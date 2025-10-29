Hon lämnade Google och sålde sin Tesla: “Har full kontroll” 

När Tia Lee Fowlkes tog examen från Michigan State University 2020 hade hon ett enda mål: att tjäna pengar. För henne var, liksom för många andra, pengar synonymt med framgång.

Tre år senare hade hon lyckats – åtminstone på pappret. Hon arbetade som program manager på Google i Kalifornien, frilansade som sociala medier-manager, byggde webbplatser och drev ett eget modemärke. Fyra jobb samtidigt.

Men under ytan började kroppen ge upp.

”Jag blev sjuk nästan varje månad”, säger Fowlkes till CNBC Make It. Hon reste ständigt mellan Kalifornien, Michigan och Texas – och varje gång hon reste blev hon sjuk.

Sjukhusbesöken blev en vändpunkt

Efter månader av halsfluss, huvudvärk, oförklarliga blödningar och trötthet fick hon till slut diagnosen endometriepolyper, en sjukdom som vanligtvis drabbar kvinnor i 40-50-årsåldern.

”För kvinnor i din ålder, i 20-årsåldern, handlar det troligen om stress”, förklarade hennes gynekolog.

Till en början förnekade hon sambandet. ”Jag tänkte: jag har ingen pojkvän just nu, så jag är definitivt inte stressad. Och sedan tänkte jag, kanske handlar det om alla uppgifter jag försöker jonglera”.

Diagnosen blev ett uppvaknande. Efter operationen bestämde hon sig för att ta en paus från arbetslivet. Hon sa upp sig från Google, minskade sina utgifter och flyttade hem till sina föräldrar i Michigan.

