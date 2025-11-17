Den oanställningsbara generationen: “Det är skitsnack” 

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Tappat förtroende för arbetslivet

Enligt experterna förstärks generationsklyftan av att Generation Z vuxit upp i en period av instabilitet.

De har sett ekonomiska och politiska institutioner misslyckas, vilket påverkat deras syn på arbetslivet. Tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats, något Grant beskriver genom att peka på omfattande varsel och nedskärningar: “Det är stora svek mot de anställda”, säger han.

Synen på jobblojalitet är därför inte densamma som förr. Bilden av ett helt yrkesliv på samma arbetsplats upplevs inte längre som realistisk – eller ens önskvärd.

”Det är skitsnack”

För många Gen Z:are handlar det inte om att arbeta mindre utan om att arbeta smartare och med bättre balans.

Jahnavi Shah, 25, som nyligen fick sitt första heltidsjobb efter en sju månader lång process med nästan tusen ansökningar, säger att hon inte håller med om de nedsättande omdömena:

“Jag tycker att det är skitsnack”, säger hon till The Guardian. Hon fortsätter: “Vi är en väldigt smart generation som kämpar hårt, men vi vill inte bränna ut oss och vill få rimlig betalning för det värde vi tillför”.

Även entreprenören Nadya Okamoto, 27, reagerar mot kritiken och pekar på att flera populära jobb bland Gen Z inte ens existerade för 20 år sedan.

“Om du tittar på många av de jobb som Gen Z är kända för att vara riktigt bra på, som sociala medier-marknadsföring, så fanns de inte för 20 år sedan, så på så sätt är vi uppenbart anställningsbara”, säger hon.

AI, flexibilitet och förändrade värderingar

Teknikutvecklingen är en central faktor. Gen Z använder AI som ett verktyg för effektivisering, vilket enligt Shah gör det möjligt att ”slutföra en 10-timmarsuppgift på fem timmar”. Enligt en Deloitte-undersökning uppger över hälften av alla inom Generation Z att de använder AI regelbundet i sitt arbete.

Till saken hör också att det idag finns en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker.

Nya, unga arbetstagare anser att syfte och mening är avgörande för arbetstillfredsställelse. Arbetsgivarna värderar i sin tur prestation, lärande och hårt arbete.

Det visar en studie från Becoming You Labs.

Företag riskerar att tappa talang

I slutändan måste både unga och äldre lära sig att mötas på mitten, menar Grant, inte minst då de olika generationerna har mycket att lära av varandra.

“Äldre generationer har mycket kunskap och erfarenhet att erbjuda. Yngre generationer har nya perspektiv och digital kunnighet”, säger han.

Dessutom riskerar företag som inte förstår och anpassar sig till Generation Z:s värderingar och arbetssätt att “implodera”. Det menar ledarskapsstrategen Madeline Miller.

Hennes slutsats är tydlig: “Gen Z kommer att förändra hur vi arbetar helt och hållet”. Kritiken må vara högljudd – men den nya normen kan mycket väl bli deras.

