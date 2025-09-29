Hemligheten bakom mäns PMS

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Testosteronets långsamma fall

Det manliga könshormonet testosteron är en central spelare i sammanhanget. Halterna sjunker gradvis med åldern, ofta redan efter att man fyllt 30 år. När nivåerna minskar påverkas muskelmassa, sexlust, energinivå och humör. I vissa fall utvecklar män hypogonadism, med onormalt låga testosteronvärden.

Det här är dock bara början. Kortisol, insulin, sköldkörtelhormoner och till och med östrogen bidrar till helhetsbilden. En långvarig obalans kan ge upphov till trötthet, viktuppgång och nedstämdhet.

Stresshormonet kortisol är särskilt intressant, eftersom förhöjda nivåer inte bara påverkar sömnen utan även rubbar testosteronbalansen.

Är manlig PMS en myt?

Begreppet IMS har under senare år fått ökad uppmärksamhet skriver Sukriti Shah i artikeln i Man’s World Magazine. Det är ingen officiell diagnos men det finns tillräckligt med forskning för att frågan inte längre ska viftas bort som en rolig anekdot vid middagsbordet.

“Det är lätt att avfärda som inbillning. Men faktum är att hormonella rubbningar hos män är reella och kan få tydliga konsekvenser för hälsa och beteende”, säger David Chandy.

Den största skillnaden mot kvinnors PMS är rytmen. Kvinnors hormoncykel följer en biologiskt förutsägbar bana. Mäns svängningar däremot är ofta mer oregelbundna, svårare att förutsäga och svårare att mäta.

Symtomen misstas för stress

Många män söker inte hjälp. Irritation, oro eller låg sexlust avfärdas ofta som stress eller allmän livströtthet. Men bakom symtomen kan det finnas en hormonell obalans.

I förlängningen kan obehandlade rubbningar leda till depression, metabola sjukdomar och försämrad livskvalitet.

Investera i god sömn om du upplever symptom för manlig PMS. Minst sju timmar, gärna åtta. Foto: Canva

Vad kan man göra?

Behandlingen för manlig PMS bygger på en kombination av livsstilsförändringar och i vissa fall medicinering. Sömn, träning, kost och stressnivåer är ofta avgörande. För män med kliniskt låga testosteronvärden kan hormonersättning vara aktuellt.

“Det viktiga är att inte ignorera signalerna. Irritation, trötthet och låg sexlust behöver inte bara vara en del av livet, det kan handla om en hormonrubbning som går att behandla”, säger David Chandy till Man’s World Magazine.

För män i som lever i miljöer där prestation på toppnivå är normen kan det här perspektivet vara särskilt angeläget. Livsstilen kan absolut accelerera hormonella obalanser, men med rätt val kan livsstilen bromsa besvären med manlig PMS.

Fakta: Så kan du boosta din hormonella balans

Sömn : Minst sju timmar, gärna åtta. Se det som en premiumtillgång för din hälsa.

: Minst sju timmar, gärna åtta. Se det som en premiumtillgång för din hälsa. Styrketräning : Forskning visar att tung styrketräning kan höja testosteronnivåerna. Tänk mindre spinning, mer skivstång.

: Forskning visar att tung styrketräning kan höja testosteronnivåerna. Tänk mindre spinning, mer skivstång. Kost : Proteinrik mat, hälsosamma fetter och grönsaker är grunden.

: Proteinrik mat, hälsosamma fetter och grönsaker är grunden. Stresshantering : Meditera, promenera eller investera i kvalitetstid snarare än fler timmar framför skärmen.

: Meditera, promenera eller investera i kvalitetstid snarare än fler timmar framför skärmen. Alkohol: En Barolo kan vara njutbar, men se den som något du unnar dig då och då snarare än en vana.

Källa: MW – Man’s World Magazine, september 2025. Citat återgivna enligt Man’s World Magazine och översatta från engelska.

