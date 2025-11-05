Kvinnliga chefer gör upp med ”likeability”

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

När tydlighet blir det nya modet

Kvinnor som slutar lägga primärt fokus på att skapa en god känsla för alla i mötesrummet får ofta något annat i gengäld. Inflytande.

De säger nej utan att ursäkta sig, tar plats i samtal utan att be om lov och driver igenom idéer utan att vänta på tillåtelse. Det är inte brist på vänlighet, det är professionalism.

I en tid där resultat och beslutsamhet värderas högre än medgörlighet blir jakten på att vara omtyckt snabbt mest bara som en onödig distraktion.

Den moderna kvinnan som gör karriär bygger inte sitt rykte på att passa in. Utan på att skapa egna normer för ledarskap och framgång.

Chefer med ett nytt synsätt på ledarskap

Det här handlar inte om att avvisa samarbete, utan om att omdefiniera det. Kvinnor som tidigare förväntats dämpa sin röst för att accepteras, använder den nu istället som verktyg för förändring.

Kvinnliga ledare driver utveckling genom tydlighet, beslutsamhet och en vilja att göra sig hörda, även när det handlar om områden som skaver.

Att vara stark, rak och ibland obekväm är inte längre en risk. Det är en tillgång. Och det är just dessa egenskaper som kännetecknar den nutida kvinnliga chefen.

Så undviker du likeability-fällan

Mät resultat, inte reaktioner. Framgång handlar om effekt, inte om bekräftelse.

Framgång handlar om effekt, inte om bekräftelse. Använd nej som strategi. Att sätta gränser är en form av respekt, både mot dig själv och andra.

Att sätta gränser är en form av respekt, både mot dig själv och andra. Var tydlig med mål och riktning. Det skapar förtroende snabbare än ett vänligt tonfall.

Det skapar förtroende snabbare än ett vänligt tonfall. Bygg trovärdighet, inte tillgänglighet. Du behöver inte vara omtyckt för att vara respekterad.

Du behöver inte vara omtyckt för att vara respekterad. Var konsekvent. Stabilitet i värderingar bygger långsiktig auktoritet.

Källa: Netcoo, Next Economy Magazine, oktober 2025

