Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Sveriges största cancer­risk är inget du kan välja bort

hjärnan
Mat med stor andel frukt och grönt, socialt umgänge och fysisk aktivitet höll hjärnan i trim hos äldre. Arkivbild. (Foto: Budimir Jevtic/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Det är inte cigaretter, rödvin eller charterresor eller solskydd. Den största cancer­risk är något annat. Och det är något vi alla, om vi har tur, kommer att uppleva.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Cancer­risk: En tickande bomb

Sverige är redan i världstoppen när det gäller medellivslängd. Det innebär fler pigga pensionärer på Österlen, men också fler cancerdiagnoser på sjukhusen. Redan idag drabbas ungefär var tredje svensk av cancer under sin livstid. Om trettio år kommer antalet äldre över 65 år ha ökat kraftigt – och därmed antalet cancerpatienter.

ANNONS

Forskarnas dom om plast: “Orsakat 100.000-tals dödsfall”

En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Geriatrik möter onkologi

I Kanada har forskare pekat på behovet av särskilda cancerkliniker för äldre. I Montréal och Toronto finns redan sådana, och de sparar dessutom pengar åt vården. En geriatrisk bedömning inför behandling kan göra skillnad. Hur klarar en 80-åring en operation eller cellgifter? Och vad är egentligen viktigast – fler månader i livet eller livskvalitet i vardagen.

I Sverige finns cancervården av hög klass, men geriatrisk onkologi är fortfarande i sin linda. Vi har onkologer, vi har geriatriker – men sällan tillsammans i samma rum. Det kan låta som en detalj, men det kan avgöra om en behandling blir framgång eller fiasko.

Pension? Fler äldre måste jobba längre
Cancervården i dag är ofta byggd på standardlösningar. (Foto: Pexels)

När vården halkar efter ökar din cancer­risk

Problemet är inte bara pengar utan också gamla strukturer. Cancervården är fortfarande byggd på idén att en läkare styr allt. Men äldre patienter har ofta flera sjukdomar samtidigt och behöver ett team. Och här brister det.

ANNONS

Till skillnad från barncancer, där vi självklart har specialister, får äldre cancerpatienter ofta nöja sig med standardlösningar. Ålderismen lever i vårdsystemet – trots att just äldre är den största gruppen patienter.

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

Sverige måste ta frågan på allvar

Det är inte bara en fråga om sjukvård utan också om ekonomi. Om rätt vård kan spara miljarder i Kanada, borde det kunna göra det i Sverige också. Och ännu viktigare: det kan ge äldre patienter ett bättre liv i slutet av livet.

Eller som en klok professor i Toronto uttryckte det: Vi skulle aldrig acceptera att barn med cancer inte får träffa en barnläkare. Varför accepterar vi att äldre inte får träffa en geriatriker.

Pensionen – flytta från Sverige
Soligare klimat – och läCancervården i Sverige behöver bättre stöd för äldre patienter.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Perfect Weekend Guide till din cancer­risk

  • Åldrande är den största riskfaktorn för cancer, inte rökning, alkohol eller solen.
  • I Sverige drabbas ungefär var tredje person av cancer under sin livstid.
  • Forskning visar att geriatrisk onkologi kan förbättra vården för äldre patienter och samtidigt spara pengar.

Källa: The Conversation, Socialstyrelsen, Cancerfonden.

ANNONS

Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet

En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CancerHälsaRiskVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs om aktier som förväntas leverera utdelning i början av nästa år.
Spela klippet
Aktier

Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på

28 sep. 2025
ANNONS
ANNONS