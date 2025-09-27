Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Geriatrik möter onkologi

I Kanada har forskare pekat på behovet av särskilda cancerkliniker för äldre. I Montréal och Toronto finns redan sådana, och de sparar dessutom pengar åt vården. En geriatrisk bedömning inför behandling kan göra skillnad. Hur klarar en 80-åring en operation eller cellgifter? Och vad är egentligen viktigast – fler månader i livet eller livskvalitet i vardagen.

I Sverige finns cancervården av hög klass, men geriatrisk onkologi är fortfarande i sin linda. Vi har onkologer, vi har geriatriker – men sällan tillsammans i samma rum. Det kan låta som en detalj, men det kan avgöra om en behandling blir framgång eller fiasko.

Cancervården i dag är ofta byggd på standardlösningar. (Foto: Pexels)

När vården halkar efter ökar din cancer­risk

Problemet är inte bara pengar utan också gamla strukturer. Cancervården är fortfarande byggd på idén att en läkare styr allt. Men äldre patienter har ofta flera sjukdomar samtidigt och behöver ett team. Och här brister det.

ANNONS

Till skillnad från barncancer, där vi självklart har specialister, får äldre cancerpatienter ofta nöja sig med standardlösningar. Ålderismen lever i vårdsystemet – trots att just äldre är den största gruppen patienter.

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

Sverige måste ta frågan på allvar

Det är inte bara en fråga om sjukvård utan också om ekonomi. Om rätt vård kan spara miljarder i Kanada, borde det kunna göra det i Sverige också. Och ännu viktigare: det kan ge äldre patienter ett bättre liv i slutet av livet.

Eller som en klok professor i Toronto uttryckte det: Vi skulle aldrig acceptera att barn med cancer inte får träffa en barnläkare. Varför accepterar vi att äldre inte får träffa en geriatriker.

Soligare klimat – och läCancervården i Sverige behöver bättre stöd för äldre patienter.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Perfect Weekend Guide till din cancer­risk

Åldrande är den största riskfaktorn för cancer, inte rökning, alkohol eller solen.

I Sverige drabbas ungefär var tredje person av cancer under sin livstid.

Forskning visar att geriatrisk onkologi kan förbättra vården för äldre patienter och samtidigt spara pengar.

Källa: The Conversation, Socialstyrelsen, Cancerfonden.

ANNONS