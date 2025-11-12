Entreprenören Amy Landino avslöjar sex vanor hon slutade med för att få mer gjort på mindre tid.
Framgångsrika entreprenören: "Jobbar bara fyra timmar om dagen"
Mest läst i kategorin
De mest framgångsrika ledarna gör det ingen annan vågar
Ledarskap handlar om visioner, strategi och stora beslut på hög nivå. Men vad händer om det verkliga framgångsreceptet ligger någon helt annanstans? En ny artikel i Harvard Business Review visar att några av världens mest framgångsrika företag leds av chefer som gör precis tvärtom mot vad klassisk ledarskapsteori föreskriver. De vågar göra det som många …
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …
Han varnar företagen: Lägger ni fokus på syfte eller vinst?
Framgångsrika företag sätter sitt varför före sitt vad. De bygger tydligare strategier, presterar bättre och behåller sin talang längre. Det säger Nicholas Pearce, klinisk lektor vid Kellogg School of Management och exekutiv coach, i en intervju i HBR On Leadership. Han beskriver syftet som organisationens fingeravtryck och menar att många ledare misstar finansiella resultat för …
Därför måste du ha tråkigt – på riktigt
Att ha tråkigt är sällan något som hyllas i arbetslivet. Tvärtom är det enligt många chefer ett tecken på ineffektivitet. Men enligt Harvardprofessorn Arthur C. Brooks är tristessen något vi borde välkomna. ”Du behöver ha tråkigt. Ditt liv kommer att ha mindre mening, och du kommer att bli mer deprimerad om du aldrig är uttråkad”, …
Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos
Han hoppade av universitet vid 21 år års ålder för att starta ett AI-företag – och trots att han fick blodcancer jobbade han upp till 80 timmar i veckan. David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider. I slutet av 2020 slutade han på …
Vi är vana vid bilden av den ständigt upptagna entreprenören. Men den amerikanska företagsledaren och innehållsskaparen Amy Landino har gjort precis tvärtom.
“Arbetar fyra timmar om dagen”
“Om jag säger att jag är en framgångsrik entreprenör som driver ett blomstrande företag, kanske du föreställer dig en ständigt uppkopplad grundare som jobbar sent in på natten och ofta gör övertid. Men jag har byggt upp hållbara passiva inkomstströmmar – och arbetar bara fyra timmar om dagen”, skriver Landino i CNBC.
För att lyckas med detta har hon helt enkelt rensat bort det hon kallar sina “tidsförstörare”.
Missa inte: Så tjänar du pengar medan du sover: “Bli miljonär på en dag”. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”
Landino berättar att hon en dag insåg att hon hade för mycket på gång, utan att faktiskt komma framåt.
“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”, säger hon.
I stället började hon granska sin kalender och ta bort allt som inte direkt bidrog till hennes mål. Möten utan tydlig agenda? Nej tack. Samtal som kunde lösas via mejl? Avbokade.
Resultatet blev en kalender fylld av det som verkligen betydde något.
Kalendern styr – inte stressen
Landino arbetar idag utifrån tydliga tidsblock. Varje uppgift får en egen plats i kalendern, och hon tillåter sig sällan mer än två till tre block per dag. Det gör att hon kan fokusera fullt ut på varje uppgift.
“Det tvingar mig att prioritera vad jag verkligen ska fokusera på och ge det all min energi”, förklarar hon.
Hon har också slutat säga ja till allt. Tidigare tackade hon ja till varje intervju, samarbete och kaffemöte. Nu tackar hon bara ja till sådant som passar in i hennes långsiktiga mål.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Farväl till slöscrollande
En annan stor förändring kom när hon insåg att hon lade 90 minuter om dagen på att scrolla Instagram och TikTok.
“Det är 10,5 timmar i veckan jag kunde ha skrivit eller tillbringat med mina döttrar”, säger hon.
Hon stängde av notiser, flyttade apparna från hemskärmen och lämnar nu telefonen utanför sovrummet. Sociala medier används fortfarande – men medvetet och endast 15 minuter åt gången, två gånger per dag.
Läs även: Därför måste du ha tråkigt – på riktigt. Dagens PS
Ny morgonrutin
Därtill har Landino förändrat sin morgonrutin. Numera börjar hon aldrig dagen med att läsa mejl. I stället följer hon sin rutin med “tre hinkar”: rörelse, mindfulness och lärande.
Hon stretchar eller tränar i 20 minuter, skriver dagbok eller läser i 15, och ägnar 30 minuter åt att lära sig något nytt – just nu spanska.
“Det gör att jag börjar arbetsdagen fokuserad istället för stressad”, berättar hon.
Skapa innan du konsumerar
Tidigare kunde Landino tillbringa kvällarna med att titta på andras videor om entreprenörskap utan att själv skapa något. Nu har hon en regel: hon får inte konsumera något innehåll förrän hon själv skapat något.
“Det förändrade hela mitt tankesätt”, säger hon. “När jag tittar på innehåll nu ser jag det som inspiration – inte som ett tecken på att jag ligger efter”.
Mindre arbete – mer resultat
Genom att skala bort distraktioner, sociala medievanor och möten utan syfte har Amy Landino skapat en arbetsdag på bara fyra timmar, detta utan att tappa fart. Tvärtom.
Hon driver idag ett framgångsrikt företag, publicerar videor på YouTube-kanalen AmyTV och har skrivit boken Good Morning, Good Life.
För henne handlar framgång inte längre om att jobba mest – utan om att jobba smartast.
Läs också: Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd
Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie. Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år. Klass avgör Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de …
Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna
Kina vill sätta stopp för elbilarnas raketstarter – ett nytt förslag kan tvinga även de snabbaste att börja i snigelfart. I en värld där elbilar skryter med att nå hundra på under två sekunder, tycker Kina att det börjar gå lite väl fort. Landets myndigheter vill nu bokstavligen sätta foten på bromsen – inte för …
EU vill fasa ut kinesisk teknik – Huawei och ZTE kan portas
EU vill förbjuda kinesiska teknikjättar som Huawei och ZTE från Europas nätverk – ett steg mot större digital självständighet. EU-kommissionen förbereder ett lagförslag som kan innebära slutet för kinesiska jättar som Huawei och ZTE i unionens telekomnät. Bakgrunden är växande oro för att företag med nära band till Peking kan äventyra Europas säkerhet. Redan 2020 …
Framgångsrika entreprenören: "Jobbar bara fyra timmar om dagen"
Entreprenören Amy Landino avslöjar sex vanor hon slutade med för att få mer gjort på mindre tid. Vi är vana vid bilden av den ständigt upptagna entreprenören. Men den amerikanska företagsledaren och innehållsskaparen Amy Landino har gjort precis tvärtom. “Arbetar fyra timmar om dagen”? “Om jag säger att jag är en framgångsrik entreprenör som driver …
Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej
Nej, brott är inte något som kan ses som inkomst av näringsverksamhet. Däremot är det okej med moms på brott. Nu är det fastslaget. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige. Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring. Nu har …