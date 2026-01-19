Chefen stressad om hen inte vet var du är

Flexibla kontor utan fasta platser blir allt vanligare i Sverige. Men att den utvecklingen inte är problemfri, visar en ny studie från Umeå universitet.

Aktivitetsbaserade kontor, där medarbetare väljer arbetsplats efter uppgift i stället för att ha fasta platser, ska ge flexibilitet och främja samarbete.

För många chefer har förändringen haft motsatt effekt. Umeå-studien visar att chefer upplever ökad stress, sämre överblick och större svårigheter i det dagliga ledarskapet, vilket kan påverka både deras hälsa, produktivitet och organisationens mål, skriver forskning.se.

Studien bygger på intervjuer med 33 chefer i två offentliga organisationer, 12–18 månader efter införandet av aktivitetsbaserade flexkontor.

Resultaten visar att även om kommunikationen och samarbetet ibland förbättras, överskuggas fördelarna ofta av nya hinder i vardagen.

Saknar avskildhet

Ett av de största problemen är bristen på avskildhet. Fasta och tysta arbetsplatser saknas ofta, vilket gör att chefer tycker det är svårt att genomföra känsliga samtal, som feedback eller personalärenden.

Även korta samtal kräver att chefen söker upp ett ledigt rum, något som kan väcka nyfikenhet bland kollegor. Det gör samtalen mer laddade och skapar en pressande och osäker arbetssituation för cheferna.

