Vad är egentligen balans i livet?

En exklusiv sorts styrka

Samtidigt börjar forskningen betrakta balans som en skyddande faktor för både kropp och hjärna. Den som tränar balans övar inte bara på rörelse, utan också på kognitiv uthållighet. Den enkla handlingen att stå på ett ben blir till en sorts försäkring för framtiden.

Den erfarna tränaren Tricia Donegan uttrycker det kort i Sally Singers artikel: “Du måste lära dig att stå på dina två fötter innan du kan gå vidare.” I hennes värld är balans inte en uppgift man kan prioritera bort, utan själva förutsättningen för allt annat.

Balansens sociala dimension

Men balans är inte bara en fråga om hälsa, det är också en fråga om social status. Den som lyckas hålla huvudet kallt i en värld som ropar på uppmärksamhet visar en sorts exklusiv elegans.

Att kunna stänga av mobilen under en middag, att äta långsamt eller att avbryta dagen för en stilla promenad signalerar kontroll och självständighet. Det är inte tillfälligheter att begrepp som mindfulness och stillhet letat sig in i de mest sofistikerade individernas vokabulär.

Carly Snyder, en av de intervjuade personerna, sammanfattar det väl: “Att öva balans är inget extra, det är själva grunden.” Det gäller i klättring, i vardagslivet och i relationer.

En del av balansen är att kunna skratta när man faller, med ett leende reser du dig snabbare. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash

Humor som balanspunkt

Balans blir dock outhärdlig om den tas på för stort allvar. Att då väga in en dos humor kan skapa den mest underskattade träningsformen.

Att kunna skratta åt sitt eget misslyckade försök att stå i Vrikshasana (“trädet” på svenska) på yogamattan är i sig en balansakt. Den som faller med ett leende reser sig snabbare än den som faller med sammanbiten min.

Balans kan tränas genom att öva på närvaro, att våga stanna upp i en värld som accelererar. Foto: Ali Karimiboroujeni/Unsplash

Skapa balans för din egen skull

Balans kan tränas i det lilla. Inte genom exklusiva retreats, utan genom att helt enkelt öva på närvaro. Det kan handla om att stå stilla i några sekunder varje dag, att spela piano för sin egen skull eller att säga nej till ännu en överfull timme i kalendern.

Det är kanske därför balans blivit en ny sorts statussymbol. I en värld där allt accelererar är det få som mäktar med att faktiskt stanna upp. Och just därför är den som står stadigt inte bara stark, utan också mest attraktiv och kanske framförallt förberedd för ett liv i balans.

Fakta Perfect Weekend: Så tränar du balans i vardagen

Stå på ett ben i 30 sekunder om dagen, gärna med slutna ögon.

i 30 sekunder om dagen, gärna med slutna ögon. Var stilla i fem minuter, utan telefon, kaffe eller distraktion.

i fem minuter, utan telefon, kaffe eller distraktion. Ät långsamt och låt måltiden bli ett träningspass i närvaro.

och låt måltiden bli ett träningspass i närvaro. Skratta ofta eftersom humor är hjärnans egen balansträning.

Källa: Vouge, oktober 2025.

