Framgångsrika entreprenören: "Jobbar bara fyra timmar om dagen"

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”

Landino berättar att hon en dag insåg att hon hade för mycket på gång, utan att faktiskt komma framåt.

“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”, säger hon.

I stället började hon granska sin kalender och ta bort allt som inte direkt bidrog till hennes mål. Möten utan tydlig agenda? Nej tack. Samtal som kunde lösas via mejl? Avbokade.

ANNONS

Resultatet blev en kalender fylld av det som verkligen betydde något.

Kalendern styr – inte stressen

Landino arbetar idag utifrån tydliga tidsblock. Varje uppgift får en egen plats i kalendern, och hon tillåter sig sällan mer än två till tre block per dag. Det gör att hon kan fokusera fullt ut på varje uppgift.

“Det tvingar mig att prioritera vad jag verkligen ska fokusera på och ge det all min energi”, förklarar hon.

Hon har också slutat säga ja till allt. Tidigare tackade hon ja till varje intervju, samarbete och kaffemöte. Nu tackar hon bara ja till sådant som passar in i hennes långsiktiga mål.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Farväl till slöscrollande

En annan stor förändring kom när hon insåg att hon lade 90 minuter om dagen på att scrolla Instagram och TikTok.

“Det är 10,5 timmar i veckan jag kunde ha skrivit eller tillbringat med mina döttrar”, säger hon.

ANNONS

Hon stängde av notiser, flyttade apparna från hemskärmen och lämnar nu telefonen utanför sovrummet. Sociala medier används fortfarande – men medvetet och endast 15 minuter åt gången, två gånger per dag.

Läs även: Därför måste du ha tråkigt – på riktigt. Dagens PS

Ny morgonrutin

Därtill har Landino förändrat sin morgonrutin. Numera börjar hon aldrig dagen med att läsa mejl. I stället följer hon sin rutin med “tre hinkar”: rörelse, mindfulness och lärande.

Hon stretchar eller tränar i 20 minuter, skriver dagbok eller läser i 15, och ägnar 30 minuter åt att lära sig något nytt – just nu spanska.

“Det gör att jag börjar arbetsdagen fokuserad istället för stressad”, berättar hon.

Skapa innan du konsumerar

Tidigare kunde Landino tillbringa kvällarna med att titta på andras videor om entreprenörskap utan att själv skapa något. Nu har hon en regel: hon får inte konsumera något innehåll förrän hon själv skapat något.

“Det förändrade hela mitt tankesätt”, säger hon. “När jag tittar på innehåll nu ser jag det som inspiration – inte som ett tecken på att jag ligger efter”.

ANNONS

Mindre arbete – mer resultat

Genom att skala bort distraktioner, sociala medievanor och möten utan syfte har Amy Landino skapat en arbetsdag på bara fyra timmar, detta utan att tappa fart. Tvärtom.

Hon driver idag ett framgångsrikt företag, publicerar videor på YouTube-kanalen AmyTV och har skrivit boken Good Morning, Good Life.

För henne handlar framgång inte längre om att jobba mest – utan om att jobba smartast.

Läs också: Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat. Realtid