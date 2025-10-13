Är du en bluff? Så botar du ditt impostor syndrome

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Led genom våga vara i det okända

Affärscoachen Amanda Brenkley tar hål på myten om att en ledare alltid måste ha svaren.

”Vi som känner oss som bedragare tror ofta att vi alltid måste vara experten eller ha allt perfekt på plats”, säger hon till The Guardian. Men nyfikenhet slår perfektion och Brenkley menar att det är ledare inte behöver storma in i varje rum och tro att det måste kunna allt.

”Påminn dig själv om att det är helt okej att säga jag vet inte, att det är bra att ställa frågor och att det kan kännas stärkande att be om hjälp”, säger hon.

När en ledare vågar visa det förhållningssättet blir lärande en norm, snarare än en nödlösning och känslan av att bli påkommen som okunnig bluff.

Impostor syndrome tar kål på framsteg

Känslan av att när som helst bli påkommen som en bluff gör att många med impostor syndrome avfärdar framgång som tur. Medicinen för att råda bot på detta kan kännas simpelt, men är enligt Hibbered effektivt.

“Skriv tre saker som gick bra i dag och läs upp dem i forumet. Vi måste lära oss att ta åt oss äran när den är vår.”

Nästa steg är att ge sig själv erkännanden säger hon till The Guardian:

”Kom ihåg att säga till dig själv när du tycker att du gjort något bra.”

För bolag blir det här ett enkelt sätt att bygga prestationsminne. En företagskultur där framsteg räknas, firas och reproduceras.

Skala bort jantelagen

Livscoachen Ash Ambirge beskriver i samma artikel en metod som verkar tåla styrelserummet.

”Jag ber klienter skriva en stor lista över sina prestationer och fortsätta fylla på hela tiden. Jag ber dem föreställa sig att de gör det här för någon som inte är i deras bransch.”

Metoden och frågeställningen ska enligt Ambirge skär igenom den tvekan som personer med impostor syndrome känner.

”Hur skulle du känna om du hörde om någon som hade gjort allt det här och vad skulle ditt sextonåriga jag känna inför personen som åstadkommit allt detta. Ibland räcker det att se sina prestationer på papper för att sluta känna sig som en bluff och börja känna sig riktigt kompetent”, säger Ambirge till The Guardian.

Gör sårbarhet operativ, inte ornamental

Ambirge varnar för att romantisera självtvivlet och säger:

”Ibland har människor levt med sitt impostor syndrome så länge att de övertygat sig själva om att det faktiskt är en positiv egenskap. De kan tro att det är ett sätt att förbli ödmjuka och inte bli arroganta.”

Det är kan kännas bekvämt men är i själva verket mycket improduktivt.

”De känner att om de slutar tänka de här impostor-tankarna så jinxar de sig själva, och det känns för riskabelt att prova ett annat sätt. Men att erkänna sina egna färdigheter, sin kunskap och erfarenhet är inte arrogans. Impostor syndrome hjälper dig inte, det håller dig tillbaka.”

Att vara en god ledare är att stänga dörren för den berättelsen. Och att istället visa att vägen framåt är att våga fråga, lära av misstag och visa en nyfikenhet.

Misslyckanden som innovationsmotor

Affärscoachen Brenkley påminner om vad som faktiskt driver utveckling: ”Vi är väldigt bra på att låtsas att allt är lätt, men verklig mognad kommer av att synliggöra snedsteg och lärdomar. Tillväxt och obehag är en cirkel, inte en rak linje, och ingen prickar rätt 100 procent av tiden.”

När en ledare klarar av att normalisera lärande av misstag blir förlusten liten och insikten stor. Det är god företagshälsa.

Källa: The Guradian, Feeling out of place? How to beat impostor syndrome, oktober 2025

