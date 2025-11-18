Knäskadan krossade karriären – då hittade hon sin guldgruva

Efter år av disciplin, träningar, matcher och en plats i toppen av amerikansk collegemiljö, tog karriären en helt ny vändning.

I dag driver hon ett framgångsrikt företag som omsätter över 230 000 kronor i månaden, enligt dokument granskade av CNBC Make It.

Det här är en berättelse om målmedvetenhet, motgång och en oväntad väg till entreprenörskap.

Tio år av tennis

Ekmark började spela tennis när hon var tio år gammal. Under skolåren förlorade hon inte en enda match.

Hon tränade ”varje dag i två och en halv timme efter skolan” och tävlade på helgerna. Målet var glasklart: att bli professionell tennisspelare.

Arbetet bar frukt. Efter examen fick hon flera erbjudanden från olika universitet. Till slut valde hon Arizona State University, som gav henne ett fullt stipendium och en plats i deras Division I-lag. Hon rankades bland de 50 bästa singelspelarna i landet.

Men under en sen match i college satte hon foten fel, ett steg som förändrade det mesta.

Hon slet av sitt främre korsband, en skada som många idrottare betraktar som karriärdödande. Hon säger själv att skadan ”fick mig att ta ett år ledigt, och det var väldigt tufft”.

