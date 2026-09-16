Så känner du igen en toxisk chef – sex varningssignaler

2. Misslyckanden är alltid någon annans fel

Frågor om framgångar och styrkor är ofta lätta att förbereda. Mer avslöjande blir det när kandidaten ombeds beskriva ett projekt som misslyckades och förklara sin egen roll i det.

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En varningssignal är att svaret främst handlar om yttre omständigheter, inkompetenta kollegor eller dåliga beslut från andra.

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Det kan låta imponerande när en person berättar hur hen räddade ett projekt som andra hade misslyckats med. Men om samma mönster återkommer i flera berättelser finns anledning att stanna upp.

Enligt HBR kan den sortens hjälteberättelser dölja en ovilja att erkänna egna misstag eller andras bidrag.

4. Kritik möts med försvar

Be kandidaten beskriva ett tillfälle då en medarbetare invände mot chefens lösning, och dessutom visade sig ha rätt.

Svaret kan säga mycket om förmågan att lyssna, ändra uppfattning och hantera motstånd utan att uppfatta det som ett personligt angrepp.

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5. Medarbetarnas utveckling blir en bisak

En chef ska inte bara leverera egna resultat utan också hjälpa andra att växa. Därför bör kandidaten kunna ge konkreta exempel på hur en medarbetare har fått stöd och utvecklats.

Vaga svar kan vara ett tecken på att andras framgångar inte har stått särskilt högt på dagordningen.

6. Meriterna får allt annat att blekna

Ju mer tekniskt briljant en kandidat framstår, desto större är risken att intervjuaren bortser från sociala varningssignaler.

Reynolds och Rogelbergs råd är att bedöma teknisk och mellanmänsklig förmåga var för sig. För en chefsroll bör samarbets- och ledarskapsförmågan väga minst lika tungt som expertkunskaperna.

Det finns goda skäl att vara noggrann. Forskning visar att en toxisk arbetskultur var 10,4 gånger starkare än lönen som förklaring till att medarbetare lämnade sina jobb under den så kallade Great Resignation.

Den viktiga frågan är därför inte bara vad kandidaten har åstadkommit. Lika avgörande är vilka spår personen lämnat efter sig.

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