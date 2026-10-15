Svenskarna vänjer sig snabbt vid att fråga AI om sådant som tidigare krävde en expert. Var tionde svensk använde AI inför riksdagsvalet 2026 – och nu visar en ny undersökning att nästan var femte kan tänka sig att låta artificiell intelligens ställa en medicinsk diagnos utan mänsklig inblandning. Samtidigt är förtroendet för tekniken i vården långt ifrån självklart.
Var femte svensk kan låta AI ställa diagnosen – utan läkare
AI har på kort tid flyttat från teknikavdelningen rakt in i vardagen. Vi använder den för att skriva, söka information och fatta beslut. Inför riksdagsvalet 2026 använde omkring var tionde svensk AI för information eller råd.
Nu kommer nästa steg: hälsan.
Var femte accepterar AI-diagnos
En ny YouGov-undersökning, genomförd på uppdrag av Tieto, visar att 19 procent av svenskarna kan acceptera att AI ställer diagnoser helt utan mänsklig inblandning.
Acceptansen är ännu större för andra uppgifter. 38 procent kan tänka sig att AI analyserar röntgenbilder och provsvar på egen hand, medan 26 procent accepterar att AI besvarar patientfrågor utan att vårdpersonal är involverad.
Det är ett tydligt tecken på hur snabbt synen på AI förändras.
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Kan avlasta vården
41 procent tror dessutom att AI, som ett komplement till vårdpersonal, kan bidra till att lösa vårdens kapacitetsproblem under de kommande fem åren.
Per Mattsson är läkare och Head of AI and Clinical Innovation på Tieto Caretech. Han ser framför allt AI som ett stöd för vårdpersonalen.
”För oss handlar AI om att underlätta och förstärka den medicinska bedömningen och ge vårdpersonal bättre beslutsstöd, inte om att ersätta det mänskliga patientmötet”, säger han.
Vinsten kan vara betydande. AI kan sammanfatta stora mängder information, effektivisera administrativa uppgifter och frigöra tid för patienterna.
Förtroendet släpar efter
Men här finns också en tydlig spricka.
33 procent av svenskarna känner sig otrygga med att AI används på ett ansvarsfullt sätt inom vården. Bara 31 procent känner sig trygga.
Det visar att svenskarna är mer öppna för tekniken än de är säkra på hur den används.
En avgörande fråga blir därför kvaliteten på den data som systemen bygger på.
”Hög datakvalitet är grunden för tillförlitliga AI-lösningar”, säger Per Mattsson.
Det gamla uttrycket ”garbage in, garbage out” har fått en betydligt allvarligare innebörd när det handlar om diagnoser.
Undersökningen bygger på 1 022 intervjuer med svenskar över 18 år och genomfördes i juni 2026.
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