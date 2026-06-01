Forskningen på cancer i bukspottkörteln går framåt. En ny klinisk studie ger hopp om att kunna förbättra oddsen för den som blir sjuk.
Hopp för cancersjuka – ny tablett bromsar tumörens tillväxt
Ett nytt läkemedel kan innebära ett genombrott i behandlingen av bukspottkörtelcancer.
Det är en av de allra dödligaste cancerformerna.
Resultat från en klinisk studie visar att patienter med spridd sjukdom levde ungefär dubbelt så länge när de behandlades med den nya tabletten daraxonrasib jämfört med dagens standardbehandling med cellgifter.
Överlevde betydligt längre
Studien omfattade 500 patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer.
De som fick det nya läkemedlet överlevde i genomsnitt 13,2 månader, medan överlevnaden för patienter som fick kemoterapi låg på mellan 6,6 och 6,7 månader, skriver The Guardian.
Samtidigt rapporterades färre biverkningar än vid traditionell behandling. Resultaten presenterades vid den amerikanska cancerkongressen Asco i Chicago.
Bukspottkörtelcancer är en av de mest svårbehandlade cancerformerna. Sjukdomen upptäcks ofta sent och mer än hälften av patienterna får sin diagnos först efter att cancern redan har spridit sig.
Bromsar tumörens tillväxt
Behandlingsalternativen har länge varit begränsade, vilket har gjort att överlevnaden varit låg jämfört med många andra cancersjukdomar.
Det nya läkemedlet riktar in sig på proteinet Kras, som driver tillväxten i de flesta fall av bukspottkörtelcancer.
Över 90 procent av patienterna med den vanligaste formen av sjukdomen har mutationer i Kras-genen, vilket gör att cancercellerna fortsätter att växa och dela sig okontrollerat.
Daraxonrasib är utvecklat för att stänga av proteinet och därmed bromsa tumörernas tillväxt.
Ses som ett stort framsteg
Forskare och cancerexperter beskriver resultaten som ett av de största framstegen på området på flera decennier.
Förhoppningen är att behandlingen ska bana väg för en ny generation målstyrda läkemedel mot bukspottkörtelcancer, där möjligheterna att påverka sjukdomsförloppet hittills varit begränsade.
Upptäckten kan också få betydelse utanför bukspottkörtelcancer. Kras och andra så kallade Ras-gener spelar en central roll även i flera andra cancerformer, bland annat lung- och tjocktarmscancer.
Liknande läkemedel testas redan i kliniska studier, vilket väcker förhoppningar om att samma princip ska kunna användas mot fler svårbehandlade tumörsjukdomar.
