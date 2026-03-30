Forskning: Därför är kvinnors vikt missvisande

Vi börjar krympa vid 30

Krymper börjar vi göra tidigt, redan i 30-årsåldern faktiskt, och det gäller både kvinnor och män.

Sedan tilltar det hela med åren, konstaterar forskarna bakom en studie där de följde 2 000 amerikanska män och kvinnor från 17 år tills de var 94.

Varför krymper vi då?

”Det finns flera orsaker till längdförlust med ökande ålder”, säger professor Haakon E Meyer vid Oslo universitet, när norska Forskning frågar.

”Hos vissa personer kan frakturer i ryggraden bidra till längdförlust, både för att själva ryggraden blir lägre och för att man kan ha en mer framåtböjd hållning.”

Flera orsaker till att vi krymper

Längdförlust beror inte bara på att benen i kroppen åldras, påpekar Meyer.

ANNONS

”Brosk och leder upplever också åldrande. Bland annat kan krympning av mellankotsskivorna i ryggraden leda till minskad kroppslängd.”

John D Sorkin och hans team vid National Institute of Aging i USA, påpekar några saker kring kvinnokroppen.

Kvinnor får nämligen, som en konsekvens av att de krymper mer än män, allt högre BMI, Body Mass Index, med åren, ofta utan att de gått upp i vikt över huvud taget.

Midjemåttet är en populär mätpunkt. BMI en annan måttstock, men den slår mot äldre kvinnor eftersom de krymper mer i längd än vad män gör. (Foto: Linda Forsell/TT)

Missvisande för kvinnor

BMI är standardmåttet, om än ifrågasatt, när vi ska beräkna om personer är normalviktiga eller överviktiga.

Det räknas ut genom att man tar sin längd i kilo genom sin vikt i kvadrat.

En person som väger 70 kilo och är 1,75 lång, tar alltså sin vikt i kvadrat, 1,75×1,75 = 3,06, och dividerar sedan vikten 70 med 3,06. BMI blir 22,9,

ANNONS

Ett BMI över 25 anses vara övervikt.

Kvinnors BMI ökar då med åren eftersom kvinnor krymper mer än män och blir därmed alltmer missvisande allt eftersom åren går.

John D Sorkin menar att det är något både kvinnor själva och inte minst läkare ska ha i åtanke. Ökande BMI med högre ålder hos kvinnor är helt enkelt en signal som kan missförstås.

