att upptäcka. Till exempel kan du få fram marknadsjämförelser baserade på bransch och region. Du kan även använda AI som bollplank kring hur just ditt arbete bidrar till företagets framgång.
AI är även toppen för att få svar på vanliga invändningar som chefer ofta har. Du kan träna på dessa kontrafrågor så att du känner dig starkare i den verkliga situationen när det är dags att prata lön med chefen.
Ytterligare ett område som AI kan vara bra att jobba med är att du kan få kreativa förslag på förmåner utöver lön och som du också kan lyfta fram i förhandlingen vid sidan av pengar.
AI – din löneförhandlingscoach
AI gör det enklare att samla fakta, bygga logiska och övertygande argument samt träna på verkliga scenarion så att du kan agera mer förberett och självsäkert under löneförhandlingen. Även efter förhandlingen kan du be AI om feedback på vad du kan förbättra till nästa gång efter att du beskrivit hur det gick.
AI kan agera som en riktigt bra löneförhandlingscoach. Där gjorde jag mig själv arbetslös som karriärcoach, tänker jag nu med självironi.
Lycka till med din nästa löneförhandling.
Läs mer om löneförhandling: Så gör du succé i löneförhandlingen
