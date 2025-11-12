Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Framgångsrika entreprenören: "Jobbar bara fyra timmar om dagen"

Landino jobbar bara fyra timmar om dagen
Framgång handlar inte längre om att jobba mest – utan om att jobba smartast, menar entreprenören. Genrebild. (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Entreprenören Amy Landino avslöjar sex vanor hon slutade med för att få mer gjort på mindre tid.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vi är vana vid bilden av den ständigt upptagna entreprenören. Men den amerikanska företagsledaren och innehållsskaparen Amy Landino har gjort precis tvärtom.

“Arbetar fyra timmar om dagen” 

“Om jag säger att jag är en framgångsrik entreprenör som driver ett blomstrande företag, kanske du föreställer dig en ständigt uppkopplad grundare som jobbar sent in på natten och ofta gör övertid. Men jag har byggt upp hållbara passiva inkomstströmmar – och arbetar bara fyra timmar om dagen”, skriver Landino i CNBC

För att lyckas med detta har hon helt enkelt rensat bort det hon kallar sina “tidsförstörare”.

Missa inte: Så tjänar du pengar medan du sover: “Bli miljonär på en dag”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”

Landino berättar att hon en dag insåg att hon hade för mycket på gång, utan att faktiskt komma framåt.

“Om jag tog varje möte skulle jag inte få något annat gjort”, säger hon.

I stället började hon granska sin kalender och ta bort allt som inte direkt bidrog till hennes mål. Möten utan tydlig agenda? Nej tack. Samtal som kunde lösas via mejl? Avbokade.

ANNONS

Resultatet blev en kalender fylld av det som verkligen betydde något.

Kalendern styr – inte stressen

Landino arbetar idag utifrån tydliga tidsblock. Varje uppgift får en egen plats i kalendern, och hon tillåter sig sällan mer än två till tre block per dag. Det gör att hon kan fokusera fullt ut på varje uppgift.

“Det tvingar mig att prioritera vad jag verkligen ska fokusera på och ge det all min energi”, förklarar hon.

Hon har också slutat säga ja till allt. Tidigare tackade hon ja till varje intervju, samarbete och kaffemöte. Nu tackar hon bara ja till sådant som passar in i hennes långsiktiga mål.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Farväl till slöscrollande

En annan stor förändring kom när hon insåg att hon lade 90 minuter om dagen på att scrolla Instagram och TikTok. 

“Det är 10,5 timmar i veckan jag kunde ha skrivit eller tillbringat med mina döttrar”, säger hon.

ANNONS

Hon stängde av notiser, flyttade apparna från hemskärmen och lämnar nu telefonen utanför sovrummet. Sociala medier används fortfarande – men medvetet och endast 15 minuter åt gången, två gånger per dag.

Läs även: Därför måste du ha tråkigt – på riktigt. Dagens PS

Ny morgonrutin

Därtill har Landino förändrat sin morgonrutin. Numera börjar hon aldrig dagen med att läsa mejl. I stället följer hon sin rutin med “tre hinkar”: rörelse, mindfulness och lärande.

Hon stretchar eller tränar i 20 minuter, skriver dagbok eller läser i 15, och ägnar 30 minuter åt att lära sig något nytt – just nu spanska.

“Det gör att jag börjar arbetsdagen fokuserad istället för stressad”, berättar hon.

Skapa innan du konsumerar

Tidigare kunde Landino tillbringa kvällarna med att titta på andras videor om entreprenörskap utan att själv skapa något. Nu har hon en regel: hon får inte konsumera något innehåll förrän hon själv skapat något.

“Det förändrade hela mitt tankesätt”, säger hon. “När jag tittar på innehåll nu ser jag det som inspiration – inte som ett tecken på att jag ligger efter”. 

ANNONS

Mindre arbete – mer resultat

Genom att skala bort distraktioner, sociala medievanor och möten utan syfte har Amy Landino skapat en arbetsdag på bara fyra timmar, detta utan att tappa fart. Tvärtom.

Hon driver idag ett framgångsrikt företag, publicerar videor på YouTube-kanalen AmyTV och har skrivit boken Good Morning, Good Life.

För henne handlar framgång inte längre om att jobba mest – utan om att jobba smartast.

Läs också: Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetstidentreprenörKarriärtips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS