Expertens tips – så blir du snabbt lyckligare

Det finns några saker att tänka på för att bli lyckligare i livet.
Det finns några saker att tänka på för att bli lyckligare i livet. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Hur ska vi bli lyckligare i livet? Det finns många sätt enligt experterna, där en lyckoexpert radar upp tolv tips för att göra dig på bättre humör.

Det finns givetvis en uppsjö av tips på hur vi ska bli lyckligare och det har skrivits spaltvis av rader i ämnet.

Så blir vi lyckligare

Amerikanska Gretchen Rubin är talare, bloggare och författare som har skrivit många böcker om lycka som har sålt i miljontals exemplar.

Hon har precis släppt sin senaste bok ”Secrets of Adulthood” berättar CNBC.

I boken tar Gretchen Rubin upp sina erfarenheter de senaste åren genom studier och observationer kring just lycka och den mänskliga naturen.

Resultat är en bok med tolv tips på hur vi ska bli lyckligare.

Hitta balansen i livet

Först och främst handlar det om att hitta en balans i livet, där du inser dina egna begränsningar men samtidigt försöker pusha dig själv utanför din egen komfortzon.

Gör saker till en vana, saker som är bra för sig, som motion.

“Om vi går en timmes promenad en dag i månaden kommer vi inte att åstadkomma mycket”, säger Gretchen Rubin.

Minska risken för stroke, demens och depression
Motion – som alltid ett hett tips bland forskarna (Foto: Pexels)

Försök och misslyckas

Många är rädda för att misslyckas. Men om vi inte försöker och testar nya saker kommer vi inte utvecklas och där ingår att misslyckas på vägen.

“Om vi ​​inte misslyckas försöker vi inte tillräckligt hårt.”

Ta vara på dina styrkor och utnyttja dem till fullo.

Vi har alla bra kvaliteter som vi bör lyfta fram – “istället för att försöka bli en maratonlöpare som arbetar långsamt och stadigt mot en deadline, omfamna din sprinternatur och det faktum att du gör ditt bästa jobb när du tävlar för att möta en deadline”.

Lyckligare – använd just dina redskap

Hitta redskapen på vägen som fungerar för just dig.

“Fågeln, biet och fladdermusen flyger, men alla använder olika slags vingar.”

Livet är fullt av upptäckter och det gäller att ta tillvara dem på bästa sätt menar Rubin som vill sammanfatta sina egna erfarenheter kring lycka med en enda rad:

“När eleven är redo, dyker läraren upp.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

