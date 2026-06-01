Hopp för cancersjuka – ny tablett bromsar tumörens tillväxt

Resultat från en klinisk studie visar att patienter med spridd sjukdom levde ungefär dubbelt så länge när de behandlades med den nya tabletten daraxonrasib jämfört med dagens standardbehandling med cellgifter.

Överlevde betydligt längre

Studien omfattade 500 patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer.

De som fick det nya läkemedlet överlevde i genomsnitt 13,2 månader, medan överlevnaden för patienter som fick kemoterapi låg på mellan 6,6 och 6,7 månader, skriver The Guardian.

Samtidigt rapporterades färre biverkningar än vid traditionell behandling. Resultaten presenterades vid den amerikanska cancerkongressen Asco i Chicago.

Bukspottkörtelcancer är en av de mest svårbehandlade cancerformerna. Sjukdomen upptäcks ofta sent och mer än hälften av patienterna får sin diagnos först efter att cancern redan har spridit sig.

