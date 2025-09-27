Det är inte cigaretter, rödvin eller charterresor eller solskydd. Den största cancerrisk är något annat. Och det är något vi alla, om vi har tur, kommer att uppleva.
Sveriges största cancerrisk är inget du kan välja bort
Mest läst i kategorin
Konsten att sova som en miljonär
Borta är tiden då man stolt kunde skryta om att klara sig på fyra timmars sömn. Numera är det snarare en bekännelse i stil med att säga “jag äter fortfarande snabbmakaroner till middag”. Att sova gott är den nya statussymbolen. För den insatta är sömn inte bara vila, det är ett helt ekosystem av teknik, …
Vill du leva längre? Ring en kompis
Inte en diet eller hälsokur med svåruttalade ingredienser, inte en träningsapp som mäter din puls i realtid. Utan det som förlänger livet är något så basalt som att säga “hej” till en annan människa. Så ring någon du tycker om. Forskningen visar nämligen att vänskap inte bara är trevligt, det är livsförlängande. Från lifespan till …
Forskarnas dom om plast: "Orsakat 100.000-tals dödsfall"
En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare vid NYU Langone Health, som stått i ledningen för den nya studie som uppmärksammas av norska Forskning. NYU Langone Health är ett världsberömt, akademiskt hälsokomplex baserat i New York som …
Skräckbakterier ökar kraftigt – upp nästan 70 procent
Infektioner med så kallade ”mardröms-bakterier” sprider sig snabbt i USA. En ny rapport från smittskyddsmyndigheten CDC visar att antalet fall ökat med nära 70 procent mellan 2019 och 2023. Det handlar om bakterier som är resistenta mot nästan alla antibiotika. Särskilt oroar ökningen av bakterier med den så kallade NDM-genen forskarna. Endast två antibiotika kan …
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer. Professor Anna Martling på Karolinska institutet kallar resultaten “otroligt spännande” och det förstår man: här talar vi inte om ännu en dyr medicin, utan om promenader, trappor och lite puls. Det är nästan för bra för att inte …
Cancerrisk: En tickande bomb
Sverige är redan i världstoppen när det gäller medellivslängd. Det innebär fler pigga pensionärer på Österlen, men också fler cancerdiagnoser på sjukhusen. Redan idag drabbas ungefär var tredje svensk av cancer under sin livstid. Om trettio år kommer antalet äldre över 65 år ha ökat kraftigt – och därmed antalet cancerpatienter.
Forskarnas dom om plast: “Orsakat 100.000-tals dödsfall”
En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Geriatrik möter onkologi
I Kanada har forskare pekat på behovet av särskilda cancerkliniker för äldre. I Montréal och Toronto finns redan sådana, och de sparar dessutom pengar åt vården. En geriatrisk bedömning inför behandling kan göra skillnad. Hur klarar en 80-åring en operation eller cellgifter? Och vad är egentligen viktigast – fler månader i livet eller livskvalitet i vardagen.
I Sverige finns cancervården av hög klass, men geriatrisk onkologi är fortfarande i sin linda. Vi har onkologer, vi har geriatriker – men sällan tillsammans i samma rum. Det kan låta som en detalj, men det kan avgöra om en behandling blir framgång eller fiasko.
När vården halkar efter ökar din cancerrisk
Problemet är inte bara pengar utan också gamla strukturer. Cancervården är fortfarande byggd på idén att en läkare styr allt. Men äldre patienter har ofta flera sjukdomar samtidigt och behöver ett team. Och här brister det.
Till skillnad från barncancer, där vi självklart har specialister, får äldre cancerpatienter ofta nöja sig med standardlösningar. Ålderismen lever i vårdsystemet – trots att just äldre är den största gruppen patienter.
Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan
Sverige måste ta frågan på allvar
Det är inte bara en fråga om sjukvård utan också om ekonomi. Om rätt vård kan spara miljarder i Kanada, borde det kunna göra det i Sverige också. Och ännu viktigare: det kan ge äldre patienter ett bättre liv i slutet av livet.
Eller som en klok professor i Toronto uttryckte det: Vi skulle aldrig acceptera att barn med cancer inte får träffa en barnläkare. Varför accepterar vi att äldre inte får träffa en geriatriker.
Perfect Weekend Guide till din cancerrisk
- Åldrande är den största riskfaktorn för cancer, inte rökning, alkohol eller solen.
- I Sverige drabbas ungefär var tredje person av cancer under sin livstid.
- Forskning visar att geriatrisk onkologi kan förbättra vården för äldre patienter och samtidigt spara pengar.
Källa: The Conversation, Socialstyrelsen, Cancerfonden.
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sveriges största cancerrisk är inget du kan välja bort
Det är inte cigaretter, rödvin eller charterresor eller solskydd. Den största cancerrisk är något annat. Och det är något vi alla, om vi har tur, kommer att uppleva. Cancerrisk: En tickande bomb Sverige är redan i världstoppen när det gäller medellivslängd. Det innebär fler pigga pensionärer på Österlen, men också fler cancerdiagnoser på sjukhusen. Redan …
Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på
Det är långt kvar till våren 2026, men redan nu börjar det viskas om rejäla utdelningar för flera aktier på Stockholmsbörsen. Och för den som gillar klirr i kassan kan det finnas goda skäl att lyssna. I de tidiga prognoserna finns tydliga vinnare men också fallgropar att se upp för. "En globalfond kan verka som …
Från giljotin till Gucci – drottningen som blev modeikon igen
I höst öppnar Victoria & Albert Museum i London dörrarna till utställningen om drottningen Marie Antoinette stil. Här möter vi 250 föremål som aldrig tidigare lämnat Versailles – från drottningens egna sidentofflor och smycken till couture från Dior, Chanel och Vivienne Westwood. En utställning som förvandlar giljotinens offer till höstens största stilikon. Versailles möter V&A …
Därför vilar det största orörda oljefältet i Afrika
Det var det största oljefyndet i världen under hela 2022. Men än så länge flödar ingen olja från jättefyndet i Afrika. Vad är det som hänt? Namibias jättelika oljefynd Venus, världens största upptäckt 2022 enligt Oilprice.com, är ett av de mest tekniskt komplicerade projekten globalt. Landets krav på att gasuttaget ska levereras till land försvårar …
Veckans mest lästa: livsfarliga däck, dyr bensin och långkörarna
Den senaste veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden visar på en skärningspunkt mellan politik, säkerhet och lyx. Den här sammanfattningen av veckans mest lästa hjälper dig att komma i kapp alla nyheter i motorbranschen. Ett EU-beslut hotar att förändra vardagsekonomin för miljontals hushåll och en stor däckskandal riskerar att göra vintervägarna till en livsfara. Samtidigt …