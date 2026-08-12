Hon föddes rakt in i Hollywoods absoluta toppskikt. Nu tar Suri Noelle, dotter till Tom Cruise och Katie Holmes, själv steget upp på scenen. Den 20-åriga studenten gör skådespelardebut på Edinburgh Fringe – och spelar inte mindre än fyra roller.
Tom Cruises dotter gör skådespelardebut – under nytt namn
Suri Noelle har hållit betydligt lägre profil än sina världsberömda föräldrar. Men nu verkar hon vara på väg in i familjebranschen.
Den 20-åriga dottern till Tom Cruise och Katie Holmes har gjort sin professionella skådespelardebut i Midsummer!, en bearbetning av William Shakespeares En midsommarnattsdröm, på Edinburgh Fringe Festival i Skottland.
Och hon börjar inte försiktigt.
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Fyra roller på samma kväll
I föreställningen spelar Suri hela fyra roller: Helena, Mustardseed, Flute och Thisbe. Midsummer! spelas på festivalen fram till den 19 augusti.
Debuten är ytterligare ett steg ut i offentligheten för Suri, som under uppväxten blev ett av världens mest fotograferade kändisbarn.
Tom Cruise och Katie Holmes gifte sig 2006 och skilde sig 2012. Sedan dess har Holmes varit noga med att försöka ge dottern ett liv utanför den värsta Hollywoodcirkusen.
Suri använder numera namnet Suri Noelle i offentliga sammanhang. Noelle är Katie Holmes mellannamn. Redan vid sin high school-examen 2024 presenterades hon som Suri Noelle i stället för Suri Cruise.
Studerar på prestigeskola
Samma år började hon på Carnegie Mellon University i Pittsburgh, ett av USA:s mest välrenommerade universitet och känt inte minst för sina utbildningar inom teater och scenkonst.
Katie Holmes har tidigare berättat att hon är stolt över dotterns vägval och samtidigt medveten om vad det innebär att växa upp inför världens kameror.
Nu är Suri alltså tillbaka i rampljuset – men den här gången på egna meriter.
Och kanske framför allt under eget namn.
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