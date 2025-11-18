Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Knäskadan krossade karriären – då hittade hon sin guldgruva

Idrott
Idag driver Ekmark ett framgångsrikt företag. Genrefoto. (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Alla idrottare vet att en karriär kan förändras på en sekund. För Sammi Ekmark var det exakt så det blev. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Efter år av disciplin, träningar, matcher och en plats i toppen av amerikansk collegemiljö, tog karriären en helt ny vändning. 

I dag driver hon ett framgångsrikt företag som omsätter över 230 000 kronor i månaden, enligt dokument granskade av CNBC Make It.

Det här är en berättelse om målmedvetenhet, motgång och en oväntad väg till entreprenörskap.

Tio år av tennis

Ekmark började spela tennis när hon var tio år gammal. Under skolåren förlorade hon inte en enda match.

Hon tränade ”varje dag i två och en halv timme efter skolan” och tävlade på helgerna. Målet var glasklart: att bli professionell tennisspelare.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Arbetet bar frukt. Efter examen fick hon flera erbjudanden från olika universitet. Till slut valde hon Arizona State University, som gav henne ett fullt stipendium och en plats i deras Division I-lag. Hon rankades bland de 50 bästa singelspelarna i landet.

Men under en sen match i college satte hon foten fel, ett steg som förändrade det mesta. 

ANNONS

Hon slet av sitt främre korsband, en skada som många idrottare betraktar som karriärdödande. Hon säger själv att skadan ”fick mig att ta ett år ledigt, och det var väldigt tufft”. 

Missa inte: Hon sparade sig olycklig och han blev rik – men inte lycklig. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Skadan öppnade en ny dörr

Men inget ont som inte har något gott med sig.

Trots rehabilitering och en comeback på tennisbanan började tankarna om framtiden förändras. På universitetet tog hon en kurs i entreprenörskap och fick smak för företagande. Till slut valde hon att byta spår helt och startade företaget Ink’d Greetings tillsammans med sin man Andrew.

Företaget erbjuder personliga gratulations- och gåvokort, och sedan starten 2023 har bolaget vuxit snabbt. I dag uppges omsättningen ligga på mer än 25 000 dollar i månaden, drygt 237 000 kronor. 

Offrad fritid men ny styrka

Ekmark beskriver livet som idrottssatsande student som extremt krävande, inte bara tidsmässigt utan även mentalt. Hon säger att idrott på hög nivå innebär “en extrem uppoffring”. 

Endast mindre än två procent av de över 500 000 studenterna inom NCAA – en organisation i USA som ansvarar för collegeidrott – går vidare till professionell sport, enligt NCAA:s egna siffror. 

ANNONS

Det innebär att en majoritet måste hitta nya karriärvägar efter examen – ofta helt utan arbetslivserfarenhet.

Läs även: Egenskapen som förenar de allra bästa cheferna. Realtid

Nya spelregler – nya möjligheter

I takt med förändringar inom amerikansk collegeidrott kan dock framtiden se annorlunda ut för kommande generationer. 

En rättslig uppgörelse från 2024 gör att idrottare som tävlat på Division I-nivå mellan 2016 och 2025 nu ska få dela på 2,75 miljarder dollar i kompensation. Det handlar om pengar som de inte haft möjlighet att tjäna tidigare, eftersom reglerna då förbjöd dem att få ersättning. 

Samtidigt har reglerna ändrats så att collegeidrottare numera får tjäna pengar på sitt namn, sin bild och sitt personliga varumärke på ett helt annat sätt än tidigare.

Ekmark menar att detta öppnar en dörr för fler unga idrottare att bygga något eget redan under studietiden: ”Möjligheten är större än någonsin nu, eftersom de kan starta den (entreprenörsresan) medan de fortfarande är idrottare”. 

Och kanske är det just där nästa stora företagssuccé börjar, inte bara i träningshallen, utan vid ett skrivbord, långt innan den sista matchbollen är slagen.

Läs också: Framgångsrika entreprenören: “Jobbar bara fyra timmar om dagen”. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
entreprenörIdrottKarriärUSA
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS