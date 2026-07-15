Rädslan för kritik – så minskar du den

Vad du missar

När du undviker synlighet för att du vill slippa kritik minskar också din möjlighet att påverka din framtid. Till exempel att bygga något som även gagnar andra, att du får ditt drömjobb samt att få löneförhöjning.

Därför behöver du lära dig skilja mellan konstruktiv feedback och sådant du behöver låta rinna av dig.

Bygg upp dig själv inifrån

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Jobba med dig själv och bygg en stark inre kompass och mer lugn. Då är det lättare att stå emot när det stormar och följare projicerar sin frustration på dig och din framgång. Ibland handlar det egentligen om att kritikern själv skulle vilja göra det du gör men inte vågar.

Kom ihåg att rädsla för kritik är mänsklig men låt den inte definiera vad du själv vill åstadkomma.

Övervinn rädslan för kritik stegvis

Börja jobba med din oro för vad andra tycker och tänker om dig. Ta små steg utanför din trygghetszon och gör din röst hörd mer i olika sammanhang.

Sätt tydliga mål, öva på att ta emot feedback och vikta vad du vill lyssna på och inte.

Samla stöd i ditt nätverk och fira varandras framsteg. Stötta andra i sin karriärresa så får du själv hjälp tillbaka.

Vänj dig vid att alla inte gillar allt hos dig. Du själv uppskattar ju heller inte precis alla på ditt jobb eller de du följer på nätet, så och det är helt okej.