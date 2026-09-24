Därför har kaffet blivit en snackis på jobbintervjun

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Varför skulle en dryck spela någon roll när en arbetsgivare ska bedöma om någon kan göra jobbet? Andra höll med Wehniainen: på en intervju kan även små detaljer påverka hur du uppfattas.

Fortune har talat med flera rekryteringsexperter. De är inte heller överens.

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Håll händerna fria

Megan Slabinski på bemanningsföretaget Robert Half skulle själv inte rekommendera någon att ta med kaffe in i intervjurummet. Det kan bli kladdigt, stjäla uppmärksamhet och göra det svårare att hälsa med ett handslag.

Hon tror dock inte att en iskaffe, i slutändan, är det som avgör vem som får jobbet. Rekryterare tittar också på hur kandidaten kommunicerar, vilka yrkeskunskaper personen har och hur hen presenterar sig.

Trent Cotton på rekryteringsplattformen ICIMS går längre i sitt försvar av kaffedrickarna. Om drycken gör kandidaten mer bekväm ser han inget problem. Arbetsgivare erbjuder ofta vatten eller kaffe ändå, påpekar han. Att välja bort en sökande på grund av en medhavd latte vore enligt honom att lägga vikt vid fel sak.

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Vem bestämmer vad som är proffsigt?

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Ashley Daugherty på Randstad Professional menar att en iskaffe säger väldigt lite om någons förmåga att sköta ett arbete. Frågan är snarare vem som får bestämma vad som räknas som professionellt.

Slabinski pekar också på att många unga har haft sina första jobbintervjuer via video. Då har en dryck framför skärmen knappast varit något att fundera över. Vid ett möte ansikte mot ansikte kan den plötsligt bli en del av första intrycket.

Så vad ska du göra med kaffet? Experterna ger inget gemensamt svar. Men om du inte vet hur intervjuaren ser på saken är det enklaste sättet att slippa fundera på muggen att dricka upp innan du går in.

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