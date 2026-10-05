Miljonärens barn ska börja gå till kontoret – vid tio års ålder

En annan sorts godnattsamtal

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Som sexåring fick Arison höra sin pappa tala om att Sovjetunionen skulle falla samman innan sonen fyllde 15. Enligt pappan skulle de som kunde engelska eller hantera vapen ha bäst möjligheter att lyckas därefter.

Det är långt från barnens tillvaro i Palo Alto.

”Mina barn växer upp i Palo Alto i Kalifornien, en av de tryggaste och rikaste platserna i världen”, säger Arison till Fortune.

Han anser att de hittills inte har mött tillräckligt många svårigheter för att rustas för framgång på samma sätt som han själv gjorde.

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Ska se honom arbeta

Planen är att barnen ska börja följa med till kontoret från ungefär tio års ålder. Där ska de få se hur mycket arbete som ligger bakom hans yrkesliv.

”Jag arbetar fortfarande otroligt hårt. Jag arbetar vanligtvis 10 till 12 timmar om dagen och jag tror att det kommer att vara avgörande att se vad jag gör och hur viktig kärleken till arbetet är”, säger han.

Arison har varit vd för Grindr sedan oktober 2022. När han tog över fick han en årslön på en miljon dollar, plus bonus och aktieoptioner. Dessförinnan grundade han Taxi Magic, som senare såldes och numera heter Curb.

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Men förebilden för kontorsbesöken kommer från långt tidigare.

Redan som sjuåring följde han med sin morfar, som hade en hög befattning i det sovjetiska systemet, till arbetet. Arison tror att mycket av hans egen uthållighet i arbetslivet kommer från att ha sett morfadern arbeta.

Motgångar i skidbacken

Den andra delen av planen kräver skidor.

Arison har låtit barnen börja åka tidigt eftersom han tycker att sporten lär dem att hantera svårigheter.

”Skidåkning är faktiskt inte lätt. Det är en komplex sport, och du kommer att behöva hantera saker medan du håller på”, säger han.

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