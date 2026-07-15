Synlig framgång väcker rädslan för kritik, på flera plan. Här förklarar tipsar Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach varför.
Rädslan för kritik – så minskar du den
Många drömmer om större ansvar, chefsroller eller att synas som entreprenör, men backar när risken för negativa reaktioner blir tydlig.
Vi människor söker tillhörighet och då kan kritik uppfattas som ett hot mot vår sociala trygghet och att få vara med i en ”flock”. Ju mer du syns, desto fler röster höjs om dig och din insats. Några beundrar, andra reagerar med avund, tuff kritik eller till och med näthat.
Detta är självklart tufft för den som drabbas av aggressivitet på nätet och liknande. Även bara tanken på att något sådant skulle hända avskräcker många. Då håller de sig hellre lagom för det väcker inte ont blod.
Rädslan för kritik sitter djupt
Vår sociala överlevnadsinstinkt är djupt rotad. I tusentals år har vår trygghet hängt på att få tillhöra gruppen. Att bli ifrågasatt, kritiserad eller utesluten har historiskt varit farligt. Det var svårt att överleva ensam på stäppen.
Den mekanismen finns kvar. När du till exempel överväger att ta en chefsroll, bygga ett synligt företag eller uttrycka en åsikt offentligt. Då reagerar hjärnan inte bara på möjligheten till framgång utan också på risken att bli ogillad. Att du inte får vara med i flocken.
Ju mer du syns och hörs. Desto fler utmärkelser och karriärkliv du tar, desto fler kommer att ha en åsikt. Det är som en social naturlag. Kanske du även får negativ feedback från din chef.
Vad du missar
När du undviker synlighet för att du vill slippa kritik minskar också din möjlighet att påverka din framtid. Till exempel att bygga något som även gagnar andra, att du får ditt drömjobb samt att få löneförhöjning.
Därför behöver du lära dig skilja mellan konstruktiv feedback och sådant du behöver låta rinna av dig.
Bygg upp dig själv inifrån
Jobba med dig själv och bygg en stark inre kompass och mer lugn. Då är det lättare att stå emot när det stormar och följare projicerar sin frustration på dig och din framgång. Ibland handlar det egentligen om att kritikern själv skulle vilja göra det du gör men inte vågar.
Kom ihåg att rädsla för kritik är mänsklig men låt den inte definiera vad du själv vill åstadkomma.
Övervinn rädslan för kritik stegvis
Börja jobba med din oro för vad andra tycker och tänker om dig. Ta små steg utanför din trygghetszon och gör din röst hörd mer i olika sammanhang.
Sätt tydliga mål, öva på att ta emot feedback och vikta vad du vill lyssna på och inte.
Samla stöd i ditt nätverk och fira varandras framsteg. Stötta andra i sin karriärresa så får du själv hjälp tillbaka.
Vänj dig vid att alla inte gillar allt hos dig. Du själv uppskattar ju heller inte precis alla på ditt jobb eller de du följer på nätet, så och det är helt okej.