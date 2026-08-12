Tom Cruises dotter gör skådespelardebut – under nytt namn

Och hon börjar inte försiktigt.

Fyra roller på samma kväll

I föreställningen spelar Suri hela fyra roller: Helena, Mustardseed, Flute och Thisbe. Midsummer! spelas på festivalen fram till den 19 augusti.

Debuten är ytterligare ett steg ut i offentligheten för Suri, som under uppväxten blev ett av världens mest fotograferade kändisbarn.

Tom Cruise och Katie Holmes gifte sig 2006 och skilde sig 2012. Sedan dess har Holmes varit noga med att försöka ge dottern ett liv utanför den värsta Hollywoodcirkusen.

Suri använder numera namnet Suri Noelle i offentliga sammanhang. Noelle är Katie Holmes mellannamn. Redan vid sin high school-examen 2024 presenterades hon som Suri Noelle i stället för Suri Cruise.