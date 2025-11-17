Dagens PS
Den oanställningsbara generationen: “Det är skitsnack” 

Generation Z
Är det dags för unga och äldre att mötas på mitten? (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Generation Z har bara börjat etablera sig på arbetsmarknaden, men likt millennials för drygt ett decennium sedan möts de av hård kritik. 

De har kallats den lata generationen. De saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga. 

Ja, de har till och med kallats oanställningsbara

Men vad ligger bakom kritiken – och är den rättvis?

Historien upprepar sig

Kritiken mot unga arbetstagare är långt ifrån ny.

“När millennials var nya i arbetslivet sa man exakt samma sak. Att de hade dålig arbetsmoral och behövde medaljer för att bara dyka upp. Det var rent trams då – och det är det nu också”, har karriärexperten Alison Green tidigare sagt till CNBC Make It.

Nu får hon medhåll från Adam Grant, organisationspsykolog vid Wharton Business School. 

“Varje generation tenderar att klaga på den som kommer efter oss”, säger han till The Guardian. Han fortsätter: “Alla brukade hata millennials, och nu är det Gen Z”. 

Grant menar att det är en naturlig del av utvecklingen att yngre vuxna upplevs som mer självcentrerade. 

“Vi tenderar att jämföra den yngre generationen med oss själva som vi är nu, vilket är ett misstag eftersom de flesta är mer narcissistiska och självcentrerade vid 20 års ålder än vid 40”. 

Tappat förtroende för arbetslivet

Enligt experterna förstärks generationsklyftan av att Generation Z vuxit upp i en period av instabilitet. 

De har sett ekonomiska och politiska institutioner misslyckas, vilket påverkat deras syn på arbetslivet. Tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats, något Grant beskriver genom att peka på omfattande varsel och nedskärningar: “Det är stora svek mot de anställda”, säger han.

Synen på jobblojalitet är därför inte densamma som förr. Bilden av ett helt yrkesliv på samma arbetsplats upplevs inte längre som realistisk – eller ens önskvärd.

”Det är skitsnack”

För många Gen Z:are handlar det inte om att arbeta mindre utan om att arbeta smartare och med bättre balans.

Jahnavi Shah, 25, som nyligen fick sitt första heltidsjobb efter en sju månader lång process med nästan tusen ansökningar, säger att hon inte håller med om de nedsättande omdömena: 

“Jag tycker att det är skitsnack”, säger hon till The Guardian. Hon fortsätter: “Vi är en väldigt smart generation som kämpar hårt, men vi vill inte bränna ut oss och vill få rimlig betalning för det värde vi tillför”. 

Även entreprenören Nadya Okamoto, 27, reagerar mot kritiken och pekar på att flera populära jobb bland Gen Z inte ens existerade för 20 år sedan. 

“Om du tittar på många av de jobb som Gen Z är kända för att vara riktigt bra på, som sociala medier-marknadsföring, så fanns de inte för 20 år sedan, så på så sätt är vi uppenbart anställningsbara”, säger hon.

AI, flexibilitet och förändrade värderingar

Teknikutvecklingen är en central faktor. Gen Z använder AI som ett verktyg för effektivisering, vilket enligt Shah gör det möjligt att ”slutföra en 10-timmarsuppgift på fem timmar”. Enligt en Deloitte-undersökning uppger över hälften av alla inom Generation Z att de använder AI regelbundet i sitt arbete.

Till saken hör också att det idag finns en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker. 

Nya, unga arbetstagare anser att syfte och mening är avgörande för arbetstillfredsställelse. Arbetsgivarna värderar i sin tur prestation, lärande och hårt arbete.

Det visar en studie från Becoming You Labs.

Generation Z
Det finns det en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker (Foto: Pexels)
Företag riskerar att tappa talang

I slutändan måste både unga och äldre lära sig att mötas på mitten, menar Grant, inte minst då de olika generationerna har mycket att lära av varandra. 

“Äldre generationer har mycket kunskap och erfarenhet att erbjuda. Yngre generationer har nya perspektiv och digital kunnighet”, säger han. 

Dessutom riskerar företag som  inte förstår och anpassar sig till Generation Z:s värderingar och arbetssätt att “implodera”. Det menar ledarskapsstrategen Madeline Miller.

Hennes slutsats är tydlig: “Gen Z kommer att förändra hur vi arbetar helt och hållet”. Kritiken må vara högljudd – men den nya normen kan mycket väl bli deras.

Vill du veta varför Generation Z mår dålig på jobbet? Det kan du läsa mer om här.

