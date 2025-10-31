Dagens PS
Så blir du en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet

Forskaren och författaren Brené Brown visar varför självinsikt och mod slår kontroll och tempo i längden. Foto: Chris Pizzello/Invision/TT
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

När Brené Brown gästar Fortunes podcast Leadership Next blir det allt annat än corporate small talk. I ett samtal som rör sig mellan sårbarhet, makt och AI dissekerar hon ledarskap med samma precision som hon en gång blottlade modets anatomi. Resultatet? En masterclass i hur man leder och samtidigt behåller sin mänsklighet när världen går på högvarv.

”Vi är inte neurobiologiskt skapta för den här tiden. Vi är byggda för trygghet, för att snabbt söka oss till visshet. Men det fungerar inte längre”, säger Brené Brown i Fortunes podcast Leadership Next.

I en värld där kriser, teknikskiften och social oro avlöser varandra, menar Brown att det nya ledarskapet handlar mindre om kontroll och mer om närvaro.

”De mest framgångsrika ledarna jag ser just nu har byggt upp sin inre kärna. De kan stå stadigt när allt gungar.”

När ledarskap blir en sport i självinsikt

Brown använder gärna sportmetaforer för att beskriva ledarskap och de nya färdigheter som framtidens ledare behöver för att vara hållbara.

”De bästa ledarna just nu är som erfarna fotbollsspelare. När bollen kommer hårt mot dem kastar de sig inte i panik, de tar emot den, sänker tempot och läser spelet. Det handlar om självinsikt, situationsmedvetenhet och förmågan att skapa tid där ingen finns”, säger hon i podcasten.

Vidare berättar hon med ett skratt att: ”Jag ser många ledare agera som femåringar på fotbollsplan. Snabba beslut, mycket sparkande, lite riktning.”

Brené Brown talar om ”Hopp för mod” inför en fullsatt arena på Woman Evolve, 15 september 2023. Foto: Sam Hodde/Images for Woman Evolve/TT
Mod, sårbarhet och varför allt hänger ihop

Sedan boken The Gifts of Imperfection publicerades 2010 har Brené Brown gjort det acceptabelt, nästan eftersträvansvärt, att tala om sårbarhet som en styrka.

”Det finns inget mod utan sårbarhet. Jag har frågat specialstyrkor och företagsledare världen över, och ingen kan ge ett exempel på verkligt mod utan risk, osäkerhet eller känslomässig exponering”, säger hon.

Men i dagens klimat, där minsta ord kan tolkas som ett ställningstagande, är sårbarhet också riskfyllt. ”Att vara mänsklig just nu är svårt. Folk är trötta, misstänksamma och ofta rädda. Det kräver mer av oss som ledare, att vi skapar tillit, inte bara prestation”, förklarar Brown i podcasten.

Makten, rädslan och de mänskliga färdigheterna

”Ledare som vägrar tala om makt antingen missbrukar den redan, eller vill behålla möjligheten att göra det i framtiden”, säger hon utan att blinka.

För Brown är makt inte något ont i sig, utan ett neutralt verktyg med förmågan att påverka förändring och uppnå syfte. Frågan är bara vilken sorts makt man väljer: Använder du makt med andra, eller makt över andra?

Och ja, AI får sig också en känga av Brown i podcasten från Fortune. ”Vi säger att det som gör oss mänskliga kommer hålla oss relevanta. Men ärligt talat, vi är rätt usla på att vara mänskliga just nu.” Hon menar att empati, nyfikenhet och emotionell intelligens är de nya premiumfärdigheterna, men att de kräver träning, reflektion och mod.

Att skapa utrymme mellan stimulus och respons

Mot slutet citerar Brown sin favoritinsikt (ursprunget oklart): ”Mellan stimulus och respons finns ett utrymme. I det utrymmet finns vår frihet och vår tillväxt.” Hon skrattar och tillägger: ”Vårt jobb som ledare är att springa som tusan mot den där hissen som håller på att stängas och trycka in foten i dörren. Skapa utrymme där inget fanns.”

Mycket av det som Brené Brown kommunicerar är en mix av klokskap, humor och mänsklighet. Kanske är det vad framtidens ledarskap handlar om: Att inte försöka kontrollera världen, utan att istället fokusera på att förbli mänsklig i den.

Perfect Weekend fakta: Fem insikter för framtidens ledare

1. Bygg din kärna. Självmedvetenhet, metakognition och nervsystems-balans är nya konkurrensfördelar. Lär dig läsa ditt eget reaktionsmönster innan du agerar.
2. Gör plats för långsamhet. Skapa tid där ingen finns. Beslut fattat på eftertanke är ofta i slutändan snabbare än panikbeslut.
3. Våga vara sårbar. Mod kräver risk och osäkerhet, att agera som att allt alltid vore solklart är bara teater.
4. Använd makt tillsammans med, inte över. Delad makt bygger tillit och långsiktig prestation, rädsla gör det inte.
5. Bli mänsklig igen. Empati, nyfikenhet och emotionell precision är framtidens valuta, både för din karriär och ditt företag.

Källa: Fortune Leadership Next, avsnitt 92, Brené Brown on Leadership During Times of Uncertainty

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

