Hon lämnade Google och sålde sin Tesla: “Har full kontroll” 

Google och Tesla
Fowlkes sa upp sig från Google och sålde sin Tesla (Foto: Thibault Camus/Alberto Pezzali/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Fyra jobb och ett välfyllt konto senare hamnade Tia Lee Fowlkes på sjukhus. Nu har hon helt ändrat syn på vad som betyder något i livet.

När Tia Lee Fowlkes tog examen från Michigan State University 2020 hade hon ett enda mål: att tjäna pengar. För henne var, liksom för många andra, pengar synonymt med framgång.

Tre år senare hade hon lyckats – åtminstone på pappret. Hon arbetade som program manager på Google i Kalifornien, frilansade som sociala medier-manager, byggde webbplatser och drev ett eget modemärke. Fyra jobb samtidigt. 

Men under ytan började kroppen ge upp.

”Jag blev sjuk nästan varje månad”, säger Fowlkes till CNBC Make It. Hon reste ständigt mellan Kalifornien, Michigan och Texas – och varje gång hon reste blev hon sjuk.

Sjukhusbesöken blev en vändpunkt

Efter månader av halsfluss, huvudvärk, oförklarliga blödningar och trötthet fick hon till slut diagnosen endometriepolyper, en sjukdom som vanligtvis drabbar kvinnor i 40-50-årsåldern.

”För kvinnor i din ålder, i 20-årsåldern, handlar det troligen om stress”, förklarade hennes gynekolog.

Till en början förnekade hon sambandet. ”Jag tänkte: jag har ingen pojkvän just nu, så jag är definitivt inte stressad. Och sedan tänkte jag, kanske handlar det om alla uppgifter jag försöker jonglera”.

Diagnosen blev ett uppvaknande. Efter operationen bestämde hon sig för att ta en paus från arbetslivet. Hon sa upp sig från Google, minskade sina utgifter och flyttade hem till sina föräldrar i Michigan.

Stressad kvinna
“Jag är definitivt inte stressad”, sa kvinnan med fyra jobb (Foto: Pexels)
Från Tesla och Google till enkelhet

För att spara pengar sålde hon sin Tesla och köpte ”den billigaste Chevrolet jag kunde få”. 

Hon gjorde även en deal med en privatkock: hon byggde kockens webbplats i utbyte mot matlådor varje vecka.

Två år senare hade hon sparat ihop tillräckligt för att kunna sluta jobba helt. I juni 2025 sade hon upp sig och flyttade till Brooklyn, New York – för att börja om.

”Nu har jag full kontroll över min hälsa och min tid”, säger hon. ”Jag använder den här tiden för att verkligen lära känna mig själv och lista ut vad mitt nästa steg ska bli”. 

”Framgång är inte bara pengar”

I dag lever hon ett långsammare liv med fokus på återhämtning, mindfulness och matlagning med naturliga råvaror.

”När jag hade alla de där jobben betydde framgång pengar”, säger hon. ”Framgång för mig var att bli befordrad och få respekt på jobbet. Nu handlar framgång om något helt annat”. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

