Chefen stressad om hen inte vet var du är

Flexibla kontor kan skapa stress för chefer i Sverige, enligt ny studie
På plats men utan fast plats? Det kan stressa din chef. En ny studie visar att flexibla kontor utan fasta platser kan skapa stress för chefer. (Foto: Tim Aro/TT)
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Flexibla kontor blir vanligare i Sverige. Problemet är att cheferna inte är lika flexibla. De blir stressade när medarbetarna rör på sig.

Flexibla kontor utan fasta platser blir allt vanligare i Sverige. Men att den utvecklingen inte är problemfri, visar en ny studie från Umeå universitet.

Aktivitetsbaserade kontor, där medarbetare väljer arbetsplats efter uppgift i stället för att ha fasta platser, ska ge flexibilitet och främja samarbete.

För många chefer har förändringen haft motsatt effekt. Umeå-studien visar att chefer upplever ökad stress, sämre överblick och större svårigheter i det dagliga ledarskapet, vilket kan påverka både deras hälsa, produktivitet och organisationens mål, skriver forskning.se.

Studien bygger på intervjuer med 33 chefer i två offentliga organisationer, 12–18 månader efter införandet av aktivitetsbaserade flexkontor.

Resultaten visar att även om kommunikationen och samarbetet ibland förbättras, överskuggas fördelarna ofta av nya hinder i vardagen.

Saknar avskildhet

Ett av de största problemen är bristen på avskildhet. Fasta och tysta arbetsplatser saknas ofta, vilket gör att chefer tycker det är svårt att genomföra känsliga samtal, som feedback eller personalärenden.

Även korta samtal kräver att chefen söker upp ett ledigt rum, något som kan väcka nyfikenhet bland kollegor. Det gör samtalen mer laddade och skapar en pressande och osäker arbetssituation för cheferna.

Blir mentalt belastade

Många chefer upplever också att arbetsdagen blivit mer splittrad, med fler avbrott och högre mental belastning.

Den minskade överblicken gör det svårare att följa medarbetares eller teamens behov i det dagliga arbetet.

Utöver stress och avbrott upplever cheferna även praktiska och administrativa svårigheter, särskilt vid rekrytering och anpassning av arbetsmiljön.

”Aktivitetsbaserade kontor lovar flexibilitet, men utan rätt stöd riskerar chefer att gå på knäna”, säger Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor vid Umeå universitet.

Ett av problemen med flexibla kontor är att man alltid behöver gå i väg för att föra ett samtal på tu man hand, menar cheferna i studien. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Får erfarna chefer att lämna

Studien visar att den ökade belastningen ibland har fått erfarna chefer att lämna sina tjänster. Att alla chefer i studien berättar om liknande erfarenheter tyder på strukturella problem, enligt forskarna.

Den ökade pressen riskerar att påverka arbetsmiljö, kvalitet och möjligheten att behålla erfarna ledare i organisationerna.

Forskarna betonar att aktivitetsbaserade kontor behöver kompletteras med tydligt stöd.

Chefer behöver dessutom mandat och resurser för att kunna anpassa arbetsmiljön efter verksamhetens behov.

”Det som förloras i fysisk överblick måste kompenseras med tydliga strukturer och organisatoriskt stöd”, säger Anita Pettersson-Strömbäck.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

