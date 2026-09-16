Karismatisk, självsäker och med en meritlista som imponerar. En toxisk chef kan vara svår att genomskåda under en anställningsintervju. Men den som ställer rätt frågor kan upptäcka varningssignalerna innan skadan är skedd.
Så känner du igen en toxisk chef – sex varningssignaler
Den perfekta chefskandidaten kliver in genom dörren. Personen är vältalig, har en tydlig vision och berättar övertygande om sina tidigare framgångar.
Några månader efter anställningen ser verkligheten annorlunda ut. Medarbetare lämnar, samarbeten går sönder och kritik möts med försvar eller ilska.
Det är ett scenario som arbetspsykologen Douglas H. Reynolds och ledarskapsforskaren Steven G. Rogelberg beskriver i Harvard Business Review. Enligt dem kan personer med destruktiva beteenden göra ovanligt starka första intryck, ibland just på grund av de personlighetsdrag som senare skapar problem.
En studie som författarna hänvisar till visar exempelvis att narcissister ofta uppfattas som mer attraktiva, sympatiska och charmiga vid korta möten. Det gör anställningsintervjun till en närmast idealisk arena.
Här är sex varningssignaler att hålla utkik efter under anställningsintervjun.
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1. Alla framgångar är kandidatens egna
Be personen berätta vilka andra som bidrog till ett lyckat projekt. En kandidat som bara talar om ”teamet” i allmänna ordalag, eller inte kan nämna en konkret medarbetare, kan ha svårt att dela äran.
Författarna föreslår att intervjuaren ber kandidaten utse en slags motspelare i berättelsen: Vem var avgörande för resultatet och vad gjorde personen?
2. Misslyckanden är alltid någon annans fel
Frågor om framgångar och styrkor är ofta lätta att förbereda. Mer avslöjande blir det när kandidaten ombeds beskriva ett projekt som misslyckades och förklara sin egen roll i det.
En varningssignal är att svaret främst handlar om yttre omständigheter, inkompetenta kollegor eller dåliga beslut från andra.
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3. Kandidaten spelar alltid hjälten
Det kan låta imponerande när en person berättar hur hen räddade ett projekt som andra hade misslyckats med. Men om samma mönster återkommer i flera berättelser finns anledning att stanna upp.
Enligt HBR kan den sortens hjälteberättelser dölja en ovilja att erkänna egna misstag eller andras bidrag.
4. Kritik möts med försvar
Be kandidaten beskriva ett tillfälle då en medarbetare invände mot chefens lösning, och dessutom visade sig ha rätt.
Svaret kan säga mycket om förmågan att lyssna, ändra uppfattning och hantera motstånd utan att uppfatta det som ett personligt angrepp.
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5. Medarbetarnas utveckling blir en bisak
En chef ska inte bara leverera egna resultat utan också hjälpa andra att växa. Därför bör kandidaten kunna ge konkreta exempel på hur en medarbetare har fått stöd och utvecklats.
Vaga svar kan vara ett tecken på att andras framgångar inte har stått särskilt högt på dagordningen.
6. Meriterna får allt annat att blekna
Ju mer tekniskt briljant en kandidat framstår, desto större är risken att intervjuaren bortser från sociala varningssignaler.
Reynolds och Rogelbergs råd är att bedöma teknisk och mellanmänsklig förmåga var för sig. För en chefsroll bör samarbets- och ledarskapsförmågan väga minst lika tungt som expertkunskaperna.
Det finns goda skäl att vara noggrann. Forskning visar att en toxisk arbetskultur var 10,4 gånger starkare än lönen som förklaring till att medarbetare lämnade sina jobb under den så kallade Great Resignation.
Den viktiga frågan är därför inte bara vad kandidaten har åstadkommit. Lika avgörande är vilka spår personen lämnat efter sig.
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