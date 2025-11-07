Dagens PS
Den stora bluffen bakom framgång: “Allt du lärt dig är fel”

Framgång?
Långa dagar framför skärmen. Men är det verkligen ditt mål, eller plagierar du bara livet? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 nov. 2025

Du har studerat hårt, fått drömjobbet och byggt ett liv som ser perfekt ut på pappret. Men ändå känns något fel. Tomt. Ja, till och med meningslöst.

Livscoachen och författaren Megan Hellerer vet hur det känns – hon har själv varit där. 

Efter examen från Stanford fick hon ett prestigefyllt jobb på Google i New York. Men bakom framgången dolde sig depression och ångest.

I en artikel i The Guardian berättar hon varför hon tror att allt vi lärt oss om framgång egentligen är fel.

Den otillfredsställda högpresteraren  

När Hellerer försökte sätta ord på känslan av tomhet trots framgång, fann hon inget som riktigt beskrev den. Så hon skapade ett eget uttryck: den otillfredsställda högpresteraren. 

Hon menar att vi lever i en kultur där framgång har blivit vårt främsta existensberättigande. 

Vi hyllas som “duktiga” barn när vi presterar, men inte när vi är nyfikna eller engagerade. Vuxenlivet fortsätter i samma anda: långa arbetsdagar, sidojobb och ständig produktivitetsjakt.

Resultatet? Ett samhälle fullt av människor som förvisso kan se lyckade ut. Men under ytan bubblar en tomhet

Jakten på målet – och varför den gör oss olyckliga

Hellerer kallar detta för “destinational living” – ett liv som byggs utifrån mål snarare än mening.

Vi planerar våra liv som projekt: bestämmer var vi vill vara om tio år och arbetar baklänges för att ta oss dit.

Men, skriver hon, det bygger på en lögn: att lycka och trygghet kan planeras fram. Problemet är att vi då lever efter andras måttstockar.

Vi försöker upprepa andras framgångar istället för att upptäcka våra egna vägar – något Hellerer beskriver som att “plagiera livet”.

Samtidigt talar siffrorna sitt tydliga språk: den unga generationen drar ner genomsnittet av lycka, sjukanmälningarna slår i taket och utmattningssyndromen ökar världen över och inom flera olika yrkesområden

Om vår gängse bild av framgång verkligen var nyckeln till välmående – varför mår så många så dåligt?

Utmattningssyndromen ökar världen över (Foto: Pexels)

Ett nytt sätt att leva: “Directional living”

Hellerer föreslår ett annat synsätt: “directional living”. Det handlar om att släppa fixeringen vid mål och istället leva utforskande och medvetet.

Hon beskriver det som att använda den vetenskapliga metoden för livet.

Man börjar med en hypotes – en riktning som känns meningsfull – och testar den i praktiken. Drömmer du om att bo vid havet? Hyr ett hus där i en månad och se hur det känns. Poängen är inte att bevisa att du hade rätt, utan att samla data om vad som faktiskt gör dig lycklig.

“Framgång handlar inte om att nå en viss punkt”, skriver Hellerer, “utan om att hitta vad som är sant för dig”. 

Att bli sig själv – på riktigt

För Hellerer handlar allt till slut om en sak: att leva i samklang med sig själv. Inte att bryta mot systemet eller ge upp ambitioner, utan att rikta sin energi mot det som verkligen känns meningsfullt.

Hon avslutar med ett citat som ofta tillskrivs Carl Jung:

“Livets största förmån är att bli den man verkligen är”. 

Och kanske ligger svaret på den moderna framgångsångesten just där – inte i nästa mål, utan i att våga leva ett liv som faktiskt är vårt eget.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

