Expertens tips – så blir du snabbt lyckligare

Hitta balansen i livet

Först och främst handlar det om att hitta en balans i livet, där du inser dina egna begränsningar men samtidigt försöker pusha dig själv utanför din egen komfortzon.

Gör saker till en vana, saker som är bra för sig, som motion.

“Om vi går en timmes promenad en dag i månaden kommer vi inte att åstadkomma mycket”, säger Gretchen Rubin.

Motion – som alltid ett hett tips bland forskarna (Foto: Pexels)

Försök och misslyckas

Många är rädda för att misslyckas. Men om vi inte försöker och testar nya saker kommer vi inte utvecklas och där ingår att misslyckas på vägen.

“Om vi ​​inte misslyckas försöker vi inte tillräckligt hårt.”

Ta vara på dina styrkor och utnyttja dem till fullo.

Vi har alla bra kvaliteter som vi bör lyfta fram – “istället för att försöka bli en maratonlöpare som arbetar långsamt och stadigt mot en deadline, omfamna din sprinternatur och det faktum att du gör ditt bästa jobb när du tävlar för att möta en deadline”.

Lyckligare – använd just dina redskap

Hitta redskapen på vägen som fungerar för just dig.

“Fågeln, biet och fladdermusen flyger, men alla använder olika slags vingar.”

Livet är fullt av upptäckter och det gäller att ta tillvara dem på bästa sätt menar Rubin som vill sammanfatta sina egna erfarenheter kring lycka med en enda rad:

“När eleven är redo, dyker läraren upp.”

