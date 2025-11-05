I decennier har kvinnor fått höra att vänlighet öppnar dörrar. Att ett leende, en samarbetsvillig attityd och en lågmäld ton leder till framgång i karriären. Men det som en gång uppfattades som en styrka har i många fall blivit en begränsning.
Kvinnliga chefer gör upp med ”likeability”
Nu växer en ny generation kvinnliga ledare fram, entreprenörer, chefer och kreatörer som gör upp med den gamla föreställningen om att framgång kräver att man är omtyckt. De vet att snällhet sällan leder till inflytande, och att anpassning kan bli en dyr strategi för karriären.
Från behaglig till betydelsefull
Begreppet ”likeability” har länge fungerat som en tyst valuta i arbetslivet. Kvinnor förväntas vara tillräckligt trevliga för att inte uppfattas som hotfulla, men tillräckligt starka för att inte framstå som svaga. Det är en balansakt som kostar energi, skapar självcensur och som skapar ett otydligt ledarskap.
Den nya generationen chefer gör tvärtom. De investerar inte i att vara till lags, utan i att bli hörda. De har insett att tydlighet skapar respekt snabbare än kompromisser. Och de vet att integritet är mer värdefullt än tillgänglighet.
När tydlighet blir det nya modet
Kvinnor som slutar lägga primärt fokus på att skapa en god känsla för alla i mötesrummet får ofta något annat i gengäld. Inflytande.
De säger nej utan att ursäkta sig, tar plats i samtal utan att be om lov och driver igenom idéer utan att vänta på tillåtelse. Det är inte brist på vänlighet, det är professionalism.
I en tid där resultat och beslutsamhet värderas högre än medgörlighet blir jakten på att vara omtyckt snabbt mest bara som en onödig distraktion.
Den moderna kvinnan som gör karriär bygger inte sitt rykte på att passa in. Utan på att skapa egna normer för ledarskap och framgång.
Chefer med ett nytt synsätt på ledarskap
Det här handlar inte om att avvisa samarbete, utan om att omdefiniera det. Kvinnor som tidigare förväntats dämpa sin röst för att accepteras, använder den nu istället som verktyg för förändring.
Kvinnliga ledare driver utveckling genom tydlighet, beslutsamhet och en vilja att göra sig hörda, även när det handlar om områden som skaver.
Att vara stark, rak och ibland obekväm är inte längre en risk. Det är en tillgång. Och det är just dessa egenskaper som kännetecknar den nutida kvinnliga chefen.
Så undviker du likeability-fällan
- Mät resultat, inte reaktioner. Framgång handlar om effekt, inte om bekräftelse.
- Använd nej som strategi. Att sätta gränser är en form av respekt, både mot dig själv och andra.
- Var tydlig med mål och riktning. Det skapar förtroende snabbare än ett vänligt tonfall.
- Bygg trovärdighet, inte tillgänglighet. Du behöver inte vara omtyckt för att vara respekterad.
- Var konsekvent. Stabilitet i värderingar bygger långsiktig auktoritet.
Källa: Netcoo, Next Economy Magazine, oktober 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
