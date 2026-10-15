Var femte svensk kan låta AI ställa diagnosen – utan läkare

Kan avlasta vården

41 procent tror dessutom att AI, som ett komplement till vårdpersonal, kan bidra till att lösa vårdens kapacitetsproblem under de kommande fem åren.

Per Mattsson är läkare och Head of AI and Clinical Innovation på Tieto Caretech. Han ser framför allt AI som ett stöd för vårdpersonalen.

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”För oss handlar AI om att underlätta och förstärka den medicinska bedömningen och ge vårdpersonal bättre beslutsstöd, inte om att ersätta det mänskliga patientmötet”, säger han.

Vinsten kan vara betydande. AI kan sammanfatta stora mängder information, effektivisera administrativa uppgifter och frigöra tid för patienterna.

Var femte svensk kan acceptera att AI ställer en diagnos utan mänsklig inblandning. Foto: Canva

Förtroendet släpar efter

Men här finns också en tydlig spricka.

33 procent av svenskarna känner sig otrygga med att AI används på ett ansvarsfullt sätt inom vården. Bara 31 procent känner sig trygga.

Det visar att svenskarna är mer öppna för tekniken än de är säkra på hur den används.

En avgörande fråga blir därför kvaliteten på den data som systemen bygger på.

”Hög datakvalitet är grunden för tillförlitliga AI-lösningar”, säger Per Mattsson.

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Det gamla uttrycket ”garbage in, garbage out” har fått en betydligt allvarligare innebörd när det handlar om diagnoser.

Undersökningen bygger på 1 022 intervjuer med svenskar över 18 år och genomfördes i juni 2026.