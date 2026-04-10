Mäktige bank-vd:n Jamie Dimon: Det är en riktigt kass idé

I två decennier har han lett den amerikanska storbanken operativt. Han tillträdde officelt vd-posten den 1 januari 2026 och vid nyss fyllda 70 år har han lärt sig att det är bäst att ligga lågt inför helgen när det kommer till viktiga beslut.

Banktoppen förklarar att det är en läxa han övat in under sin framgångsrika karriär, där disciplin också nämns som en viktig faktor.

Låt inte vrede ta över ditt ledarskap

Jamie Dimon, som uttalar sig i en intervju med podcasten NPR:s Newsmakers, deklarerar också att det är syfte och inte lycka som ger liv och leder arbete framåt.

Lägg bort ilska, det grusar bara omdömet, anser han vidare.

Jamie Dimon har gjort känd som en frispråkig herre. Han hävdar också att USA, apropå den skenande statsskulden, missat en ”homerun” att ta tag i den och att krishantering därför nu återstår.

Jp Morgan-bossen betraktas obestridligt som en mentor för många ledare, särskilt med tanke på att han håller i rodret över USA:s bankjätte nummer 1, sett till börsvärde.

