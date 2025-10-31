Så blir du en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Mod, sårbarhet och varför allt hänger ihop

Sedan boken The Gifts of Imperfection publicerades 2010 har Brené Brown gjort det acceptabelt, nästan eftersträvansvärt, att tala om sårbarhet som en styrka.

”Det finns inget mod utan sårbarhet. Jag har frågat specialstyrkor och företagsledare världen över, och ingen kan ge ett exempel på verkligt mod utan risk, osäkerhet eller känslomässig exponering”, säger hon.

Men i dagens klimat, där minsta ord kan tolkas som ett ställningstagande, är sårbarhet också riskfyllt. ”Att vara mänsklig just nu är svårt. Folk är trötta, misstänksamma och ofta rädda. Det kräver mer av oss som ledare, att vi skapar tillit, inte bara prestation”, förklarar Brown i podcasten.

Makten, rädslan och de mänskliga färdigheterna

”Ledare som vägrar tala om makt antingen missbrukar den redan, eller vill behålla möjligheten att göra det i framtiden”, säger hon utan att blinka.

För Brown är makt inte något ont i sig, utan ett neutralt verktyg med förmågan att påverka förändring och uppnå syfte. Frågan är bara vilken sorts makt man väljer: Använder du makt med andra, eller makt över andra?

Och ja, AI får sig också en känga av Brown i podcasten från Fortune. ”Vi säger att det som gör oss mänskliga kommer hålla oss relevanta. Men ärligt talat, vi är rätt usla på att vara mänskliga just nu.” Hon menar att empati, nyfikenhet och emotionell intelligens är de nya premiumfärdigheterna, men att de kräver träning, reflektion och mod.

Att skapa utrymme mellan stimulus och respons

Mot slutet citerar Brown sin favoritinsikt (ursprunget oklart): ”Mellan stimulus och respons finns ett utrymme. I det utrymmet finns vår frihet och vår tillväxt.” Hon skrattar och tillägger: ”Vårt jobb som ledare är att springa som tusan mot den där hissen som håller på att stängas och trycka in foten i dörren. Skapa utrymme där inget fanns.”

Mycket av det som Brené Brown kommunicerar är en mix av klokskap, humor och mänsklighet. Kanske är det vad framtidens ledarskap handlar om: Att inte försöka kontrollera världen, utan att istället fokusera på att förbli mänsklig i den.

Perfect Weekend fakta: Fem insikter för framtidens ledare

1. Bygg din kärna. Självmedvetenhet, metakognition och nervsystems-balans är nya konkurrensfördelar. Lär dig läsa ditt eget reaktionsmönster innan du agerar.

2. Gör plats för långsamhet. Skapa tid där ingen finns. Beslut fattat på eftertanke är ofta i slutändan snabbare än panikbeslut.

3. Våga vara sårbar. Mod kräver risk och osäkerhet, att agera som att allt alltid vore solklart är bara teater.

4. Använd makt tillsammans med, inte över. Delad makt bygger tillit och långsiktig prestation, rädsla gör det inte.

5. Bli mänsklig igen. Empati, nyfikenhet och emotionell precision är framtidens valuta, både för din karriär och ditt företag.

Källa: Fortune Leadership Next, avsnitt 92, Brené Brown on Leadership During Times of Uncertainty

