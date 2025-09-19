Dagens PS
Experten: Därför kan en lönesänkning göra dig lyckligare

Säg upp dig och ta ett lägre betalt jobb – det kan vara vad som krävs för både framgång och lycka (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Ta ett lägre betalt jobb, gå tillbaka till skolbänken eller byt bransch helt. Dessa till synes bakåtriktade steg kan vara nyckeln till både lycka och framgång. 

Vägen till lycka och framgång är många. Man ska släppa prestationshetsen, vara lite girig och göra som ungdomarna.  

Om inget av ovanstående fungerar kan det vara dags att ta ett steg tillbaka. 

Karriären som en slangbella

I sin podcast A Bit of Optimism resonerar ledarskapsexperten Simon Sinek kring hur människor ofta ser karriären som en rak väg framåt – men att verkligheten är mer komplex.

”Jag tror att många tänker att om man bara bibehåller framåt momentum så är det det enda sättet att avancera”, säger Sinek enligt CNBC. ”Men verkligheten är: det är mer som en slangbella … Vid någon punkt måste du gå tillbaka, och sedan skjuts du framåt mycket snabbare än om du bara hade gått framåt”. 

Poängen är att det ibland krävs en paus, en omstart eller ett steg neråt för att i nästa skede ta större kliv framåt.

Att våga börja om

Lycka och tillfredsställelse handlar enligt Sinek inte om status eller att vinna ett race mot andra, utan om att ständigt utvecklas. 

”Hela idén om ’jag kommer att hamna efter’ antyder att du är i ett lopp mot något, vilket betyder att det finns en mållinje och att det är det du ser fram emot mest”, säger han. ”Och det är helt fel”.

För många, särskilt unga i början av karriären, är rädslan för att uppfattas som ”på efterkälken” stor. Men Sinek menar att det är först när man vågar släppa andras blickar som man kan känna verklig mening.

Lycka handlar om att ständigt utvecklas, menar Sinek
Lycka handlar om att ständigt utvecklas, menar Sinek (Foto: Canva)

Från musiker till professor

Lycko-experten Arthur Brooks är ett exempel. Han började som fransk horn-spelare och turnerade världen över redan som tonåring, men levde länge med osäkra inkomster.

Närmare 30-årsåldern valde han att lämna musiken och återvända till studierna – ett beslut som öppnade vägen till hans nuvarande karriär som forskare och författare.

”Under hela mitt liv, ungefär vart tionde år, skalar jag tillbaka mitt liv till grunderna”, berättade Brooks för Harvard Magazine 2022. ”Jag börjar om helt”. 

Hans historia visar, menar Sinek, att det inte är farligt att kliva bakåt i pengar, prestige eller status – tvärtom kan det vara nödvändigt.

”Om du inte vågar är du körd”

”Om du är för paralyserad av rädsla och du inte vet hur du ska uppfinna dig själv på nytt och du inte är villig att gå bakåt i termer av pengar och makt och prestige, då är du körd”, menar Sinek. 

Att stanna upp, byta bana eller börja om är inte ett misslyckande, menar han. Det är en strategi för att bygga ett mer hållbart och lyckligt liv.

Fler karriärtips? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

