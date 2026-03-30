Ett glatt besked till alla kvinnor: livet blir mer rättvist efter 70-årsdagen. Det tråkiga? Det gäller bara längden.
Forskning: Därför är kvinnors vikt missvisande
Det sägs att vi växer med uppgiften och det kan väl vara sant. Definitivt sant är att vi krymper med åren.
Det gör vi däremot inte enligt någon typ av rättvisa. Faktum är att kvinnor krymper nästan dubbelt så mycket som män, fram till 70-årsdagen. Sedan blir det rättvist.
Som man kan du ha blivit 3 centimeter kortare till 70-årsdagen, jämfört med din maxlängd.
Som kvinna kan du ha blivit av med mer än 5 centimeter till samma högtidsdag.
Jämställt – då får vi bättre kondition. Dagens PS
Planar ut mellan 70 och 80
Sedan jämnar det ut sig, även om båda könen fortsätter nedåt.
Vid 80 år har kvinnor i snitt blivit 8 centimeter kortare än sitt max och män 5 centimeter.
Det innebär alltså att ”förkortningen” jämnar ut sig mellan könen efter 70.
Det här är siffror från USA. Om vi överför dem till oss nordbor krymper en genomsnittlig nordisk kvinna på 167 centimeter ned till 159 när hon är 80.
En genomsnittlig nordisk man går samma period från 180 till 175 centimeter.
Vi börjar krympa vid 30
Krymper börjar vi göra tidigt, redan i 30-årsåldern faktiskt, och det gäller både kvinnor och män.
Sedan tilltar det hela med åren, konstaterar forskarna bakom en studie där de följde 2 000 amerikanska män och kvinnor från 17 år tills de var 94.
Varför krymper vi då?
”Det finns flera orsaker till längdförlust med ökande ålder”, säger professor Haakon E Meyer vid Oslo universitet, när norska Forskning frågar.
”Hos vissa personer kan frakturer i ryggraden bidra till längdförlust, både för att själva ryggraden blir lägre och för att man kan ha en mer framåtböjd hållning.”
Flera orsaker till att vi krymper
Längdförlust beror inte bara på att benen i kroppen åldras, påpekar Meyer.
”Brosk och leder upplever också åldrande. Bland annat kan krympning av mellankotsskivorna i ryggraden leda till minskad kroppslängd.”
John D Sorkin och hans team vid National Institute of Aging i USA, påpekar några saker kring kvinnokroppen.
Kvinnor får nämligen, som en konsekvens av att de krymper mer än män, allt högre BMI, Body Mass Index, med åren, ofta utan att de gått upp i vikt över huvud taget.
Forskning: Så använder fiskar sexuell fientlighet. Dagens PS
Missvisande för kvinnor
BMI är standardmåttet, om än ifrågasatt, när vi ska beräkna om personer är normalviktiga eller överviktiga.
Det räknas ut genom att man tar sin längd i kilo genom sin vikt i kvadrat.
En person som väger 70 kilo och är 1,75 lång, tar alltså sin vikt i kvadrat, 1,75×1,75 = 3,06, och dividerar sedan vikten 70 med 3,06. BMI blir 22,9,
Ett BMI över 25 anses vara övervikt.
Kvinnors BMI ökar då med åren eftersom kvinnor krymper mer än män och blir därmed alltmer missvisande allt eftersom åren går.
John D Sorkin menar att det är något både kvinnor själva och inte minst läkare ska ha i åtanke. Ökande BMI med högre ålder hos kvinnor är helt enkelt en signal som kan missförstås.