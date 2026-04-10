Jamie Dimon, vd för USA:s största bank, varnar för att fatta stora beslut på fredagar, det är ”en riktig dålig idé”, anser han.
Mäktige bank-vd:n Jamie Dimon: Det är en riktigt kass idé
När veckan rinner mot sitt slut sätter tröttheten in. Därför är fredagar ingen bra dag att ta avgörande beslut på, resonerar Wall Street-banken JP Morgans vd Jamie Dimon.
I två decennier har han lett den amerikanska storbanken operativt. Han tillträdde officelt vd-posten den 1 januari 2026 och vid nyss fyllda 70 år har han lärt sig att det är bäst att ligga lågt inför helgen när det kommer till viktiga beslut.
Banktoppen förklarar att det är en läxa han övat in under sin framgångsrika karriär, där disciplin också nämns som en viktig faktor.
Låt inte vrede ta över ditt ledarskap
Jamie Dimon, som uttalar sig i en intervju med podcasten NPR:s Newsmakers, deklarerar också att det är syfte och inte lycka som ger liv och leder arbete framåt.
Lägg bort ilska, det grusar bara omdömet, anser han vidare.
Jamie Dimon har gjort känd som en frispråkig herre. Han hävdar också att USA, apropå den skenande statsskulden, missat en ”homerun” att ta tag i den och att krishantering därför nu återstår.
Jp Morgan-bossen betraktas obestridligt som en mentor för många ledare, särskilt med tanke på att han håller i rodret över USA:s bankjätte nummer 1, sett till börsvärde.
Jamie Dimon får stöd av professor
En professor I organisationssociologi, som Business Insider talat med, Thomas Roulet som han heter, håller med Jamie Dimon om att det kan vara riskfyllt att klubba beslut när huvudet är trött.
Professorn förklarar att batterierna är uttömda i slutet av veckan, därför finns det en fara med att beslut som tas på fredagar inte blir ”rätt beslut”, säger han till tidningen.
Det kan också vara så, enligt experten, att en vd som får bråttom att fatta beslut innan veckan tar slut löper risk att inte ha tagit del av ”all information” – tiden räcker inte till för ”konsultera rätt personer”.
Vill bidra till att planeten blir bättre
Jamie Dimon är ödmjuk nog att erkänna att fortfarande gör en del ”misstag” men han eftersträvar att ”behandla alla väl” och göra sitt yttersta för att överlämna ”världen till en bättre plats”. Detta är något som han uppfostrats till, säger han, och det är värden som han håller fast vid.
Han refererar till att han läst en debattartikel om att de verkliga hjältarna är de som i det tysta hjälper andra varje dag.
”De gav aldrig upp, och de gjorde det genom hälsa och sjukdom och sådana saker”, säger Dimon som gärna är en del av den livsfilosofin.
