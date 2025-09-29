Dagens PS
Hälsa

Hemligheten bakom mäns PMS

Forskning visar att även män kan uppleva något som liknar PMS, med irritation, trötthet och låg energi som följd. Foto: Francisco Moreno/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

I generationer har hormonella svängningar förknippats nästan uteslutande med kvinnor. Men även män upplever något som kan liknas vid PMS, förändringar som påverkar humör, energi och sexlust.

Skillnaden är att ämnet sällan diskuteras, och ännu mer sällan tas på allvar.

Män och hormoner

“När vi hör ordet hormonrubbning tänker de flesta på kvinnor. Men sanningen är att även män drabbas. Det kan märkas i deras känsloliv, ork och vardag”, säger David Chandy, endokrinolog och chef för Reliance Hospital i en artikel i Man’s World Magazine.

Fenomenet med manliga hormonella svängningar kallas ibland för “manlig PMS” eller med det mer akademiska begreppet Irritable Male Syndrome (IMS). Symtomen kan vara förvånansvärt bekanta för den som associerar till klassisk PMS: Irritation, trötthet, låg sexlust och till och med ångest.

Forskning visar att tung styrketräning kan höja testosteronnivåerna. Kanske värt att lägga till mer styrka i träningen om testosteronet sjunker? Foto: Anastase Maragos
Spela klippet
Testosteronets långsamma fall

Det manliga könshormonet testosteron är en central spelare i sammanhanget. Halterna sjunker gradvis med åldern, ofta redan efter att man fyllt 30 år. När nivåerna minskar påverkas muskelmassa, sexlust, energinivå och humör. I vissa fall utvecklar män hypogonadism, med onormalt låga testosteronvärden.

Det här är dock bara början. Kortisol, insulin, sköldkörtelhormoner och till och med östrogen bidrar till helhetsbilden. En långvarig obalans kan ge upphov till trötthet, viktuppgång och nedstämdhet.

Stresshormonet kortisol är särskilt intressant, eftersom förhöjda nivåer inte bara påverkar sömnen utan även rubbar testosteronbalansen.

Är manlig PMS en myt?

Begreppet IMS har under senare år fått ökad uppmärksamhet skriver Sukriti Shah i artikeln i Man’s World Magazine. Det är ingen officiell diagnos men det finns tillräckligt med forskning för att frågan inte längre ska viftas bort som en rolig anekdot vid middagsbordet.

“Det är lätt att avfärda som inbillning. Men faktum är att hormonella rubbningar hos män är reella och kan få tydliga konsekvenser för hälsa och beteende”, säger David Chandy.

Den största skillnaden mot kvinnors PMS är rytmen. Kvinnors hormoncykel följer en biologiskt förutsägbar bana. Mäns svängningar däremot är ofta mer oregelbundna, svårare att förutsäga och svårare att mäta.

Symtomen misstas för stress

Många män söker inte hjälp. Irritation, oro eller låg sexlust avfärdas ofta som stress eller allmän livströtthet. Men bakom symtomen kan det finnas en hormonell obalans.

I förlängningen kan obehandlade rubbningar leda till depression, metabola sjukdomar och försämrad livskvalitet.

Investera i god sömn om du upplever symptom för manlig PMS. Minst sju timmar, gärna åtta. Foto: Canva

Vad kan man göra?

Behandlingen för manlig PMS bygger på en kombination av livsstilsförändringar och i vissa fall medicinering. Sömn, träning, kost och stressnivåer är ofta avgörande. För män med kliniskt låga testosteronvärden kan hormonersättning vara aktuellt.

“Det viktiga är att inte ignorera signalerna. Irritation, trötthet och låg sexlust behöver inte bara vara en del av livet, det kan handla om en hormonrubbning som går att behandla”, säger David Chandy till Man’s World Magazine.

För män i som lever i miljöer där prestation på toppnivå är normen kan det här perspektivet vara särskilt angeläget. Livsstilen kan absolut accelerera hormonella obalanser, men med rätt val kan livsstilen bromsa besvären med manlig PMS.

Fakta: Så kan du boosta din hormonella balans

  • Sömn: Minst sju timmar, gärna åtta. Se det som en premiumtillgång för din hälsa.
  • Styrketräning: Forskning visar att tung styrketräning kan höja testosteronnivåerna. Tänk mindre spinning, mer skivstång.
  • Kost: Proteinrik mat, hälsosamma fetter och grönsaker är grunden.
  • Stresshantering: Meditera, promenera eller investera i kvalitetstid snarare än fler timmar framför skärmen.
  • Alkohol: En Barolo kan vara njutbar, men se den som något du unnar dig då och då snarare än en vana.

Källa: MW – Man’s World Magazine, september 2025. Citat återgivna enligt Man’s World Magazine och översatta från engelska.

Läs mer: Vill du leva längre? Ring en kompis Dagens PS

