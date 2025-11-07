Den stora bluffen bakom framgång: “Allt du lärt dig är fel”

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Jakten på målet – och varför den gör oss olyckliga

Hellerer kallar detta för “destinational living” – ett liv som byggs utifrån mål snarare än mening.

Vi planerar våra liv som projekt: bestämmer var vi vill vara om tio år och arbetar baklänges för att ta oss dit.

Men, skriver hon, det bygger på en lögn: att lycka och trygghet kan planeras fram. Problemet är att vi då lever efter andras måttstockar.

Vi försöker upprepa andras framgångar istället för att upptäcka våra egna vägar – något Hellerer beskriver som att “plagiera livet”.

Samtidigt talar siffrorna sitt tydliga språk: den unga generationen drar ner genomsnittet av lycka, sjukanmälningarna slår i taket och utmattningssyndromen ökar världen över och inom flera olika yrkesområden.

Om vår gängse bild av framgång verkligen var nyckeln till välmående – varför mår så många så dåligt?

Utmattningssyndromen ökar världen över (Foto: Pexels)

Ett nytt sätt att leva: “Directional living”

Hellerer föreslår ett annat synsätt: “directional living”. Det handlar om att släppa fixeringen vid mål och istället leva utforskande och medvetet.

Hon beskriver det som att använda den vetenskapliga metoden för livet.

Man börjar med en hypotes – en riktning som känns meningsfull – och testar den i praktiken. Drömmer du om att bo vid havet? Hyr ett hus där i en månad och se hur det känns. Poängen är inte att bevisa att du hade rätt, utan att samla data om vad som faktiskt gör dig lycklig.

“Framgång handlar inte om att nå en viss punkt”, skriver Hellerer, “utan om att hitta vad som är sant för dig”.

Att bli sig själv – på riktigt

För Hellerer handlar allt till slut om en sak: att leva i samklang med sig själv. Inte att bryta mot systemet eller ge upp ambitioner, utan att rikta sin energi mot det som verkligen känns meningsfullt.

Hon avslutar med ett citat som ofta tillskrivs Carl Jung:

“Livets största förmån är att bli den man verkligen är”.

Och kanske ligger svaret på den moderna framgångsångesten just där – inte i nästa mål, utan i att våga leva ett liv som faktiskt är vårt eget.

