När uppenbarelser förändrar livet

Dagdrömma kan vara bra i att lösa problem och komma fram till nya uppenbarelser.
Dagdrömma kan vara bra i att lösa problem och komma fram till nya uppenbarelser. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Ibland kan man få en epifani, det handlar om uppenbarelser som förändrar hela livet. Om du tänker utanför boxen går det att hitta närmare till meningen med livet.

De flesta har nog fått en uppenbarelse någon gång i livet, en epifani.

Uppenbarelser som förändrar livet

De leder till hur vi kan se på oss själva i världen, vilka förbättringar vi kan göra och därmed hitta närmare till något som förklarar meningen med livet.

Vissa av oss verkar få dessa epifanier oftare än andra, men det går faktiskt att träna fram dem.

Nu har forskare dykt ner i människors mentala värld för att ta reda på hur vi lättare ska kunna framhäva nya uppenbarelser.

Dagdrömma och hitta lösningar

I en studie undersöktes bland annat studenter och blivande ledare, där de som dagdrömde och försökte lösa verkliga problem under tiden hade större sannolikhet att oftare få epifanier, enligt Earth.com.

Dagdrömmarna var lekfulla men tog sig an verkliga utmaningar, där deltagarna fick uppenbarelser som kunde hjälpa dem med arbetsuppgifter.

Tänk utanför boxen

Det handlar om att tänka utanför boxen.

Om det kommer problem längs vägen hittar man nya lösningar genom att dagdrömma hur en sådan verklighet skulle kunna se ut.

“Att låta tankarna vandra är ett särskilt användbart sätt att lösa problem eftersom det omdirigerar uppmärksamheten från befintliga lösningar och hjälper människor att engagera sig i fantasifullt tänkande och utforska helt nya möjligheter”, säger Markus Baer, ​​en av forskarna bakom studien.

Fritt sätt att tänka

Att dagdrömma är ett lekfullt och fritt sätt att tänka.

“Och detta öppnar dörren till att uppleva starka uppenbarelser”, säger Erik Dane, professor i organisationsbeteende vid Washington University, som ligger bakom den nya studien.

Enligt forskarna handlar det vidare om att vara öppen och villig att förändra din personlighet.

Ta in nya saker och inte vara rädd för förändring.

Skapar nya ytor

Det är samtidigt viktigt att både skolor och arbetsplatser skapar ytor som är öppna för ett aktivt dagdrömmande – som därmed kan leda till problemlösning och nya innovationer – vilket gynnar både skolorna och bolagen.

När personer får utrymme att reflektera fritt över sina tankar leder det ofta till ökat självförtroende och att man hittar mer mening med livet.

drömmarForskareProblemStudenter
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

