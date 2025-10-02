Strävan efter balans har blivit vår tids mest exklusiva färdighet. En regnig lördag i New York försöker skribenten Sally Singer stå på en surfbräda i en bassäng i East Village. Hon beskriver det i sin artikel i Vouge som den svåraste träningsutmaning hon kan tänka sig.
Vad är egentligen balans i livet?
Mest läst i kategorin
Studie: Dålig sömn ger äldre hjärna
Hjärnan hos äldre och medelålders personer som besväras av dålig sömn är biologiskt äldre än deras fysiska ålder. Det är många som lider av sömnproblem, enligt Hjärnfonden besväras fyra av tio svenskar av för lite sömn. Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt om det finns någon koppling mellan sömnvanor och hur gammal hjärnan ser ut …
Maten du behöver mer av som senior
Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget. Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt. ”Faktum är att så gott som alla får i sig …
Allt fler patienter diagnosticerar sig själva
Långa väntetider och en ökande mängd alternativ för egenvård gör att fler och fler tar till gör det själv-vård och diagnosticerar sig själva med hemmatester. Brist på läkare, långa väntetider och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar gör att amerikaner tar en mer aktiv roll och diagnosticerar och hanterar sin egen hälsa, det skriver Wall …
När uppenbarelser förändrar livet
Ibland kan man få en epifani, det handlar om uppenbarelser som förändrar hela livet. Om du tänker utanför boxen går det att hitta närmare till meningen med livet. De flesta har nog fått en uppenbarelse någon gång i livet, en epifani. Uppenbarelser som förändrar livet De leder till hur vi kan se på oss själva …
Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna
Martha Stewart är 84 år men tänker snabbare än många trettioåringar. Hemligheten bakom hennes superhjärna stavas korsord, tidiga morgnar och en grön juice direkt från den egna trädgården. Och ja, vi pratar om samma Martha Stewart som byggde ett miljardimperium på mat, design och lifestyle. Fyra på morgonen är det nya åtta Anledningen till det …
Instruktören Aaron Thorne säger: “Allt känns först onaturligt när du börjar surfa, men det involverar en oavbruten kombination av fokuserad blick, styrka och rytm bakåt.”
Balans, visar det sig i Sally Singers artikel, handlar sällan om perfektion. Den är alltid en rörelse.
Balans som motstånd
Tränaren Will Szydlak i Los Angeles menar att pandemin blev en katalysator för ett nytt sätt att tänka. “Att undervisa genom dessa inte-så-genomsnittliga tider har varit en galen resa, för människor söker lindring på helt nya sätt”, säger han till Vouge. “Det tar mer tid när världen vänds upp och ner, men det som krävs är något enkelt och nytt.”
Hans metod bygger på små, repetitiva övningar som stärker coren, höfter och ben. Det kan se enkelt ut, men är i själva verket en träning i tålamod och fokus. Här blir balansen något mer än en fysisk förmåga. Det är en mental disciplin som inte går att köpa med en ny träningsapp.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
En exklusiv sorts styrka
Samtidigt börjar forskningen betrakta balans som en skyddande faktor för både kropp och hjärna. Den som tränar balans övar inte bara på rörelse, utan också på kognitiv uthållighet. Den enkla handlingen att stå på ett ben blir till en sorts försäkring för framtiden.
Den erfarna tränaren Tricia Donegan uttrycker det kort i Sally Singers artikel: “Du måste lära dig att stå på dina två fötter innan du kan gå vidare.” I hennes värld är balans inte en uppgift man kan prioritera bort, utan själva förutsättningen för allt annat.
Balansens sociala dimension
Men balans är inte bara en fråga om hälsa, det är också en fråga om social status. Den som lyckas hålla huvudet kallt i en värld som ropar på uppmärksamhet visar en sorts exklusiv elegans.
Att kunna stänga av mobilen under en middag, att äta långsamt eller att avbryta dagen för en stilla promenad signalerar kontroll och självständighet. Det är inte tillfälligheter att begrepp som mindfulness och stillhet letat sig in i de mest sofistikerade individernas vokabulär.
Carly Snyder, en av de intervjuade personerna, sammanfattar det väl: “Att öva balans är inget extra, det är själva grunden.” Det gäller i klättring, i vardagslivet och i relationer.
Humor som balanspunkt
Balans blir dock outhärdlig om den tas på för stort allvar. Att då väga in en dos humor kan skapa den mest underskattade träningsformen.
Att kunna skratta åt sitt eget misslyckade försök att stå i Vrikshasana (“trädet” på svenska) på yogamattan är i sig en balansakt. Den som faller med ett leende reser sig snabbare än den som faller med sammanbiten min.
Skapa balans för din egen skull
Balans kan tränas i det lilla. Inte genom exklusiva retreats, utan genom att helt enkelt öva på närvaro. Det kan handla om att stå stilla i några sekunder varje dag, att spela piano för sin egen skull eller att säga nej till ännu en överfull timme i kalendern.
Det är kanske därför balans blivit en ny sorts statussymbol. I en värld där allt accelererar är det få som mäktar med att faktiskt stanna upp. Och just därför är den som står stadigt inte bara stark, utan också mest attraktiv och kanske framförallt förberedd för ett liv i balans.
Fakta Perfect Weekend: Så tränar du balans i vardagen
- Stå på ett ben i 30 sekunder om dagen, gärna med slutna ögon.
- Var stilla i fem minuter, utan telefon, kaffe eller distraktion.
- Ät långsamt och låt måltiden bli ett träningspass i närvaro.
- Skratta ofta eftersom humor är hjärnans egen balansträning.
Källa: Vouge, oktober 2025.
Läs mer: Hemligheten bakom mäns PMS Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning
Det fortsätter att vara muntra miner på Stockholmsbörsen. Men det gäller inte alla bolag. Afry föll under torsdagsmorgonen när nya uppgifter sipprade ut. När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt. Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning. …
Fler fastighetskonkurser: "Ganska dramatiskt"
En 33-procentig ökning av konkurser inom branschen. ”Ganska dramatiskt”, är kommentaren, men bilden är splittrad. Konkurssiffrorna i Norge för tredje kvartalet visar en minskning av konkurser med drygt 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024. Samtidigt finns stora variationer. Detaljhandeln ser en minskning av konkurserna med 26 procent hittills i år, medan fastighetsbranschen redovisar 33 …
Banken tjänar storkovan i Ryssland – samarbetar med SEB
När Ryssland invaderade Ukraina stack de flesta västerländska aktörer – men inte Raiffeisen. Nu tvingas SEB svara på frågor om ett nytt samarbete med den österrikiska banken. SEB har tillsammans med åtta andra europeiska storbanker gått ihop för att lansera en eurodenominerad stablecoin. Syftet är att skapa en ny digital betalstandard med hjälp av blockkedjeteknik. …
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen. Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev. Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS …
Falsk karriärutveckling lurar anställda – leder till utbrändhet
Har du fått mer ansvar och fler arbetsuppgifter men utan ett lönelyft, ny titel eller reella karriärmöjligheter? Då kan du vara utsatt för ”ghost growth”, ett fenomen som beskrivs som ett recept på katastrof för arbetsmoralen. Många är de, arbetstagarna, som vill klättra i karriären.? Problem kan dock uppstå när klivet uppåt saknar substans.? Ser …